Torniamo sull’argomento Mini PC per la prova sul campo del fiammante Geekom A7, un sistema che punta tutto sulla piattaforma AMD Ryzen 7040HS Mobile, ovvero il top che attualmente può offrire AMD insieme alla recentissima gamma Rzyen 8040, entrambe basate su architettura CPU Zen4. Le ultime generazioni di chip mobile AMD Ryzen stanno contribuendo a un’importante evoluzione di quei sistemi compatti che puntano a prestazioni di rilievo per CPU e GPU, mantenendo però consumi e temperature accettabili; funzionano benissimo sui notebook, ma anche quando abbinati a Mini PC ad alto profilo offrono una marcia in più, soprattutto per via di un sottosistema grafico integrato che garantisce prestazioni tali da permettere anche di giocare qualche titolo a bassa risoluzione con un buon livello di frame-rate.

In questo contesto Geekom si sta facendo notare molto, in particolar modo nel segmento dei Mini PC di fascia alta, ovvero dove non si cerca solo un PC che sia il più compatto possibile, ma anche in grado di mantenere lo stesso livello prestazionale di un buon PC desktop. L’azienda taiwanese è uno dei maggiori produttori di Mini PC, realizza soluzioni davvero solide e curate che nel recente passato abbiamo avuto modo di testare con mano citiamo ad esempio il Geekom AS 6 (AMD) e il Geekom IT13, davvero validi. Oggi quindi andremo a verificare le prestazioni e il comportamento generale di questo Geekom A7, giunto in redazione nella sua variante più potente che ora vi illustreremo.

Geekom A7: Caratteristiche e design

Come anticipato sopra, Geekom A7 abbraccia la piattaforma AMD Ryzen 7040HS nome in codice Phoenix, un ulteriore impiego dell’architettura CPU Zen4 che prevede chip da 35 watt con TDP configurabile sino a 54 watt. Ma non è tutto, queste APU, perché di questo si tratta, sono dotate di una GPU Integrata Radeon serie 700M, l’opzione più recente nel catalogo AMD che può contare sull’architettura RDNA3 (la stessa delle Radeon RX 7000 per intenderci).

Geekom A7 arriva in due varianti che utilizzano i processori AMD più potenti, il Ryzen 7 7840HS e il Ryzen 9 7940HS, modello quest’ultimo presente sulla versione in prova. La piattaforma, inutile dirlo, supporta gli standard più recenti, dalle memorie DDR5, passando per lo storage PCI-E 4.0, USB4, WiFi 6E e più in generale un’ottima capacità I/O. Al pari di altri prodotti Geekom a listino, anche questo A7 si può configurare in diverse componenti; il modello di punta che analizziamo oggi è equipaggiato con Ryzen 9 7940HS, un chip da 8 core e 16 thread con 16 MB di cache L3, GPU Integrata Radeon 780M da 12 CU (2,8 GHz) e una NPU Ryzen AI (prima generazione) che può gestire i carichi legati all’Intelligenza Artificiale.

Il processore ha una frequenza Boost di picco pari a 5,2 GHz, ma anche il resto della configurazione non scherza visti i 32 GB di RAM DDR5 5.600 MT/s e un SSD PCI-E 4.0 da 2 TB. Parlando di design invece, il Geekom A7 non si discosta troppo dai precedenti progetti del produttore e si presenta con dimensioni davvero contenute: appena 11,24 x 11,24 x 3,7 centimetri; rispetto al modello AMD AS 6, lo chassis (sempre in alluminio) presenta una colorazione argento con bordi smussati, mentre i lati e il pannello posteriore sono appositamente forati per permettere di espellere l’aria calda.

A proposito di calore, Geekom A7 monta il nuovo sistema di dissipazione attivo GeekCool 4 che, secondo il produttore, dovrebbe avere una maggiore capacità dissipante, andando quindi a impattare positivamente su temperature e relative frequenze di clock (vedremo nei test). Non a caso, il TDP indicato per il suo Mini PC non è 35 watt, bensì 45 watt, segno che l’azienda ha posto una certa attenzione anche ai suggerimenti di utenti e addetti ai lavori (anche noi lo avevamo puntualizzato in passato).

Un cenno anche al valido reparto I/O che, oltre supportare lo standard USB-C 4.0 a 40 Gbps, prevede un’ulteriore porta USB-C 10 Gbps (entrambe con Display Port), due HDMI, porta LAN 2.5 Gbps, jack audio d 3,5 mm e quattro ulteriori porte USB Type A, una delle quali con funzionalità Power Delivery che permette la ricarica dei dispositivi.

