Le migliori offerte Internet ADSL e fibra ottica, proposte per la linea fissa domestica dai principali operatori telefonici italiani, TIM, Vodafone, Fastweb, WINDTRE e Tiscali, sono numerose ed è facile perdersi in un panorama che è sempre più complesso.

Ecco perché nasce questa pagina, il cui scopo è quelli di raccogliere le migliori offerte per collegamenti Internet su linea fissa con ADSL o fibra ottica. Troverete dunque le migliori offerte TIM, le migliori offerte Fastweb, le migliori offerte Vodafone, le migliori offerte WINDTRE e le migliori offerte Tiscali, così da trovare quella che soddisfa al meglio le vostre esigenze.

Aggiorneremo questa pagina mensilmente, visto che il mercato delle offerte Internet fibra e ADSL è dinamico e cambia radicalmente anche in poco tempo. Troverete quindi le offerte illimitate così come quelle a consumo, con o senza la parte telefonica o altri vantaggi e offerte supplementari.

Attualmente la pagina riporta le novità del mese di aprile 2021 relative alle migliori offerte ADSL e fibra di TIM, Fastweb, Vodafone, WINDTRE e Tiscali. Troverete offerte attivabili esclusivamente online, altre che potranno essere attivate solo nei negozi fisici o in entrambi i modi, salvo diverse tipologie specificate caso per caso.

Per comodità abbiamo suddiviso le offerte per operatore, e potete utilizzare l’indice sottostante per raggiungere più rapidamente quello che vi interessa in maniera particolare.

Migliori offerte Internet ADSL e fibra di TIM

Sono due le offerte di TIM per la rete fissa domestica: TIM SUPER FWA e TIM SUPER FIBRA, entrambe personalizzabili con una ricca serie di servizi aggiuntivi, dedicati in particolar modo all’intrattenimento. Vediamo nel dettaglio entrambe le offerte.

TIM SUPER FWA

TIM SUPER FWA è la proposta ideale per quegli utenti che non sono raggiunti dalla banda larga ma vogliono comunque poter contare su una linea fissa ad alta velocità. È realizzata con una tecnologia Fibra misto – radio, con fibra ottica fino alla stazione base e tratta finale su rete 4G/LTE di TIM.

Al costo di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) include traffico illimitato fino a 40 Mbit/s in download e 4 Mbit/s in upload, anche se leggendo bene l’informativa si scopre che il traffico massimo consentito è di 930 GB al mese. Nel canone sono inclusi il costo di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi), l’opzione Giga Illimitati (5 euro al mese) e il modem FWA da interno, autoinstallante e configurabile dal cliente.

Nel caso sia necessario un modem outdoor va richiesta l’installazione a domicilio da parte del tecnico specializzato TIM al costo di 99 euro, rateizzabile in 24 rate da 4,13 euro ciascuna. Le chiamate vocali non sono incluse e hanno un costo di 19 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi, verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. È tuttavia possibile attivare l’opzione VOCE al costo di 2 euro al mese (anziché 5 euro) se attivata contestualmente all’offerta SUPER FWA.

Con l’opzione Super velocità disponibile a 2 euro al mese (anziché 5 euro al mese) è possibile navigare fino a 100 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, previa installazione dell’antenna outdoor con i costi sopra descritti. Potete attivare l’offerta visitando questa pagina. In caso di recesso è previsto un costo di 25 euro.

Attivabile online sul sito dell’operatore alla pagina dedicata.

TIM SUPER FIBRA

Se invece siete raggiunti dalla banda ultra larga potete attivare TIM SUPER FIBRA che al costo di 29,90 euro al mese offre traffico illimitato e, solamente per le attivazioni effettuate online, chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili. Se attivata in negozio l’offerta comporta un costo di 19 centesimi al minuto con 19 centesimi di scatto alla risposta. Nel canone mensile sono inclusi il costo di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e il costo del modem (5 euro al mese per 48 mesi) TIM HUB+, il primo modem in Italia con WiFi 6 per una migliore copertura domestica.

L’opzione VOCE, gratuita per le attivazioni online, è valida per 24 mesi e può essere prolungata a 48 mesi mantenendo l’offerta per tale periodo. Al termine della promozione il costo mensile è di 5 euro salvo disdetta del servizio. È infine incluso anche il servizio TIMVISION che permette di vedere film, serie TV e produzioni originali. In caso di recesso è previsto un costo di disattivazione di 30 euro, che scende a 5 euro in casi di passaggio ad altro operatore.

