Oggi daremo un’occhiata da vicino alla MSI B650M Project Zero, uno dei prodotti più innovativi proposti dall’azienda taiwanese per chi assembla PC desktop custom di ultima generazione, per intenderci con tutti quegli accorgimenti estetici e pratici che permettono di mettere insieme un build impeccabile e ordinata, con la possibilità per l’utente di risparmiare tempo utile durante la fase di assemblaggio.

Il PC building sta attraversando uno dei periodi più interessanti degli ultimi anni, non tanto per quanto concerne le vendite globali e il market-share, ma soprattutto per le molte novità che arrivano dalle grandi aziende di settore. Quando parliamo di novità non ci riferiamo solo all’innovazione tecnologica che porta a un continuo miglioramento della prestazione assoluta, ma anche a tutte quelle componenti che contribuiscono a migliorare l’esperienza utente, partendo ad esempio dal design, soluzioni innovative per l’installazione di componenti a singolo cavo o a cascata (vedi ventole), o ancora ecosistemi hardware / software con interfaccia digitale anche proprietarie che garantiscono una gestione completa e minuziosa del sistema.

In questo contesto, la scheda madre MSI che analizzeremo oggi si inserisce nella serie Project Zero, una gamma di prodotti sviluppata ad hoc dal produttore che include schede madri e case con design back-connect, ovvero con connettori posti dietro il PCB della scheda per nascondere / semplificare la gestione dei cavi e ottenere un migliore risultato anche dal punto di vista estetico e dell’ordine.

Recensione MSI B650M Project Zero: caratteristiche principali e design back-connect

L’ecosistema di prodotti MSI Project Zero nasce come detto per venire incontro alle esigenze degli utenti PC DIY e dei PC builder, ma anche per allinearsi a un trend di settore che vede i competitor (diretti e indiretti) muoversi verso ecosistemi proprietari che mirano a semplificare, velocizzare e rendere più ordinato ed esteticamente gradevole il risultato finale delle nostre build. A oggi la serie MSI Project Zero vanta sei prodotti tra schede madri e case, altri sono in arrivo mentre non mancano delle partnership con brand di settore specializzati come Corsair, InWin, Lian Li, Silverstone e Thermaltake per garantire il supporto a componenti e periferiche che sposano questa tipologia di design.

Prendendo in esame la MSI B650M Project Zero, siamo di fronte auna scheda madre ideata per piattaforma AMD AM5 che di base non stravolge caratteristiche tecniche di altri modelli (anche MSI), ma che punta a un design del tutto nuovo con connettori posti sul retro per nascondere i cavi di alimentazione (e non) che vengono collegati alla scheda madre (vedi ATX 24pin, EPS 8pin, ventole, USB, SATA ecc).

Mettendo da parte questa peculiarità per un attimo, in quanto ci torneremo durante la fase di installazione, la MSI B650M Project Zero è una motherboard Micro-ATX che non fa rimpiangere le altre soluzioni dell’azienda taiwanese, sia per design che per qualità e dotazione onboard. Si tratta di una scheda basata su chipset AMD B650 che si fa notare subito per un generoso sistema di dissipazione in alluminio spazzolato che in sostanza ricopre tutto il PCB (a sei strati); la densità e la qualità degli heatsink è davvero notevole facendo lievitare il peso in modo sostanziale rispetto ad altri modelli Micro-ATX della stessa fascia.

La solidità è uno degli elementi che subito ci ha colpito in questa scheda madre, dotata tra l’altro di un VRM a 10+2+1 fasi con tecnologia Core Boost e doppio connettore EPS 8pin, slot PCI-E x16 rinforzato per la scheda grafica MSI PCI Express Steel Armor e dissipatori M.2 Shield Frozr integrati per gli SSD M.2.

A questo punto parliamo anche delle capacità di espansione e connettività della MSI B650M Project Zero che, grazie al supporto per le CPU Ryzen 7000 e Ryzen 8000 (sicuramente anche serie Ryzen 9000 con aggiornamento BIOS), ci permette di sfruttare alcuni dei più recenti standard; unica pecca se vogliamo il mancato supporto PCI-E 5.0, soprattutto visto che gli SSD PCI-E Gen 5.0 stanno ormai diventando una realtà. Nonostante il design compatto, la proposta MSI vanta quattro slot DIMM DDR5 con velocità sino a 7.600 MT/s, mentre lato PCI-E troviamo uno slot x16 (gen 4.0) e un PCI-E x1 gen 3.0; per lo storage sono presenti due slot M.2 (sempre Gen 4.0) e quattro porta SATA, tutte con supporto RAID.

Le porte USB non saranno un problema; fatta eccezione per USB 4.0 troviamo praticamente tutto, compresa una USB-C 20 Gbps e diverse altre opzioni, mentre non manca un chip audio Realtek ALC897 a 8 canali e supporto per periferiche ARGB (5V). Chiudiamo con il reparto connettività di rete, dove segnaliamo una porta LAN 2.5G, WiFi 6E con antenna e Bluetooth 5.3. Un prodotto completo quindi che, nonostante il formato compatto, garantisce una certa flessibilità anche a quell’utenza che mira a una build ad alto profilo con diverse periferiche e/o display da gestire; in coda segnaliamo che tra le “comodità” della MSI B650M Project Zero troviamo anche i pulsanti CLEAR CMOS e FLASH BIOS direttamente sul pannello I/O posteriore.

