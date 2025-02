ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI è la protagonista della recensione di oggi, una scheda madre per processori Intel Core Ultra 200S che ci permette di esplorare ulteriormente il nuovo catalogo di prodotti ASUS, aggiornato di recente con il debutto dei modelli basati su chipset Intel B860.

Nelle scorse settimane abbiamo testato diverse motherboard ASUS con socket LGA 1851, ma soprattutto con il chipset top di gamma Intel Z890, ovvero la soluzione che ritroviamo anche su questa variante TUF GAMING. Se prima di procedere con la lettura volete farvi un’idea sull’argomento, vi lasciamo alcuni spunti che potrebbero esservi d’aiuto per valutare ancora meglio la TUF GAMING Z890-PRO WIFI.

Come vedremo a breve, a differenza dei modelli citati sopra, la ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI mira a una fascia di mercato più economica. Possiamo definirla un’ottima scheda madre di fascia media, anche se bisogna considerare che l’ingresso in campo del chipset Intel Z890 ha portato a una leggera lievitazione dei prezzi.

Non è una questione che riguarda solo ASUS, ma da ricercare nelle novità della piattaforma Intel e nella capacità di espansione/connettività, con funzionalità che prima erano riservate a prodotti molto più costosi (ndr). Detto questo, vediamo com’è fatta la nuova scheda ASUS e se, al pari degli altri modelli testati, garantisce buone prestazioni velocistiche e margine di overclock su CPU e memorie DDR5.

Recensione ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI: design e caratteristiche

Per chi fosse poco pratico delle schede madri ASUS, la gamma TUF GAMING è una linea di prodotti rivolta ai gamer e agli appassionati che, pur guardando al prezzo, non vogliono rinunciare a prestazioni e qualità. Le schede madri TUF hanno sempre mantenuto questo approccio, migliorandosi nel tempo sia per dotazione che per funzionalità aggiuntive e BIOS sempre più ottimizzato per il tweaking.

Mantenendo lo standard di scheda corazzata, anche questa ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI porta avanti il design che contraddistingue le soluzioni TUF; le linee sono meno elaborate delle STRIX, ma comunque nette e pulite, in questo caso con un PCB bianco che contrasta il grigio del sistema di dissipazione.

Anche qui ASUS non si è risparmiata, montando un corposo heatsink su VRM a 16+1+2+1 fasi, dissipando al meglio anche i quattro slot M.2 per SSD ad alte prestazioni (c’è il supporto Gen 5.0). Realizzata con componenti di alta qualità, PCB a otto strati, doppio connettore ProCool e Digi+VRM, la TUF GAMING Z890-PRO WIFI monta quattro slot DDR5 con supporto CUDIMM, ma anche AEMP III e DIMM Fit per velocità DDR5 sino a 9.066 MT/s.

Riguardo la capacità di espansione invece, dei quattro slot M.2, uno (quello primario) può ospitare SSD PCI-E 5.0 senza sacrificare le 16 linee PCI-E 5.0 destinate alla scheda video. Ma non è tutto, sono disponibili altre tre porte PCI-E gen 4.0 (i dettagli nella scheda tecnica), quattro porte SATA 6 Gbps e diversi connettori PWM 4pin per collegare ventole, AiO e dissipatori CPU.

Come tutte le schede madri ASUS di ultima generazione inoltre, a bordo sono presenti tutte le opzioni che facilitano installazione e gestione della nostra build e delle componenti. Troviamo il nuovo PCIe Q-Release Slim per rimuovere la scheda video semplicemente sganciandola dallo slot (rinforzato), ma anche tutti gli accorgimenti per gli SSD M.2 come M.2 Q-Release, M.2 Q-Slide e M.2 Q-Latch, senza dimenticare Q-Antenna e BIOS FlashBack per aggiornare il BIOS con PC spento e senza bisogno di CPU e memoria.

Ben equilibrato anche il pannello I/O posteriore, dove spiccano le due Thunderbolt 4 a 40 Gbps con USB-C, LAN 2,5 Gbps, output video HDMI e Display Port, 6 porte USB 10 Gbps, pulsanti CLEAR CMOS e FlashBack, connettori per le antenne WiFi 7 e jack audio con SPDIF per un audio surround a 7.1 canali.

