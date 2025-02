Debutta oggi sul mercato la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, la terza scheda grafica della gamma NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell che si affianca alle sorelle maggiori GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080 annunciate rispettivamente il 23 e il 30 gennaio scorso.

Subito una precisazione, a differenza di queste ultime, la nuova arrivata in casa NVIDIA sarà disponibile solo nelle varianti custom dei partner; niente Founders Edition quindi per quella che sulla carta dovrebbe essere una “medio-gamma” di fascia alta, al pari per intenderci della sua antenata GeForce RTX 4070 Ti.

Ieri c’è stato il lancio dei modelli cosiddetti MSRP (pochi), mentre per l’occasione abbiamo ricevuto in prova la fiammante ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC, soluzione che, dopo aver provato la ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, ci incuriosisce sia per caratteristiche tecniche che per le soluzioni termiche sviluppate da ASUS, molto valide e utilissime soprattutto in ottica overclock (altro punto forte di Blackwell).

Ma vediamo com’è fatta la GeForce RTX 5070 Ti, le caratteristiche tecniche e dove si colloca confrontandola direttamente il modello che l’ha preceduta.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: più vicina che mai alla GeForce RTX 5080

La GeForce RTX 5070 Ti utilizza una GPU NVIDIA Blackwell GB203, la stessa per intenderci della GeForce RTX 5080 ma in una variante leggermente depotenziata; da questo punto di vista quindi notiamo un cambio di approccio rispetto alle GeForce RTX 40, infatti la GeForce RTX 4070 Ti utilizzava un chip AD104 (non AD103 come la RTX 4080).

Dopo le recensioni di GeForce RTX 5090 e soprattutto GeForce RTX 5080, si è discusso molto sull’incremento prestazionale “puro” gen su gen di Blackwell rispetto all’architettura Ada Lovelace, un salto generazionale che con la serie GeForce RTX 50 non passa esclusivamente dall’hardware, o meglio, non guarda solo alle unità di elaborazione ma si appoggia in modo importante al software e all’Intelligenza Artificiale con le nuove tecnologie DLSS 4, Multi Frame Generator, RTX Neural Shaders, Reflex 2 e molto altro.

Sia chiaro, le migliorie hardware ci sono tutte e la GeForce RTX 5090 ne è l’esempio lampante, inoltre, a differenza della GeForce RTX 5080, questa nuova GeForce RTX 5070 Ti rivede in modo importante il numero di CUDA Core rispetto alla GeForce RTX 4070 Ti, scheda molto valida e aggiornata lo scorso anno da NVIDIA anche con la variante GeForce RTX 4070 Ti SUPER che avevamo recensito.

Prima di vedere nel dettaglio le specifiche dettagliate della GPU, ricordiamo però che l’architettura Blackwell permette alla GeForce RTX 5070 Ti di sfruttare i Tensor Core di quinta generazione (calcolo FP4 incluso) e gli RT Core di quarta generazione, senza dimenticare i nuovi encoder NVENC 9a gen e, non per ultimi l’interfaccia PCI-E 5.0 e le memorie GDDR7 che garantiscono un incremento della larghezza di banda.

Andando ai numeri veri e propri, GeForce RTX 5070 Ti porta diverse migliorie hardware che dovrebbero concretizzarsi con un discreto salto prestazionale gen su gen. La sua GPU è dotata di 8.960 CUDA Core, 280 Tensor Core e 70 RT Core; la GeForce RTX 4070 Ti si ferma a 7.680 Cuda Core e 60 RT Core, mentre migliora in modo drastico il sottosistema memoria che, non solo vede l’ingresso in campo delle GDDR7 (16 GB a 28 Gbps), ma porta il BUS da 192 bit a 256 bit.

Calcolatrice alla mano quindi, passando dalla GeForce RTX 4070 Ti alla GeForce RTX 5070 Ti, la larghezza di banda aumenta del 77,7%; più contenuto invece l’incremento del TBP (Total Board Power) che, dai 285 watt di una GeForce RTX 4070 Ti, passa a 300 watt della nuova arrivata con GPU Blackwell.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Fatti tutti i recap del caso, vediamo nel dettaglio la scheda tecnica della GeForce RTX 5070 Ti in questa variante ASUS TUF Gaming che, a differenza delle specifiche di riferimento NVIDIA, presenta come al solito un incremento della frequenza Boost già di fabbrica; per comodità a seguire trovate anche quella della GeForce RTX 4070 Ti.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC GPU GB203-200

