Torniamo sull’argomento componentistica e PC building per dare uno sguardo dettagliato a una delle più recenti proposte targate Gigabyte AORUS, parliamo della B650E AORUS STEALTH ICE. Si tratta di una scheda madre pensata per piattaforma AMD AM5 che, oltre a offrire l’ormai nota affidabilità e qualità dei prodotti AOURS, mira a essere un nuovo e ulteriore punto di riferimento nel campo delle schede madri e più in generale dei componenti con connettori inversi / nascosti.

Nell’ultimo periodo abbiamo toccato più volte l’argomento, se non fosse per il fatto che tutti i grandi produttori di settore stanno spingendo per portare avanti questo tipo di approccio, mirato a nascondere i cablaggi nel case per garantire ordine e al contempo una maggiore semplicità nella gestione e nella realizzazione del nostro PC.

Gigabyte è un’azienda che non necessita di presentazioni, è tra i tre maggiori produttori di schede madri a livello globale e vanta un catalogo a dir poco sterminato di prodotti, sia per piattaforma AMD che Intel; tra questi ricordiamo ad esempio la Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 per processori Intel Raptor Lake che abbiamo provato qualche tempo fa. Il brand AORUS, specializzato in prodotti ad alte prestazioni pensati soprattutto per gamer, PC builder e appassionati del genere, è ormai altrettanto rinomato, dimostrando negli anni quel valore aggiunto rispetto alle soluzioni di fascia più economica.

L’ultima arrivata, questa B650E AORUS STEALTH ICE, si muove nella stessa direzione con la novità del design “STEALTH”, secondo Gigabyte l’approccio definitivo per chi punta a una build ordinata ed esteticamente impeccabile senza cavi in vista.

Recensione Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE: caratteristiche principali e design reverse

Come anticipato sopra, nonché suggerito dalla sigla stessa del prodotto, la B650E AORUS STEALTH ICE mira a stabilire un nuovo standard estetico e funzionale nel segmento delle motherboard e dei componenti con connettori inversi, per intenderci posizionati sul lato posteriore del PCB per nascondere dalla vista i cavi di alimentazione e dati che possono risultare fastidiosi soprattutto nelle build più elaborate.

Gigabyte presenta questo modello come la prima vera scheda madre con connettori inversi e PCB bianco, un binomio a dir poco allettante per gli amanti dell’estetica pulita ma non banale, oggettivamente davvero bella da vedere, molto solida a prima vista e ben ideata per lo scopo. In questo contesto, viste anche le molte proposte dei competitor, l’azienda taiwanese ha creato una linea di prodotti ad hoc con design inverso, STEALTH Series per la precisione, portato come vedremo all’estremo e con un approccio che nel caso di questa scheda madre prevede il posizionamento di tutti i connettori sul retro del PCB.

Le linee della B650E AORUS STEALTH ICE ci hanno subito conquistato, la scheda è impeccabile non solo per via degli accorgimenti del produttore ma anche per la qualità costruttiva di tutte le componenti, dal PCB al sistema di dissipazione imponente ed esteso, passando al backplate (sempre in bianco) che a nostro avviso dovrebbe essere presente su tutte le schede madri di questa fascia e in particolare su queste varianti con connettori inversi.

Allineandosi agli altri brand di settore poi, anche Gigabyte segue alcune linee guida che permettono di estendere la compatibilità di questa scheda madre e delle componenti serie STEALTH a soluzioni di terzi; tra le aziende che operano con Gigabyte al progetto Stealth troviamo nomi noti come Corsair, Cooler Master, Cougar, InWin, Lian Li, Phanteks, Thermaltake, Cougar e Silverstone.

Tornando però alla protagonista dell’articolo, partiamo con un piccolo tour fotografico della B650E AORUS STEALTH ICE; iniziamo proprio dalla parte più interessante, ovvero il retro del PCB con tutti i connettori che solitamente troviamo sul frontale della scheda madre. Il backplate, molto apprezzato ribadiamo, conferisce un certo ordine rispetto ad altre proposte simili, garantendo al contempo stabilità e protezione dello stesso PCB (il peso lievita un pochino però).

