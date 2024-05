Il Wi-Fi 7 è arrivato ed è pronto a supportare tutte le nuove esigente nascenti del mondo consumer. ASUS come da tradizione è in prima linea e sta rilasciando una serie di router estendibili con Wi-Fi 7 pronta a soddisfare qualsiasi scenario di utilizzo.

Oggi è il turno del router ASUS RT-BE88U, l’ultimo nato della serie di router pensati per rispondere un po’ alle problematiche di tutti all’interno della propria abitazione o ufficio. Più avanti vedremo anche i router Wi-Fi 7 di ASUS ROG, dei veri ricercati di tecnologia, ma siamo convinti che già quello che ha da offrire il router RT-BE88U possa farvi valutare il passaggio al Wi-Fi 7.

ASUS RT-BE88U: funzionalità massima senza rinunciare all’estetica

Il design del RT-BE88U riprende la tradizione della serie di ASUS, unisce al meglio la funzionalità tecnica ad un look estetico ormai riconoscibile. Un corpo centrale, quattro belle antenne da montare ed una struttura interna da primo della classe. Se esistesse un manuale su come costruire un buon router, ASUS sarebbe sicuramente l’autore.

Non lo diciamo tanto per, un router va pensato come un piccolo PC. C’è una CPU che genera calore e che va dissipata ed ASUS ha studiato con attenzione il sistema di dissipazione del suo router. Il dissipatore di calore mantiene il router fresco e performante, con una piastra in alluminio e una piastra termica più grandi del 30% che migliorano la dissipazione del calore fino al 34%.

Molti potrebbero non trovare belle alla vista le antenne. Chiaro, sono vistose ma estremamente funzionali per chi non vuole munirsi di un sistema casalingo Mesh. Le sue antenne staccabili possono essere riposizionate per superare ostacoli come pareti o altre interferenze, migliorando così la stabilità della rete e la velocità di trasferimento dei dati.

Il router ASUS RT-BE88U presenta tantissime porte: 1 porta da 10 Gbps per WAN/LAN

1 porta 10 Gbps SFP+ per WAN

1 porta da 2,5 Gbps per WAN/LAN

3 porte da 2,5 Gbps per LAN

4 porte RJ45 da 10/100/1000 Mbps per WAN/LAN

1 porta USB 3.2 Gen1

Questa varietà di porte permette di configurare il router per una serie importante di utilizzi, dalla connessione a internet ad alta velocità, all’integrazione con dispositivi di rete e di storage esterni. Insomma è poco più di un singolo chilogrammo di prodotto, c’è della sostanza dentro.

ASUS RT-BE88U: Il Wi-Fi 7 è la ciliegina di una torta già buona

Come abbiamo visto il RT-BE88U si distingue per la sua generosa, a dir poco, dotazione di porte di rete. Con dieci porte totali, tra cui due porte da 10 Gigabit, quattro da 2,5 Gigabit e quattro Gigabit, il router offre una capacità combinata WAN e LAN fino a 34 Gbps. Trovate voi il modo di arrivarci.

Questa configurazione è ideale per utenti con esigenze di rete avanzate, come il collegamento a switch di fascia alta o a ONT in fibra ottica. Supporta l’aggregazione WAN/LAN come da tradizione per il brand, offrendo la flessibilità di fornire un’enorme larghezza di banda ai dispositivi collegati.

Per arrivare a cifre così alte, il router è dotato di una CPU quad-core da 2,6 GHz, che aumenta la potenza di elaborazione fino al 30% rispetto ai modelli precedenti. Questo si traduce in una reattività fulminea, trasferimenti di dati accelerati e zero latenza. L’ASUS RT-BE88U rientra nella grande famiglia dei router estendibili del brand e ne trae tutti i vantaggi enfatizzati dal Wi-Fi 7.

Un sistema Mesh è costituito da più hub interconnessi che collaborano per creare una copertura coerente senza perdita di velocità di download e upload. In un sistema Wi-Fi Mesh non esistono intoppi, si avrà il massimo della connessione in ogni punto della casa e, in caso di necessità, di espandere la copertura Wi-Fi all’infinito aggiungendo un ulteriore hub.

Una nota del RT-BE88U è l’assenza della banda a 6 GHz, una scelta che può sembrare controcorrente rispetto alla tendenza attuale. Ci sono altri router ASUS ROG con la 6 GHz, è chiaro che ASUS voglia rendere più competitivo il prezzo di questo modello in ogni paese (non in tutto il mondo è possibile sfruttare la 6 GHz). Il router utilizza le ben collaudate bande a 2,4 GHz e 5 GHz, che sono state in ogni caso migliorate dal nuovo standard Wi-Fi 7.

ASUS RT-BE88U: il Wi-Fi 7 è un upgrade enorme

L’RT-BE88U raggiunge velocità wireless impressionanti, fino a 7.200 Mbps, garantendo streaming, giochi e altre attività in simultanea senza interruzioni, problemi o ritardi. Il merito è del progresso tecnico del Wi-Fi 7 e di come ASUS è stata in grado di sfruttarlo a suo vantaggio.

