ASUS amplia il proprio catalogo di prodotti destinati al networking e annuncia il debutto sul mercato italiano del router ROG Rapture GT-BE98, una delle soluzioni WiFi 7 più avanzate per le reti domestiche (e non) che promette il giusto mix tra prestazioni al top, sicurezza, affidabilità e soprattutto versatilità. Il nuovo arrivato fa parte della famiglia ASUS ROG, Republic of Gamers, portando avanti nel migliore dei modi la tradizione di prodotti enthusiast come il già ottimo GT-AXE16000, nettamente migliorato in diverse delle sue componenti.

ASUS ROG Rapture GT-BE98 è un router di fascia alta indicato per quell’utenza che non guarda a compromessi per velocità di trasferimento dati, latenza, copertura e funzionalità avanzate di personalizzazione e gestione, il tutto però senza rinunciare al classico design aggressivo in stile ROG che da sempre caratterizza i prodotti destinati al gaming dell’azienda taiwanese.

ROG Rapture GT-BE98: prestazioni sino a 25.000 Mbps, ma anche la qualità non scherza

In linea di massima, l’ASUS ROG Rapture GT-BE98 è un dispositivo pensato e ottimizzato per i gamer, questo però non preclude una certa flessibilità di utilizzo, ovviamente a patto di sfruttare appieno quelle che sono le potenzialità di un router di tale portata. Statisticamente i gamer sono quegli utenti che utilizzano configurazioni PC più recenti, quindi con moduli WiFi o schede madri aggiornate e capaci di sfruttare il nuovo standard WiFi 7; un abbinamento sensato sarebbe quello tra ROG Rapture GT-BE98 e una delle più recenti schede madri ASUS serie Z790 come la ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II che avevamo testato lo scorso autunno.

Fatta questa premessa, passiamo ora alle caratteristiche tecniche di questo router ROG, presentato dall’azienda come il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo, capace di esaltare quello che può fare la tecnologia WiFi 7 con il supporto dei canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz. Le prestazioni rispetto a un router WiFi 6 possono migliorare del 160%, questo perché il WiFi 7 è più efficiente ma anche più veloce (del 20%) nell’impacchettare i dati, servendosi di tecnologie ad hoc come la modulazione 4K QAM, oltre a funzionalità avanzate come il Multi-Link Operation e il Multi-RU Puncturing che permettono di abbattere anche i tempi di latenza.

Il mix di queste tecnologie/funzionalità, permette all’ASUS ROG Rapture GT-BE98 di spingersi sino a una velocità di 25.000 Mbps, ma non è tutto. Sfruttando trasmissioni quad-band di ultima generazione e i nuovi canali da 320 MHz dello standard WiFi 7 ad ampiezza di banda ultra larga, è possibile ottenere fino a sedici flussi WiFi simultanei, raddoppiando anche la capacità di trasmissione dei dati, il tutto a netto vantaggio della flessibilità in ambiti come lo streaming video, giochi, navigazione e attività online intensive (svolti in contemporanea). Passando alla connettività cablata il livello rimane altissimo: a bordo troviamo due porte LAN 10 Gbps e quattro porte da 2,5 Gbps, una manna per le workstation o i sistemi NAS.

I gamer possono sfruttare tutte le tipiche funzionalità dei router ROG, dall’Accelerazione dei Giochi a Triplo Livello, passando per l’ottimizzazione della Modalità di Gioco Mobile, arrivando alla Gaming Port dedicata con priorità dei dispositivi di gioco collegati. Lato sicurezza troviamo una protezione completa di livello commerciale, si tratta di AiProtection Pro sviluppata da Trend Micro e caratterizzata da aggiornamenti totalmente automatici e gratuiti a vita; ROG Rapture GT-BE98 vanta anche funzionalità VPN avanzate, con supporto dei diversi protocolli come i più recenti WireGuard e VPN site-to-site, oltre che funzionalità aggiuntive quali la scansione di sicurezza con un solo tocco e una pratica opzione per il Safe Browsing.

Chiudiamo con un richiamo sul design, non solo per quanto concerne l’estetica ma anche per la gestione del calore. Come detto in apertura ROG Rapture GT-BE98 spicca per un design aggressivo, influenzato sicuramente dalle otto antenne a 16 elementi che, al tempo stesso, garantiscono un’elevata efficienza e una potenza del segnale ottimale. Vista la componentistica avanzata del ROG Rapture GT-BE98 (monta anche una CPU quad-core), per evitare di compromettere le prestazioni a causa del calore, ASUS utilizza una piastra termica in alluminio estesa in coppia con uno strato di nanocarbonio sabbiato oltre a una presa d’aria posta nella parte superiore dello chassis.

Disponibilità e prezzo

ASUS ROG Rapture GT-BE98 è disponibile presso l’eShop ASUS o sul sito ufficiale ROG un prezzo di 899 euro, un cifra importante che però è giustificata se vogliamo da un prodotto al top in tutte le sue componenti. Il nuovo router ASUS dovrebbe arrivare presto anche su Amazon Italia, mentre per la scheda tecnica completa vi rimandiamo a questo link.