La parte superiore della motherboard non è da meno; la colorazione bianca con inserti ARGB è sicuramente un valore aggiunto, mentre notiamo che il concetto “STEALTH” è esteso a tutta la scheda che, in sostanza, ci mostra solo socket CPU, slot RAM DDR5 e slot primario PCI-E UD Slot X per la scheda grafica (ultra rinforzato). Tutto il resto, compresi i connettori M.2, è coperto da un generoso sistema di heatsink (VRM Thermal Armor Advanced ed M.2 Thermal Guard XL) facilmente removibile come su altri modelli grazie al trittico di funzionalità M.2 EZ-Match, EZ-Latch Click ed EZ-Latch Plus M.2, gestibili praticamente senza l’ausilio di un cacciavite.

Tra le caratteristiche di rilievo della B650E AORUS STEALTH ICE, equipaggiata con chipset AMD B650E, c’è da segnalare senza dubbio il generoso VRM a 12+2+2 fasi, il supporto PCI-E 5.0 per scheda grafica ed SSD, tre slot M.2 con Gen 5.0 e la vasta connettività che prevede WiFi 7 (con WIFI EZ-Plug per le antenne), LAN 2.5 Gbps e un’ottima dotazione di porte USB (compresa una USB-C 20 Gbps).

Scheda tecnica Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE

Una scheda madre decisamente interessante questa AORUS, che arriva in form-factor ATX e, come anticipato sopra, equipaggiata con chipset B650E (B650 Extreme), più vicino per caratteristiche al top di gamma AMD X670E grazie alla presenza del supporto PCI-E 5.0 su scheda grafica ed SSD (assente invece sui modelli B650). Prima di vedere come abbiamo sistemato la scheda Gigabyte nel nostro case, diamo però uno sguardo alla scheda tecnica nel dettaglio:

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: AMD B650E

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: da 4.400 MT/s fino a 8.000 MT/s (OC)

Output video: 1x HDMI 2.1 (4K 60 Hz) 1x USB-C 3.2 Gen 2 con Display Port (4K 144 Hz) 1x HDMI 1.4 frontale (FHD 30 Hz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0

Storage: 1x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 1x USB Type-C 40 Gbps 1x UBB 3.2 Gen 2×2 20 Gbps 1x USB Type-C USB 3.2 Gen 2 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 7x USB 3.2 Gen 1 8x USB 2.0

Rete: LAN Realtek 2,5 Gbps Wi-Fi 7 MediaTek MT7925 e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC897 Codec 7.1 canali

Supporto Gigabyte Q-Flash / Q-Flash Plus e GIGABYTE Control Center

La nostra build con Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE: un look a dir poco perfetto!

Viste le caratteristiche di rilievo della Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE, passiamo ai fatti e vediamo come si integra la proposta Gigabyte all’interno del nostro case, il Corsair 6500X (Recensione) già utilizzato nella prova della MSI B650M Project Zero, ricordiamo però con qualche intoppo relativo alla compatibilità / gestione dei cavi nella parte posteriore del telaio. Come da pronostico, la scheda AORUS permette di assemblare una build ordinata e pulita, ulteriormente valorizzata dall’estetica impeccabile della motherboard che, allo stesso tempo, deve (o meglio dovrebbe) essere abbinata a componenti che sposano la stessa tipologia di design con l’approccio a connettori inversi (possibilmente in colorazione bianca dove possibile).

Nel nostro caso possiamo contare ancora un volta sull’integrazione con l’ecosistema Corsair LINK (uno dei migliori), dove in sostanza potremmo vedere un unico cavo di alimentazione che arriva alla scheda grafica; a tal proposito non sappiamo se l’azienda stia lavorando a una tecnologia proprietaria, ma vista la validità del design AORUS STEALTH speriamo proprio che arrivi presto un connettore ad hoc anche per eliminare il cavo PCI-E che alimenta la GPU.