Funzionalità proprietarie ASUS

Oltre all’hardware e a tutti gli accorgimenti che abbiamo visto poco sopra, non manca come di consueto una ricca dotazione di funzionalità e tecnologie proprietarie a marchio ASUS, sempre più complete e integrate con l’Intelligenza Artificiale. In primis c’è AI Advisor, una sorta di “tecnico” ASUS che può rispondere alle vostre domande relative al sistema, utile per i neofiti ad esempio; ma non è tutto.

A bordo ritroviamo l’ormai noto trittico ASUS AI Overclocking, AI Cooling II e AI Networking II, tutte soluzioni mirate a semplificare e rendere più completa l’esperienza utente, che si tratti di overclock, dissipazione e gestione temperature o ancora integrità della nostra rete.

L’overclock è sicuramente un aspetto molto curato su questa ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, c’è spazio per incrementare le prestazioni del processore con parametri gestiti dall’AI, ma anche quelle dell’NPU grazie a NPU Boost (per chi fosse interessato).

Rimanendo nel contesto, non possiamo omettere ASUS TurboV Core, utility disponibile attraverso ASUS DriverHub che permette di effettuare overclock da Windows; i puristi dell’overclock da BIOS (compresi noi) potrebbero storcere il naso, tuttavia l’abbiamo provata per qualche test al volo e possiamo dirvi che funziona bene (sempre stando attenti a quello che si tocca).

Scheda tecnica ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel Z890

CPU supportate: Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S)

Socket LGA 1851

VRM 16+1+2+1 (DrMOS 80A)

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 192/256 GB Velocità supportate fino a 9.066 MT/s (OC) UDIMM e CUDIMM con profilo Intel XMP 3.0

Output video: 1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 2x Thunderbolt 4 via USB-C con DP-Alt Mode (8K 60 hertz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 1x PCI-E x16 (x4) Gen 4.0 1x PCI-E x4 Gen 4.0 2x PCI-E x1 Gen 4.0

Storage: 1x SSD M.2 PCI-E 5.0 x4 3x SSD M.2 PCI-E 4.0 x4 (uno anche M.2 SATA)

4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps 6x USB-A 10 Gbps 1x USB-C 20 Gbps con PD 30 watt (header) 2x USB Type-A 5 Gbps (header 2x USB 5 Gbps ( header) 4x USB 2.0 (2 header)

Rete: LAN Intel 2,5 Gbps con ASUS LANGuard Wi-Fi 7 2×2 e Bluetooth 5.4 Audio Realtek ALC1220P a 7.1 canali



ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI: BIOS completo e ottimizzato per il tuning

Dopo aver provato altre schede madri ASUS Z890, possiamo dire che il BIOS della TUF GAMING Z890-PRO WIFI ha poco da invidiare ai modelli più blasonati, sicuramente dotate di qualche opzione in più che però alla fine non fanno molta differenza sul risultato finale.

La nuova interfaccia UEFI approda anche sui modelli TUF GAMING, decisamente completa e con la possibilità di gestire i vari parametri sia in modalità avanzata che semplificata per i meno esperti. La struttura è quasi identica, se non identica, a quella delle schede ROG, con moltissime opzioni per il tuning di sistema che secondo noi in pochi riescono veramente a comprendere nella loro totalità.

Tra le varie opzioni, c’è come detto la possibilità di overcloccare il sistema con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, cosa che abbiamo fatto e che ci ha portato a confrontare i risultati ottenuti con quelli che invece registriamo con impostazioni di fabbrica.

Recensione ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI: la nostra prova

La gestione dell’overclock con AI sui modelli ASUS di fascia alta funziona benissimo, sia per prestazioni che per temperature operative; vediamo se su questo modello TUF GAMING sarà lo stesso e soprattutto se conviene praticare un overclock del genere su un processore già molto potente come quello che utilizzeremo.

Prima di procedere quindi uno sguardo alla nostra configurazione hardware messa in piedi per l’occasione:

Piattaforma di test:

Scheda madre: ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: ASUS PRIME LC 360 ARGB

Memorie: 48 GB Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

Scheda grafica: ASUS TUF GAMING GeForce RTX

Scheda grafica: ASUS TUF GAMING GeForce RTX Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB PNY CS2150 1 TB

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000W

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Vista la build di oggi, ora verificheremo l’eventuale incremento prestazionale ottenibile con l’opzione AI proposta da ASUS; abbiamo pensato a uno scenario di utilizzo misto che prevede questi sei benchmark:

Cinebench R23 – Single e Multi Thread

Blender Open Data

Geekbench 6

7-Zip

3DMark Speedway

Hitman WoA 1440P

Cyberpunk 2077 1440P

ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI: prestazioni velocistiche, overclock e temperature

L’Intel Core Ultra 9 285K è il modello più spinto di tutta la gamma Core Utra 200S Arrow Lake; provare a salire ulteriormente in frequenza non è semplice, soprattutto sui P-Core, mentre sappiamo che in questo caso è meglio ottimizzare gli E-Core, mantenendo in un primo momento tutti i Performance Core a default.