Geekom A7: Scheda tecnica e configurazioni

Sulla carta il Geekom A7 sembra avere tutto quello che serve, prima di passare alla prova sul campo però vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del prodotto.

Specifiche tecniche Geekom AS 7

Processore: AMD Ryzen 7 7840HS o Ryzen 9 7940HS – 8C/16T – TDP 45 watt

Scheda grafica integrata: Radeon 780M – 12CU – 2,8 GHz – DX12 e AMD FSR

RAM: 32 GB DDDR5 SODIMM a 5.800 MT/s – Dual Channel (max. 64 GB)

Storage: SSD NVMe PCI-E 4.0 1TB o 2 TB (solo per Ryzen 9 7940HS)

Rete: LAN 2.5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3

Porte e connettori: 1 x SATA 2.5″ SATA HDD 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A posteriore, 1 x USB 2.0 Type-A posteriore 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A frontale con supporto Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A frontale 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto Power Delivery (pannello posteriore) 1 x USB 4 Gen3 Type-C con supporto Power Delivery (pannello posteriore) 2 x USB 2.0 1 x Jack stereo frontale da 3,5 mm 1 x RJ45 (pannello posteriore) RTL8125BG-CG 2 x HDMI 2.0 (pannello posteriore) 1 x Scheda SD

Alimentatore: esterno da 120 watt

Dimensioni: 11,24 x 11,24 x 3,7 centimetri

Sistema operativo Windows 11 Pro

Almeno per il momento, le varianti del Geekom A7 sono due, diversificate sostanzialmente per il processore e per la capacità di storage:

Geekom A7 con Ryzen 9 7940HS, 32 GB DDR5 5.600 MT/s e 2 TB SSD PCI-E 4.0

Geekom A7 con Ryzen 7 7840HS, 32 GB DDR5 5.600 MT/s e 1 TB SSD PCI-E 4.0

Geekom A7: temperature e consumi

Dopo i test su Geekom AS 6 e IT13, aspettavamo il produttore taiwanese alla prova dei fatti con il sistema di dissipazione GeekCool 4, non solo per verificarne le prestazioni, ma anche perché le nuove APU Ryzen 7040 sono nettamente più efficienti e meno esigenti in termini termici rispetto ai modelli AMD e Intel di precedente generazione. Prima di precedere con i grafici però, parliamo un attimo del BIOS che, come in passato, risulta quasi del tutto bloccato in quanto a possibilità di tuning o modifiche di altro tipo.

Diciamo “quasi” perché in effetti non è del tutto così; al pari dei precedenti modelli infatti, è presente una voce relativa alla gestione del sistema di dissipazione e della ventola che può essere impostato su Quite, Normal e Performance. Solitamente questa impostazione andava a influire solo sul regime rotativo della ventola, mentre ora passando dalle impostazioni di default (Normal) alla modalità Performance abbiamo sia un incremento della velocità della ventola che un incremento del TDP del chip; si passa da 35 watt a 45 watt, un netto salto che garantisce di recuperare qualcosa in termini prestazionali ma ovviamente con un impatto sulle temperature.

Con impostazioni di fabbrica, ovvero a TDP a 35 watt, il Geekom A7 consuma alla presa sino 75 watt sotto un loop di Cinebench; il picco è di 89 watt con successivo “taglio” dopo il boost iniziale della frequenza all-core, mentre se impostiamo il sistema su Performance (TDP 45 watt) si sale a 82 watt di media sotto carico con un picco di 97 watt. Come si evince facilmente dal grafico, i valori registrati sono spesso più alti rispetto a un Ryzen 9 6900HX, questo perchè a parità di TDP quest’ultimo scalda di più e il BIOS taglia le frequenze operative e di conseguenza i consumi finali.

L’incremento del TDP ha un impatto diretto sulle frequenze e quindi sulle prestazioni, che dopo vedremo, ma di conseguenza anche sulle temperature di esercizio; qui però entra in gioco l’architettura AMD Zen4 e il processo produttivo TSMC a 4nm che, anche in modalità Performance, permette di contenere in qualche modo il Ryzen 9 7940HS entro i 94 °C (82 °C di picco con TDP a 35 watt). Non sono pochi, è vero, ma a differenza delle piattaforme di precedente generazione il fenomeno del throttling è meno evidente o comunque poco incisivo sulle prestazioni globali del sistema. Tirando le somme quindi, il dissipatore GeekCool 4 si dimostra molto valido, ma i risultati ottenuti sono molto legati alle peculiarità dei processori AMD Phoenix.