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU 2.588 MHz (Reference 2.452 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 896 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

GPU AD104-400

Streaming Multiprocessor 60

Cuda Core 7.680

Tensor Core 240

TMU 240

RT Core 60

Frequenza GPU 2.610 MHz

Memoria 12 GB GDDR6X

Velocità memoria 21 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 504 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 285 watt

Interfaccia PCI-E 4.0

Output video 3x Display Port 1.4a, 1x HDMI 2.1

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC: una custom bella e molto concreta

Vista la carta d’identità della GeForce RTX 5070 Ti, diamo uno sguardo a questa custom ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC, un modello che al pari delle precedenti generazioni, si migliora sia per estetica che per qualità e sistema di dissipazione.

Mantenendo il classico approccio ASUS TUF di scheda corazzata, anche la nuova variante della GeForce RTX 5070 Ti si presenta con linee aggressive e nette, non esagerate e comunque capaci di adattarsi a diversi setup. Realizzata con componentistica di grado militare, la TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC offre anche un PCB rivestito appositamente per contrastare l’umidità.

Il generoso dissipatore prevede un corpo lamellare in alluminio attraversato da heatpipe che si collegano a un’ampia base in rame con tecnologia MaxContact che, stando al produttore, migliora lo scambio termico con la GPU. Segnaliamo inoltre che per ottimizzare ulteriormente temperature e prestazioni, l’azienda utilizza anche un nuovo pad termico per la GPU a cambio di fase, nettamente più efficiente e longevo della classica pasta termoconduttiva (dati ASUS).

Il sistema di dissipazione prevede un importante back-plate con prese d’aria e un esoscheletro completamente in metallo; a smaltire il calore invece ci pensano le tre ventole Axial Tech con rotazione alternata, cuscinetti a doppia sfera e modalità semi-passiva che avvia le ventole solo dopo i 55 °C.

Il tutto è ovviamente modificabile con il software di gestione ASUS GPU TWEAK III, abbinato all’immancabile Aura Sync e, sempre in dotazione, un mese di Adobe Creative Cloud gratis in abbinamento all’utility AI Magic, strumento che permette di dare sfogo alla propria creatività con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Chiudendo con la dotazione di porte, oltre al connettore PCI-E 16pin (sempre con adattatore) la TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC garantisce tre Display Port 2.1b e una HDMI 2.1a; a titolo informativo, questa scheda grafica occuperà tre slot del vostro case tre.

ASUS TUF GAMING 850G: l’alimentatore ideale per la GeForce RTX 5070 Ti

Ne abbiamo parlato ampiamente nel nostro articolo dedicato, le nuove GeForce RTX 50 di NVIDIA (ma non solo) vanno abbinate a un buon alimentatore. Questo vale soprattutto per le top di gamma GeForce RTX 5090 e 5080, ma la GeForce RTX 5070 Ti non è da meno e con un potenziale di oltre 300 watt di assorbimento merita secondo noi una certa attenzione.

Per la GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA consiglia una PSU da 750 watt, meglio restare larghi però e nel nostro caso ci abbiamo abbinato una ASUS TUF GAMING 850G, un’unità da 850 watt certificata 80 Plus Gold. Si tratta di una soluzione pensata da ASUS per la fascia medio-alta, in piena linea con la gamma “corazzata” TUG GAMING, ma soprattutto compatibile con lo standard ATX 3.1.

Prima di andare ulteriormente avanti, vogliamo ricordare che i nuovi cavi PCI-E ATX 3.1 possono essere di diversi tagli; si parte da 150 watt, passando a 300, 450 e 600 watt; inutile quasi ribadire che nel caso della ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC dovremo usare un cavo da almeno 300 watt (450 watt sarebbe meglio secondo noi).

Tornando all’ASUS TUF GAMING 850G, si tratta di un’unità completamente modulare con un’estetica che richiama la linea TUF Gaming, ma che non risulta troppo appariscente e si può adattare a diversi setup. La PSU prevede un design single-rail sulla linea +12V che garantisce un’erogazione sino a 70 ampere (850 watt).

A bordo è presente ovviamente il connettore nativo PCI-E 16pin (12+4), mentre il resto della cavetteria prevede due EPS 8pin, tre connettori PCI-E 6+2pin, cinque SATA, quattro MOLEX e il connettore ATX 24pin per la scheda madre. ASUS ci dice di aver utilizzato componentistica di fascia top, appositamente dissipata, così come c’è una certa cura per il PCB, rivestito con uno strato protettivo contro umidità, polvere e detriti.