La settima generazione di WiFi rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai suoi predecessori (anche all’ottimo Wi-Fi 6E). Grazie ad una larghezza di banda di 320 MHz e la modulazione 4K-QAM, WiFi 7 ridefinisce l’esperienza di connessione. Se pensiamo alla rete come a un’autostrada virtuale, la larghezza di banda raddoppiata è come il raddoppio del numero di corsie: adesso, veicoli più grandi possono transitare, trasportando una quantità di dati mai vista prima. La modulazione 4K-QAM consente di migliorare i tassi di trasmissione fino al 20%, permettendo di caricare e scaricare più dati nello stesso lasso di tempo. Dal punto di vista figurativo, fino ad oggi i dati viaggiavano su un bel SUV piazzato in autostrada, oggi possono volare su un Airbus A380.

WiFi 7 introduce anche una funzionalità rinominata Multi-Link Operation (MLO), che permette ai dispositivi di connettersi simultaneamente su più bande, aggregando la larghezza di banda per velocità superiori e connessioni più affidabili. Pensate a poter usare contemporaneamente più corsie di un’autostrada per arrivare più velocemente a destinazione. La gestione avanzata delle risorse, grazie al Multi-Resource Units (MRU) e al Puncturing, evita lo spreco di canali con interferenze o non puliti, utilizzando in modo efficiente le parti non occupate per una trasmissione dati più rapida e stabile.

L’utilizzo di un router del genere permette di sbloccare del tutto la propria connessione casalinga o da ufficio. Ovviamente in Italia è difficile portare al limite una macchina del genere, lo è anche in altri parti del mondo in totale onestà. Inutile sottolineare che il router ASUS RT-BE88U funzioni bene, c’è quasi da darlo per scontato. L’esperienza è fantastica, il set up è scorrevole ed il software, che ora analizzeremo, da una marcia in più.

ASUS RT-BE88U: il parco software è completissimo

Tecnologie avanzate, hardware ricercato e ben implementato ed il software? ASUS come al solito mette a disposizione uno dei software di controllo e personalizzazione tra i più completi in circolazione con anche una gran bella app.

L’ASUS RT-BE88U non è un router gaming ma è comunque pronto per farlo senza problemi con la porta dedicata ai giochi, che assegna automaticamente la priorità al traffico di gioco dei dispositivi collegati senza alcuna configurazione necessaria. Questa funzione ottimizza le prestazioni della rete per le attività di gioco, evitando che il traffico legato al gioco sia influenzato negativamente da altri trasferimenti di dati o attività sulla rete.

Inoltre il router estendibile ASUS RT-BE88U rende la configurazione della VPN estremamente semplice. Supporta i protocolli più recenti, tra cui WireGuard, per connessioni veloci e sicure. È possibile creare facilmente una rete VPN dedicata o utilizzare VPN Fusion per un routing selettivo, gestendo tutto dalla comoda app.

Tra le altre funzioni c’è anche quella del Mobile Tethering tramite uno smartphone 4G o 5G via porta USB. Basta attivare la classica opzione Hotspot su smartphone e selezionare la opzione USB. Dopodiché basta collegare lo smartphone al router, dare le autorizzazioni e sfruttare automaticamente la connessione 4G o 5G dello smartphone in tutta casa o ufficio attraverso il router.

Altre funzioni integrate degne di nota sono: Controllo Parentale Integrato: I genitori possono monitorare e limitare l’accesso a internet per i dispositivi dei loro figli, garantendo un utilizzo sicuro e appropriato della rete.

I genitori possono monitorare e limitare l’accesso a internet per i dispositivi dei loro figli, garantendo un utilizzo sicuro e appropriato della rete. AiProtection: Questa funzione di sicurezza protegge la rete da malware e altre minacce online, mantenendo sicuri tutti i dispositivi collegati.

Questa funzione di sicurezza protegge la rete da malware e altre minacce online, mantenendo sicuri tutti i dispositivi collegati. Impostazioni di Rete IoT: Il software offre un controllo semplificato per la gestione dei dispositivi di smart home.

ASUS RT-BE88U conclusioni: il nuovo standard per il futuro

Semplice ipotizzare che l’ASUS RT-BE88U sia uno dei router più interessanti del momento, è una macchina pronta a tutto nonostante non sia il top del top della linea ASUS che vede nel ROG Rapture GT BE98 la massima espressione del Wi-Fi 7.

Puntare però al top del top con un router ROG ha un costo elevato, con questo ASUS RT-BE88U il brand sta provando a portare l’avanzamento del Wi-Fi 7 in una fascia di prezzo meno impegnativa. Ovviamente non costa poco, il prezzo di listino di 499 Euro è comunque importante ma anche è anche già calato fisiologicamente su Amazon ed è comunque quasi la metà del prezzo richiesto per un ROG.

Molti si chiederanno se ha senso passare al Wi-Fi 7 considerato l’investimento economico. Ci vorrebbe un focus a parte per rispondere a questa domanda ma fatevi bastare la risposta breve. Si, oggi è già utile ma domani lo sarà ancor di più.

Le considerazioni banali ci ripetono da sempre di un accesso ad Internet come servizio essenziale. Qui si vuole sottolineare come un buon accesso alla rete sia essenziale. Evitare colli di bottiglia, ritardi, problemi e chi più ne ha più ne metta è il vero abilitatore del futuro. Un hardware che funzioni nonostante tutto.

Domani, in realtà anche oggi, i piccoli ritardi di connessione creano già noie. Provate ad immaginare quanta noia vi da Google Home quando risponde in ritardo, quando accende le luci dopo secondi. Ora provate ad immaginare la prospettiva futura dove l’intelligenza artificiale è dovunque, le attese, i ritardi non sono più ammessi. Il futuro passerà ancora per l’hardware e questo ASUS RT-BE88U è un gran bel pezzo di hardware.