Corsair alza ancora di più l’asticella per le tastiere gaming pre assemblate e lo fa con una K70 PRO RGB dalla velocità di esecuzione impressionante. La combo tra la tecnologia AXON e gli switch OPX è davvero micidiale ma questa tastiera nasconde tante altre chicche oltre al design accattivante e ai LED RGB.

Corsair K70 PRO RGB design

La Corsair K70 PRO RGB ha un look stealth, ma se la si osserva con l’illuminazione iCUE RGB spenta può passare tranquillamente come una tastiera per la produttività. Quando si attivano tutti gli effetti RGB esce allo scoperto l’anima gaming della tastiera. La costruzione è di livello, zero punti fragili. I materiali utilizzati sono per la maggior parte in alluminio con qualche sezione in plastica. I keycaps sono in policarbonato e prima che qualcuno inizi a storcere il naso, sono di qualità, c’è stato un lavoro ottimo di lavorazione del policarbonato.

La Corsair K70 PRO RGB è una tastiera full size, è molto grande e lo diventa ancora di più grazie al poggiapolsi magnetico presente nel box di vendita. Tra le altre cose il poggiapolsi è ottimo, uno dei migliori in tastiere pre build, molto confortevole e piacevole al tatto e alla vista. L’ergonomia della tastiera generale della tastiera è eccellente, con o senza poggiapolsi. Ci sono i controlli multimediali, una rotella per regolare il volume, tre tasti rapidi e uno switch da competizione. Nota di merito per il piccolo display di controllo che permetta la visualizzazione rapida delle funzioni attive.

Complessivamente la Corsair K70 PRO RGB è concepita bene in termini di proporzioni tra case, pcb ed armonia estetica. Non è facile trovare in una tastiera pre build una certa cura per gli elementi, anche la costruzione interna è stata migliorata, si sente chiaramente facendo un sound test della tastiera, suona meglio di tante altre pre assemblate.

Corsair K70 PRO RGB scheda tecnica

Corsair tiene molto alla scheda tecnica dei suoi prodotti, ecco le specifiche di K70 PRO RGB:

Switch optical-mechanical OPX

Costruzione in alluminio

Rotella digitale multi-funzione

Tasti rapidi

Switch competizione

Retroilluminazione iCUE RGB

Supporto ergonomico per il polso

Compatibilità con iCUE

Cavo USB-C intrecciato

Tasti completamente programmabili

N-key rollover

Ultrapolling 8000 Hz AXON

Form factor full size

8 MB di memoria on board

50 profili personalizzabili

Corsair K70 PRO RGB prestazioni

Chi cerca una tastiera del genere lo fa per giocare ai massimi livelli e proprio in ambito gaming questa Corsair K70 PRO RGB è assurda. Dal punto di vista tecnico c’è tutto, si passa dalle macro, N-key rollover, polling 8000 Hz, profili dedicati ed ovviamente gli switch meccanici ottici di Corsair, tra i più veloci mai provati.

Gli switch OPX di Corsair sono super rapidi con una corsa totale di 3.2 mm, un punto di attuazione a 1 mm e con una forza di attuazione di soli 45 g. Sono assolutamente una marcia in più per i gamer che non vogliono perdere l’attimo, c’è da farci un po’ la mano ma appena preso il ritmo giusto, si inizierà a giocare alla velocità della luce. In ambito gaming con la Corsair K70 PRO RGB non si sbaglia un colpo. Il tutto si traduce in un esperienza di gioco rapida, precisa e coinvolgente in qualsiasi tipo di titolo che sia un FPS, un Tripla A o uno dei tanti indie in circolazione su Steam. Le sessioni di gioco scorrono via che è un piacere, il grip sulla tastiera è ottimo e non ci saranno mai falsi innesti.

Non sono degli switch meccanici classici, all’interno degli switch OPX c’è un trasmettitore IR e un sensore, appena si aziona lo switch, il segnale del trasmettitore verrà interrotto e il comando sarò preso. In questo modo si può ridurre al minimo qualsiasi tipo di latenza anche grazie alla tecnologia Axon, proprietaria di Corsair, che permette un hyper polling rate fino a 8000 Hz. La Corsair K70 PRO RGB è tecnologicamente studiata per abbattere la latenza sia via hardware che software.

C’è da fare i complimenti a Corsair anche per l’impegno nel design sonoro della tastiera. Suona davvero bene per essere una pre assemblata e si sente che c’è stato dell’impegno per ridurre al minimo tutti i rumori metallici e di vuoto soliti delle tastiere pre build. Non siamo ancora al livello di una custom con cura maniacale ma per essere una tastiera gaming in piena regola, fa assolutamente il suo dovere anche in termini del suono del click.

La scrittura dei testi è ottima, si riesce a scrivere per tanto tempo senza avvertire una minima stanchezza, è merito della pressione leggerissima da effettuare. Come già detto per il gaming, basta farci amicizia e si inizierà a scrivere alla velocità della luce. In tanti potrebbero apprezzare una tastiera così veloce per scrivere testi.

Corsair K70 PRO RGB software

Il software iCUE di Corsair non ha bisogno di presentazioni, uno dei migliori software per la personalizzazione di una tastiera. Le basi ci sono tutte, le macro possono essere create con estrema semplicità, così come anche i profili personalizzati ed in più ogni singolo tasto può essere rimappato in svariati modi. Grazie alla presenza di 8 MB di memoria on board si possono salvare fino a 50 profili personalizzati.

Ci sono ovviamente gli effetti RGB che sono fatti alla Corsair, il massimo. Gli effetti disponibili sono tantissimi, si possono sincronizzare alla build che si ha a disposizione e a tutto l’intero ecosistema di device Corsair. La qualità dell’illuminazione è ottima, gli effetti sono fluidi e il ventaglio cromatico è amplio. Se siete fan degli RGB sapete bene che con Corsair non si scherza.

Corsair K70 PRO RGB conclusioni

La Corsair K70 PRO RGB è una delle migliori tastiere per il gaming rapido, frenetico, non ci sono dubbi. La costruzione è ottima, gli switch OPX sono estremamente veloci per giocare al massimo della comodità qualsiasi tipo di titolo ed anche in produttività grazie al layout full size ed al sound piacevole può essere un bel supporto per i creator.

Si passa dalle tecnologie AXON e gli switch proprietari OPX per abbattere la latenza alla fantastica illuminazione RGB. La Corsair K70 PRO RGB è una tastiera pre assemblata pensata bene e realizzata meglio. In testa Corsair aveva un solo obiettivo, aiutare i gamer ad essere più veloci, ad eliminare ogni tipo di frizione all’azione e con questa K70 PRO RGB ci è riuscita. La versione provata è quella con switch OPX e con layout italiano, al momento costa circa 200 Euro su Amazon Italia:

Il prezzo non è chiaramente basso ma tutte queste tecnologie proprietarie si pagano ed il vero gamer che vuole provare il massimo della rapidità sa che c’è bisogno di puntare al top e Corsair non ha fatto altro che mettere insieme tutta la sua esperienza nel mondo del gaming per dare un supporto vero, concreto e tangibile. La Corsair K70 PRO RGB va provata per essere realmente capita, è davvero difficile, anche con dati alla mano, far capire quanto sia veloce. Consigliata.