Scheda tecnica MSI B650M Project Zero

Formato: Micro-ATX 243,84 x 243,84 mm

Chipset: AMD B650

CPU supportate: AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000 (si presume Ryzen 9000)

Socket AM5

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: da 4.800 MT/s fino a +7.600 MT/s (OC)

Output video: 1x HDMI 2.1 con HDR (4K 120 Hz), 1x Display Port 1.4 (4K 60 Hz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 4.0, 1x PCI-E x1 Gen 3.0

Storage: 2x M.2 2280/2260 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 6x USB 2.0 4x USB 5 Gbps Type-A 3x USB 10 Gbps Type-A 3x USB 10 Gbps Type-C 1x USB 20 Gbps Type-C

Rete: 1x LAN Realtek RTL8125BG 2,5 Gbps, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Audio Realtek ALC897 Codec 7.1 canali

La nostra build MSI B650M Project Zero: l’ordine al primo posto, ma attenti alla compatibilità

Dopo aver passato in rassegna caratteristiche e peculiarità della MSI B650M Project Zero, vediamo come si adatta il prodotto MSI a una nuova build e soprattutto il risultato finale in termini di cablaggio e ordine nel case con il design back-connect, o per dirla meglio, con connettori invertiti. Il formato della scheda, sempre da scegliere con criterio se avete più periferiche PCI-E da installare, ci permette già in partenza di occupare poco spazio nel case, in questo caso un mastodontico Corsair 6500X (Recensione) che, probabilmente non si adatta al meglio a questo formato, ma è presente nella lista dei prodotti compatibili con questa scheda madre (vedi sito MSI).

La possibilità di nascondere la maggior parte dei cavi, o comunque tutti quelli che arrivano o partono dalla scheda madre, restituisce un PC ordinato ed esteticamente gradevole, in questo caso facilitato anche dall’integrazione nell’ecosistema Corsair LINK. L’unico cavo a vista rimane per il momento quello che dall’alimentatore arriva alla scheda grafica, ma in questo caso possiamo fare poco e servirebbe una soluzione proprietaria MSI come visto per altre aziende.

A questo punto, abbiamo capito e visto cosa si può fare in termini di ordine ed estetica, sempre migliorabile, tuttavia non possiamo omettere che la compatibilità rimane uno degli elementi chiave di questa tipologia di prodotto. Nel nostro caso infatti, ci siamo dovuti fermare durante il processo di installazione, questo perché nonostante il case Corsair 6500X sia dato come compatibile con questa scheda madre e più in generale con MSI Project Zero, nel momento in cui installiamo l’alimentatore nel nostro case (un Corsair RM1000x), non abbiamo accesso a diversi connettori posti nella parte inferiore del PCB; per essere precisi, risultano coperti dalla PSU gli header USB, pannello frontale e audio, header ARGB e connettori per le ventole.

In linea di massima si tratta di una problematica che non va a inficiare il nostro giudizio finale sulla scheda madre, tuttavia abbiamo segnalato il problema in quanto non sarebbe piacevole acquistare una serie di componenti per una build (più o meno costosi) per poi ritrovarsi impossibilitati a finalizzare l’installazione o comunque a utilizzare e gestire una buona parte dei connettori in dotazione alla scheda madre.

Quanto costa e dove acquistare MSI B650M Project Zero

MSI B650M Project Zero può essere definito un prodotto di fascia media, il prezzo infatti si colloca entro quota 250 euro, allineandosi sostanzialmente alla versione B650M Gaming Plus WiFi. Il produttore quindi non sembra “ricaricare” più di tanto per questo nuovo design che, ricordiamo, va abbinato ad altri prodotti compatibili o comunque facilmente adattabili che non vadano a creare la problematica vista sopra.

Considerazioni

Tirando le somme sulla MSI B650M Project Zero, possiamo dire che anche MSI si adegua nel migliore dei modi al nuovo concetto di PC building con zero cavi in vista, un trend dilagante (passateci il termine) tra le aziende di settore che per il momento rappresenta comunque una nicchia. Questo secondo noi il motivo del prezzo abbastanza contenuto di questo modello MSI, validissimo in quest’ottica ma altrettanto ottima quando prendiamo in esame prestazioni, qualità e capacità di espansione.

In tale contesto ribadiamo che l’unico neo potrebbe essere il mancato supporto allo standard PCI-E 5.0 che, sicuramente sarà presente su modelli di prossima generazione, risultando a nostro avviso non decisivo nella valutazione finale vista la fascia di mercato a cui è rivolto il prodotto. Per il resto la soluzione MSI ha tutto quello che ci serve, compresa una solidità e affidabilità non indifferente, senza contare il solido sistema di dissipazione con heatsink estesi e l’ottima capacità di espansione /connettività.

Giusto per essere pignoli, o ripetitivi se volete, un altro punto delicato da considerare per questa MSI B650M Project Zero (e prodotti simili) è la compatibilità con il case e le altre componenti, decisiva visto che in assenza di questa saremo impossibilitati a procedere con l’assemblaggio della build, o comunque costretti a compromessi che possiamo definire quantomeno fastidiosi.

Vista la validità di queste prime iterazioni del nuovo ecosistema MSI Project Zero, ci aspettiamo che l’azienda espanda la propria offerta anche nel segmento di fascia più alta, trovando delle soluzioni da integrare anche per quanto riguarda schede grafiche e sistemi di dissipazione a liquido; inutile quasi ribadire che consigliamo all’azienda (nonché ai partner) di valutare e segnalare meglio le variabili riguardo la compatibilità con i vari case in circolazione e soprattutto le possibili limitazioni dovute all’alimentatore.