Geekom A7: Prestazioni CPU e GPU

Non nascondiamo che le aspettative sul Ryzen 9 7940HS sono molto alte; finora ha soddisfatto al meglio sotto il profilo termico, ma anche quando passiamo alle prestazioni pure non si scherza e il gap rispetto a piattaforme simili con il medesimo form-factor risulta evidente, sia con il profilo BIOS Normal che ovviamente in modalità Performance.

I grafici a seguire parlano da soli ed evidenziano un netto margine su un processore molto potente come il Core i9-13900H, questo in entrambi gli scenari di TDP, 35 watt o 45 watt. Non importa quale sia l’applicativo, con questa configurazione la soluzione AMD è quasi sempre davanti, dal rendering, passando alla compressione file e alla produttività generale.

Quanto alla grafica integrata, la Radeon 780M, il balzo prestazionale è altrettanto marcato, sia rispetto a un’integrata Intel Come la Iris Xe 96 EU che a una Radeon 680M. C’è da precisare che nei benchmark riportati sopra non abbiamo utilizzato tecnologie come AMD FSR o AFMF, quindi da questa base di partenza potete intuire il potenziale della Radeon 780M, un’opzione validissima per chi non ha particolare pretese per il gaming o si diletta di tanto in tanto a giocare a bassa risoluzione.

Considerazioni

Al termine di questa prova, piuttosto estesa, possiamo affermare senza problemi che Geekom A7 è uno dei migliori Mini PC che abbiamo testato finora. Il merito di questo risultato però non va ricercato solo nella soluzione Geekom e nel sistema di dissipazione GeekCool 4, senza dubbio valido e dimensionato, ma anche e soprattutto nelle peculiarità della piattaforma Ryzen 7040HS e in particolare di questo Ryzen 9 7940HS. Questa APU con core Zen4 offre un rapporto prestazioni/efficienza a dir poco ottimo, una caratteristica che permette di contenere entro limiti accettabili quello che è il principale tallone d’achille dei Mini PC super compatti, ovvero il throttling.

Nonostante sia ben ideato, bisogna precisare infatti che il sistema GeekCool 4 da solo non può fare miracoli perché le dimensioni del corpo dissipante sono davvero ridotte ai minimi termini; pensate che tutto lo chassis misura poco più di 11 centimetri, riducendo al minimo la superficie utile per dissipare il calore di questo Ryzen 9 che in modalità Performance tocca la bellezza di 65 watt. Geekom A7 promosso a pieni voti in questa particolare variante che, visti i risultati, dovrebbe restituire risultati ancora migliori sotto il profilo termico con il modello meno spinto dotato di processore Ryzen 7.

Le prestazioni globali del Mini PC sono tali da renderlo valido per diversi ambiti di utilizzo, garantendo anche di divertirsi con qualche gioco a 1080P e dettagli medio/bassi sfruttando le peculiarità del chip grafico AMD Radeon 780M. Grazie all’architettura RDNA3 infatti, con questa iGPU possiamo beneficiare di diverse tecnologie di ultima generazione come AMD FSR o AMD Fuild Motion Frames, il tutto a netto vantaggio del frame-rate e della fluidità in gioco. Per il resto, c’è da segnalare anche il valido reparto connettività/espansione e il design, secondo noi davvero azzeccato per questo Mini PC che, portafogli permettendo, non possiamo che consigliare.

Geekom A7, in questa variante con Ryzen 9 7940HS, 32 GB DDR5 5.600 MT/s ed SSD 2 TB di listino costa infatti 989 euro, cifra che scende invece a 829 euro per il modello equipaggiato con Ryzen 7 7840HS, 32 GB DDR5 e storage da 1 TB. Geekom A7 è disponibile da subito sul sito del produttore con una pagina dedicata, dove tra l’altro potrete usufruire di uno sconto di 20 euro grazie al coupon “A7tuttotech“. Il nuovo Mini PC AMD Ryzen è disponibile anche su Amazon Italia con un ottimo prezzo, 899 euro, anche qui con un ulteriore sconto del 5% grazie al codice “A7tuttotech“.