Parlando invece di compatibilità, a differenza delle problematiche riscontrate con la MSI B650M Project Zero, il modello Gigabyte sposa decisamente meglio il design di Corsair, il tutto però solo per una questione di form-factor; la MSI infatti, essendo una Micro-ATX risulta troppo “corta” e visto il posizionamento “in alto” della PSU sul Corsair 6500X vengono coperti diversi connettori I/O sul retro del PCB. Con questa B650E AORUS STEALTH ICE, ATX standard, il problema non si pone in quanto la scheda madre è circa 6 centimetri più lunga.

In linea di massima possiamo affermare che, i design come quello del Corsair 6500X sono da evitare con le schede M-ATX, e se anche questa variante Gigabyte AORUS avesse sposato tale formato avremmo dovuto ripiegare su una soluzione differente come quella proposta da NZXT con l’H7 Flow RGB dove la camera PSU è posizionata in basso e non può creare problemi con i connettori esterni al PCB della scheda madre.

Quanto costa e dove acquistare Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE

La Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE è un prodotto che si posiziona in quella che si può definire la fascia medio/alta del segmento schede madri. Rispetto a una “comune” B650 il prezzo lievita non solo per via del design STEALTH, della colorazione completamente bianca e dei vari accorgimenti del produttore, ma anche perché a bordo troviamo il chipset B650E, nettamente superiore per capacità di espansione rispetto al B650, sprovvisto ricordiamo di supporto PCI-E 5.0 sia per la scheda video che per l’SSD primario. Vista la piena compatibilità dimostrata nella prova, per l’occasione vi lasciamo il link d’acquisto della scheda AORUS insieme a quello del case Corsair 6500X, uno dei migliori in circolazione per le build custom con componenti dotati di connettori inversi, disponibile anche in versione bianca (preferibile in questo caso).

Considerazioni

Eccoci a tirare le conclusioni sulla Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE, un prodotto che si fa notare per qualità costruttiva e capacità di espansione, ma che di sicuro spicca per essere una delle migliori soluzioni in materia di componenti con design “reverse”, o meglio STEALTH com suggerisce l’azienda taiwanese. La scheda Gigabyte è impeccabile sotto il punto di vista estetico, non solo sul frontale ma anche sulla parte posteriore del PCB, ordinata e soprattutto ben protetta dal backplate in metallo che, ribadiamo, dovrebbe essere presente su tutti i modelli di questo tipo e fascia di prezzo. Segnaliamo anche un’altra chicca, ovvero la copertura dei fori delle viti della scheda madre, una delle piccole differenze che per un PC builder sfegatato può fare anche la differenza.

Con Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE possiamo mettere in piedi una build bella e originale ma, cosa più importante, nascondendo tutti i cavi (o quasi) sulla parte posteriore del case; in questo contesto aspettiamo di vedere qualche novità per quanto concerne il connettore PCI-E della GPU (non è semplice da realizzare), ma non sarebbe male un sistema di dissipazione a liquido AiO con design STEALTH e ventole a cascata (che non dovrebbe tardare ad arrivare).

Passando alle prestazioni, questa scheda ha ottime potenzialità grazie anche alla presenza del chipset AMD B650E, sicuramente con una marcia in più rispetto ai modelli B650 e abbinato a tutte le accortezze e le ottimizzazioni che ritroviamo sui prodotti AORUS top del produttore. Per gli utenti più esigenti in fatto di prestazioni velocistiche, ricordiamo invece che a bordo possiamo installare memoria DDR5 sino a 8.000 MT/s e un SSD di ultima generazione PCI-E 5.0, senza contare che troviamo il supporto per i più recenti processori AMD Ryzen 9000 basati su architettura Zen5. Una scheda questa AORUS che in sostanza consigliamo se mirate a una build con design reverse ad alte prestazioni che supporti tutti i più recenti standard.