A raffreddare l’unità ci pensa una ventola con design AXIAL-Tech, cuscinetti a doppia sfera e modalità passiva, mentre non mancano tutte le protezioni del caso (cortocircuiti, sovratensione, sovrapotenza, ecc) con un MTBF di oltre 120.000 e garanzia estesa 10 anni.

Riguardo il grado di efficienza invece, la certificazione 80Plus Gold garantisce sino al 92% di efficienza sotto carichi medi (50%) e sino all’89% a pieno carico (100%).

Scheda tecnica ASUS TUF GAMING 850G:

Standard ATX 3.1

Potenza in uscita 850 watt max.

Design modulare 100%

Certificazione di efficienza 80 Plus Gold

Protezione OPP/OVP/SCP/OCP/OTP

MTBF >120.000 ore

Range tensione di input 100-240 Vac

Tensione in uscita AC +3.3V, +5V, +12B, -12V, +5Vsb

Architettura a singola linea +12V

Erogazione +12V max 70,8 ampere (850 watt)

Ventola Axial con modalità 0DB

Garanzia 10 anni

Recensione NVIDIA GeForce RTX 5070 TI: la nostra prova

Come avrete intuito finora, sulla carta questa GeForce RTX 5070 Ti è molto vicina alla sorella maggiore GeForce RTX 5080, modello che ovviamente includeremo nella nostra tornata di test insieme ad altri modelli di riferimento come la stessa GeForce RTX 4070 Ti, modello ancora oggi molto richiesto da quell’utenza che mira al gaming a 1440P ad alto refresh-rate.

Per l’occasione abbiamo messo in piedi la seguente build:

Piattaforma di test

Schede video: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Radeon RX 7900 XTX

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: ASUS TUF GAMING 850G

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Preso atto che siamo di fronte a una scheda non molto distante dalla GeForce RTX 5080, abbiamo deciso di utilizzare la stessa suite di test, sia per quanto riguarda software e giochi che per le risoluzioni adoperate in-game (per la precisione 1080P, 1440P e 2160P); l’unica new-entry è il benchmark sintetico 3DMark Speedway che va ad ampliare la nostra suite targata UL Benchmark.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC: temperature, consumi e overclock

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC non avrà un trattamento di favore e, al pari di altri modelli che l’hanno preceduta, passerà prima sulla nostra bench test per le prove di rito che riguardano temperature e rumorosità; solo successivamente si passerà ai benchmark grafici.

Come secondo step verificheremo se c’è spazio per l’overclock e, non per ultimi, i consumi che di sicuro sono altrettanto interessanti e importanti visto che il TBP nominale della GeForce RTX 5070 Ti è di 300 watt.

Partiamo dalle temperature di esercizio, rilevate prima con modalità automatica gestita dal BIOS, successivamente impostando manualmente il regime rotativo a varie percentuali; ecco i risultati, decisamente buoni considerando gli scenari proposti.

Riguardo la rumorosità, la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC mostra un comportamento nella norma; visto il dissipatore a tripla ventola in dotazione, non possiamo aspettarci miracoli a pieno regime. Le prestazioni termiche sono di livello, ma come al solito sarà l’utente a bilanciare tutto anche in rapporto alla rumorosità e alle sue esigenze personali.

Dopo aver provato la GeForce RTX 5080 e la GeForce RTX 5090, sappiamo che le GPU Blackwell hanno un ottimo potenziale in overclock; bene, la GeForce RTX 5070 Ti non è da meno e tra le altre cose permette di giocare col Power Limit (+10% in questo caso).

Il nostro risultato finale è decisamente buono, abbiamo portato la frequenza Boost della GPU a 2.888 MHz (+300 MHz) e le memorie GDDR7 a 32 Gbps, il tutto con una larghezza di banda complessiva pari a 1,024 TB/s e un incremento delle prestazioni che secondo noi non è da buttare.

Lato consumi, con queste caratteristiche e una dotazione hardware superiore rispetto alla sua antenata, GeForce RTX 5070 Ti si sposta inevitabilmente nel terreno delle schede grafiche enthusiast. Gli oltre 300 watt di picco sono leggermente lontani da una GeForce RTX 4070 Ti che, come vedremo a breve, offre però prestazioni inferiori.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: tutti i benchmark nei giochi

Veniamo alla parte che tutti aspettavamo, ovvero le prestazioni in ambito 3D e nei giochi. La GeForce RTX 5070 Ti, in questa versione custom ASUS riesce a battere tranquillamente la sua antenata di un 30%, con una media che può variare come al solito in base al titolo preso in esame.