Attivabile online sul sito dell’operatore alla pagina dedicata.

Opzioni

Per entrambe le offerte TIM sono disponibili numerose opzioni dedicate all’intrattenimento. Oltre a TIMVISION, già incluso nell’offerta Super Fibra, potrete attivare le seguenti opzioni:

Mondo intrattenimento con Disney+, Netflix, TIMVISION Plus e il decoder TIMVISION Box a 14 euro al mese

DAZN e NOW TV a 29,99 euro al mese (primo mese gratis)

MONDO NETFLIX Standard con Netflix (2 schermi HD), TIMVISION PLUS e TIMVISION Box a 12,99 euro al mese

Mondo Netflix Premium con Netflix (fino a 4 schermi UHD), TIMVISION Plus e TIMVISION Box a 16,99 euro al mese

TIMVISION Box a 3 euro al mese

TIMGAMES Plus a partire da 8 euro al mese

È inoltre possibile acquistare prodotti per la smart home e servizi per la navigazione sicura.

Migliori offerte Internet ADSL e fibra di Fastweb

Fastweb ha recentemente rinnovato, semplificandola, la propria proposta per la linea fissa di casa. Si chiama Fastweb NEXXT CASA e offre una connessione in fibra (o fibra misto rame) a un prezzo molto interessante.

Fastweb NEXXT CASA

A fronte di un canone mensile di 29,95 euro offre navigazione illimitata alla massima velocità disponibile, che può raggiungere i 2,5 Gigabit al secondo. Mantenendo il proprio impegno alla massima trasparenza, senza dunque costi nascosti, ecco che nel canone mensile sono inclusi il servizio di assistenza, il costo dell’attivazione, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, e il modem FASTGate.

I primi 3o giorni del servizio sono gratuiti, quindi l’utente ha la possibilità di provare la linea e nel caso no dovesse essere soddisfatto potrà recedere senza sostenere alcuna spesa. Superata tale soglia sarà applicato un costo di 29,95 euro.

Ulteriori informazioni e attivazione sul sito Fastweb.

Opzioni

Gli amanti della TV hanno inoltre la possibilità di aggiungere alcuni pacchetti a prezzi vantaggiosi:

DAZN a 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro con i primi tre mesi di visione gratuita

NOW TV Entertainment a 9,99 euro al mese, con Smart stick inclusa e i primi tre mesi gratuiti

Opzione internazionale, con 1.000 minuti di chiamate verso 60 destinazioni internazionali a 5 euro al mese

Kit “Sempre a casa” con due webcam a 4 euro al mese (24 mesi)

Kit “Casa smart” con telecamera 360 gradi, 2 sensori di apertura porte/finestre, telecomando e presa intelligente a 8 euro al mese (24 mesi)

WOW Space, con spazio illimitato sul cloud a 9,95 euro all’anno, con il primo mese gratis.

Migliori offerte Internet ADSL e fibra di Vodafone

Anche Vodafone ha deciso di semplificare notevolmente la propria offerta che, per la rete fissa con ADSL o Fibra si chiama Vodafone Internet Unlimited. Anche in questo caso è possibile arricchire l’offerta base, di per sé molto completa, con i classici servizi di streaming su tutti.

Vodafone Internet Unlimited

Come dicevamo l’offerta di Vodafone è semplice e senza troppi fronzoli: canone mensile si 29,90 euro, nessun costo di attivazione, spedizione gratuita della Vodafone Station con WiFi 6 e nessun vincolo di durata.

Il canone include la navigazione alla massima velocità e comunque fino a 1 Gigabit, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. La Vodafone Station è fornita a titolo gratuito a fronte del mantenimento dell’offerta per almeno 24 mesi. In caso contrario dovrà essere restituita pena l’addebito di 70 euro se la disdetta avviene nei primi 12 mesi, o di 50 euro tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese.

È altresì previsto un costo di disattivazione di 28 euro in caso di cessazione della linea o di passaggio ad altro operatore.

Info e attivazione sul sito Vodafone alla pagina dedicata.

Opzioni

Per gli appassionati di film e serie TV Vodafone propone l’offerta Vodafone TV che include sempre il TV box con la possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

Vodafone Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento, a 12 euro al mese. Il primo mese costa 5 euro, nell’abbonamento è incluso NOW Cinema per 6 mesi, dal settimo mese il costo è di 9,99 euro al mese salvo disdetta

Vodafone TV Sport PLUS e NOW TV Sport a 30 euro al mese, 8 euro il primo mese, con sei mesi di NOW Cinema inclusi, dal settimo mese il costo è di 9,99 euro al mese salvo disdetta.