Questo è più o meno l’approccio che utilizza l’opzione automatica di ASUS, sbloccando alcuni parametri relativi al Power Limit e incrementando la frequenza dei core efficienti sino a 4,9 GHz. I benefici sono apprezzabili soprattutto nei carichi prolungati in multi-core, mentre è risaputo che per avere qualche incremento in gaming, sarebbe meglio puntare a limare anche i P-Core (per quanto possibile), la frequenza DDR5 e, perché no, anche quella di cache e del BUS delle varie Tile che compongono la CPU Intel.

Per quanto riguarda la nostra esperienza, il Core Ultra 9 285K non si è voluto schiodare dai 5,8 GHz, mentre per le memorie confermiamo anche qui il pieno supporto per le DDR5 CUDIMM, come le Corsair Vengeance RGB 8.400 MT/s che abbiamo adoperato di proposito. L’overclock si è fermato intorno agli 8.600 MT/s, quasi alla pari per intenderci di quanto visto su un modello decisamente più spinto come la ROG Strix Z890-E GAMING WIFI.

Chiudiamo questa sezione con qualche dato relativo alle temperature di esercizio e alla gestione dello slot M.2 PCI-E 5.0; lato VRM non abbiamo anomalie da segnalare (e ci mancherebbe visto il sistema di dissipazione), stesso discorso per il nostro SSD PCI-E 5.0 tenuto a bada senza problemi, mentre riguardo il chipset abbiamo registrato un picco massimo di 52 °C, decisamente in linea viste le caratteristiche del chipset Intel Z890.

Quanto costa e dove acquistare ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI

ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI è già ampiamente disponibile sullo shop ufficiale ASUS e presso i maggiori rivenditori di settore, incluso Amazon. Il prezzo di questa motherboard dovrebbe essere di circa 330 euro, sforando se vogliamo nel segmento di fascia medio-ala o quasi.

Per una scheda madre del genere consigliamo almeno un processore Core Ultra 7 265K o il top di gamma Core Ultra 9 285K, un binomio molto efficace in tutti gli ambiti di utilizzo. A seguire vi lasciamo qualche link all’acquisto:

Considerazioni

Con questa ennesima, e forse definitiva, prova della serie ASUS Z890 su socket LGA 1851, possiamo senza dubbio confermare che l’azienda taiwanese punta a rimanere competitiva in tutti i segmenti del mercato schede madri consumer ad alte prestazioni. Per alte prestazioni intendiamo sistemi desktop di fascia enthusiast, fascia alta e medio-alta, pensati per il gaming ad alto profilo ma anche per ambiti come la produttività e il lavoro.

Nella fascia alta e in quella enthusiast troviamo i modelli ROG Strix e i modelli ROG Maximus, mentre la linea TUF GAMING rappresenta come sempre il punto d’ingresso per gli appassionati di PC DIY. Questa ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI racchiude proprio questo concetto, garantendo un prodotto solido per qualità e sezione di alimentazione, di ultima generazione vista la presenza di PCI-E 5.0, SSD Gen 5.0, Thunderbolt 4 e WiFi 7, ma anche esteticamente curato.

Le linee come al solito sono aggressive e molto soggettive, rispetto alla precedente generazione non troviamo particolari stravolgimenti (se non fosse per gli heatsink), mentre migliorano altri aspetti, in primis gestione della memoria e capacità I/O grazie al supporto M.2 Gen 5.0 nativo (buone le prestazioni del dissipatore primario).

Le doti di overclock sono molto buone, l’interfaccia UEFI come detto non ha nulla da invidiare a prodotti più costosi, garantendo un controllo minuzioso di tutti i parametri che ci servono per ottimizzare il sistema. In alternativa potete scegliere la strada dell’overclock con l’AI o via software, ma qui dipende da voi e se siete o meno dei puristi del BIOS.