Lo scarto con la sua antenata è spesso risicato a risoluzione 1440P, molto visibile invece quando saliamo a risoluzione 4K, dove la nuova arrivata batte a volte la GeForce RTX 4080 SUPER e sconfina come avevamo previsto nel territorio della GeForce RTX 5080.

Il frame-rate è a dir poco ottimo in tutti i giochi, anche senza DLSS e tranne qualche caso limite come i soliti Cyberpunk 2077 e Alan Wake. Per farla breve, il gradino prestazionale a parità di modello è evidente; se con GeForce RTX 4070 Ti miravamo al 1440P ad altro frame-rate, ora con la GeForce RTX 5070 Ti si può guardare al 4K senza troppi problemi legati al Super Sampling.

Test produttività

In ambito produttività si propone più o meno lo stesso scenario, anzi ancora più estremizzato. La GeForce RTX 5070 Ti risulta migliore della RTX 4080 Ti, seguendo passo passo la GeForce RTX 5080, decisamente più corazzata in fatto di CUDA Core e per larghezza di banda.

Quanto costa e dove acquistare ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC

La NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ha un prezzo di partenza che in Italia è fissato a 899 euro; come per GeForce RTX 5090 ed RTX 5080 però, ci aspettiamo che il costo lieviti leggermente per i modelli più spinti ed elaborati sotto il profilo della dissipazione e dell’overclock.

Ricordando anche che non è prevista una Founders Edition per questa GPU, secondo noi bisognerà attendere qualche settimana per capire dove si collocano le offerte “base” dei partner NVIDIA. Nel caso di questa ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC dovremmo essere abbondantemente sopra quota 950 euro, cifra che, ribadiamo, al momento non può essere data come prezzo certo per i motivi discussi sopra (oltre che per la disponibilità ancora molto contenuta).

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC dovrebbe approdare presto anche su Amazon, nel frattempo terremo monitorata la situazione cercando di segnalarvi qualsiasi novità a proposito.

Considerazioni

Giunti al termine dei nostri test di rito sulla GeForce RTX 5070 Ti, in questa particolare variante ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC, non possiamo che confermare le previsioni fatte a inizio articolo. Dati alla mano, non solo tecnici ma soprattutto velocistici, rileviamo che la nuova arrivata in casa NVIDIA si posiziona leggermente sotto la GeForce RTX 5080, consumando però molto meno e con un prezzo di listino inferiore.

In realtà potremmo dire che lo scarto prestazionale si concretizza tutto nella differenza di prezzo, GeForce RTX 5070 Ti dimostra di essere un’alternativa molto valida alla sorella maggiore (in primis hanno la stessa VRAM) nonché alla GeForce RTX 4080 SUPER (se la trovate), sempre se i prezzi verranno rispettati e non si ripresenterà la situazione vista con il lancio dei modelli Blackwell di punta.

Parlando invece della custom proposta da ASUS, la TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC migliora sicuramente gen su gen, rivedendo design e sistema di dissipazione, ma sostanzialmente non stravolgendoli rispetto alla serie TUF Gaming GeForce RTX 40. L’estetica, che rimane sempre un aspetto soggettivo, è aggressiva e curata ma non particolarmente esagerata, mentre le prestazioni termiche e le capacità di overclock sono in linea con altri modelli TUF, abbinando però le doti offerte dalle GPU NVIDIA Blackwell e l’ottima propensione a operare fuori specifica.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti che, ribadiamo, sarà disponibile solo nei modelli custom dei partner, si presenta come un’ottima soluzione per il gaming 1440P maxato ad altro refresh-rate, risultando molto valida anche a risoluzione 4K, soprattutto grazie a tecnologie proprietarie NVIDIA come DLSS 4 e Multi Frame Generator.

Probabilmente l’upgrade dalla GeForce RTX 4070 Ti o RTX 4070 Ti SUPER non è così allettante, mentre se guardiamo invece a quell’utenza che proviene ad esempio dalla serie GeForce RTX 30, il salto è decisamente più netto e conveniente; giusto per darvi un’idea, questa GPU riesce a offrire prestazioni dal +100% al +150% superiori nel gaming 4K rispetto alla GeForce RTX 3070/3070 Ti.