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport e Entertainment a 40 euro al mese, 8 euro il primo mese, con sei mesi di NOW Cinema incluso, dal settimo mese il costo è di 9,99 euro al mese salvo disdetta.

Migliori offerte Internet ADSL e fibra di WINDTRE

Sono due le proposte di WINDTRE per quanto riguarda la rete fissa, WINDTRE Super Fibra e WINDTRE Super Fibra Top Wi-Fi. Si tratta sostanzialmente della stessa offerta, con la seconda che permette di avere una migliore copertura della rete WiFi nell’ambiente domestico.

WINDTRE SuperFibra

L’offerta Super Fibra propone, al costo di 28,99 euro al mese, navigazione illimitata sulla rete WINDTRE con velocità fino a 1 Gigabit/s, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e include il modem. Non ci sono costi di attivazione e in regalo ci sono 12 mesi di abbonamento al servizio Amazon Prime. In regalo anche la navigazione illimitata dai cellulari con SIM WINDTRE, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

WINDTRE Super Fibra Top Wi-Fi

Aggiungendo solo due euro al mese, per un canone di 30,99 euro, è possibile ampliare e potenziare la copertura WiFi in tutta la casa, con il WiFi Extender fornito da WINDTRE. Per il resto si applicano le stesse identiche condizioni dell’offerta base.

Opzioni e dettagli

Due sono le opzioni per arricchire l’offerta base di WINDTRE:

Family Protect a 0,99 euro al mese (primo mese gratuito) per navigare in tutta sicurezza, con la protezione dei dispositivi IoT

Call Your Country Home che al costo di 5 euro al mese permette di effettuare chiamate illimitate verso i fissi internazionali.

Per il primo allacciamento in FTTH nelle Aree Bianche è previsto un costo di 99 euro, rateizzabile in 3,99 euro al mese per 24 mesi. In caso di recesso anticipato è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità del canone, in aggiunta alle rate rimanenti del modem e del WiFi Extender. Se il recesso avviene dopo 48 mesi dall’attivazione del servizio il costo per la disattivazione è di 26,99 euro.

Migliori offerte Internet ADSL e fibra di Tiscali

Per la rete fissa di casa Tiscali offre due alternative, Ultrainternet Fibra e Ultrainternet Wireless, quest’ultima disponibile sia in versione abbonamento che in modalità ricaricabile. Vediamo di scoprire meglio nel dettaglio di che cosa si tratta.

Tiscali Ultrainternet Fibra

Al costo di 27,95 euro al mese Tiscali Ultrainternet Fibra offre navigazione illimitata su rete Tiscali con velocità fino a 1 Gigabit al secondo e include il modem WiFi superveloce e il costo di attivazione, rateizzato su 24 mensilità. Le telefonate sono a consumo e sono invece inclusi due mesi di abbonamento a Infinity.

Tiscali Ultrainternet Wireless

Per le zone non raggiunte dalla rete terrestre Tiscali è possibile attivare Ultrainternet Wireless, con velocità fino a 100 Mbit al secondo su rete 4G+ di Tiscali. Nel canone mensile di 26,95 euro sono inclusi il modem WiFi e due mesi di abbonamento a Infinity. Il costo di attivazione è di 30 euro una tantum anziché 99 euro.

La stessa offerta può essere attivata in modalità ricaricabile, al costo di 99 euro per 24 settimane, Anche in questo caso il modem è incluso nel prezzo. In caso di mancata ricarica il servizio verrà sospeso ma potrà essere riattivato in qualsiasi momento.

Opzioni e costi

Entrambe le versioni in abbonamento offrono la possibilità di avere le chiamate illimitate aggiungendo un piccolo contributo. Nel caso di Ultrainternet fibra il canone aggiuntivo è di due euro al mese, mentre per Ultrainternet Wireless il costo aggiuntivo è di un euro. In entrambi i casi i clienti riceveranno un abbonamento semestrale a Infinity.

Per la linea in fibra è previsto un costo di recesso pari a una mensilità, oltre a alle rate mancanti del modem che potranno essere saldate in un’unica soluzione. Non ci sono invece costi di recesso per l’abbonamento wireless, anche se è necessario provvedere alla restituzione del modem, pena l’addebito di 100 euro. Lo smontaggio dell’apparto outdoor dovrà essere eseguito da un tecnico specializzato al costo di 50 euro.