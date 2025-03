Eccoci giunti finalmente alla prova sul campo della Radeon RX 9070, la prima delle due schede grafiche annunciate da AMD la scorsa settimana basate su architettura GPU RDNA 4. Dopo il debutto della NVIDIA GeForce RTX 5070, le aspettative sulle nuove proposte targate AMD sono molto alte, o meglio, il loro debutto coincide con un periodo piuttosto delicato per il segmento del PC gaming che, da una parte ha visto scendere sensibilmente la disponibilità effettiva di prodotti di fascia alta e media-alta (sia AMD che NVIDIA), dall’altra sta registrando un naturale e sostanziale incremento dei prezzi di listino.

Lasciando da parte le politiche e le strategie aziendali di entrambi i produttori, possiamo affermare senza alcun dubbio che nel settore GPU consumer l’azienda di Lisa Su ha lasciato molto campo libero a NVIDIA, almeno se guardiamo a quello che è successo negli ultimi due anni. Senza girarci troppo intorno quindi, il periodo che sta attraversando il mercato GPU gaming è figlio anche di una serie di scelte e soprattutto di una mancanza di proposte concrete che potessero contrastare la serie GeForce 40 Ada Lovelace, in particolare nella fascia alta.

A noi addetti ai lavori in realtà non serviva la presentazione AMD della scorsa settimana per sapere che la situazione non sarebbe cambiata e non cambierà drasticamente a breve termine; la stessa AMD infatti, ha più volte messo le mani avanti per far “sapere” ai propri fan che ancora una volta non ci sarebbe stato un vero confronto nel segmento di fascia top tra RDNA 4 e Blackwell.

Detto questo, nelle nostre recensioni abbiamo visto cosa può offrire NVIDIA nella fascia alta / medio-alta con le GeForce RTX 50 e, al netto delle problematiche o diatribe delle ultime settimane, non è per niente un avversario semplice da battere per AMD, anche se ci spostiamo nella fascia media o medio-alta del segmento consumer gaming.

L’attuale situazione disponibilità/prezzi delle GeForce RTX 50 però è senza dubbio un’occasione che AMD non può, o non dovrebbe, farsi scappare; senza che questo diventi l’unico “motore” che possa portare a un vero riequilibrio in quanto a forze in campo (non stiamo considerando Intel), AMD ha evidentemente un punto da cui partire (più di uno in realtà), vedremo quindi cosa ci offre in base anche agli ottimi prezzi annunciati per i due modelli Radeon RX 9070 e Radeon RX 9070 XT.

Dopo questa lunga ma doverosa premessa, utile secondo noi per non cadere in un eccessivo ottimismo, andiamo nel dettaglio per vedere cosa offre il modello entry-level della serie Radeon 9070 RDNA 4, più precisamente nella versione custom ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC.

Recensione AMD Radeon RX 9070: tutte le novità hardware e software delle GPU RDNA 4

Le novità introdotte da AMD con l’architettura RDNA 4 sono diverse ma sostanzialmente con un obiettivo comune, ovvero migliorare drasticamente il rapporto prestazioni/prezzo delle schede grafiche Radeon RX 9070, non solo in rapporto alle proposte NVIDIA ma anche rispetto alla precedente generazione Radeon serie RX 7000.

Una prima novità che bisogna segnalare riguarda la mancanza di modelli reference Radeon RX 9070 prodotti da AMD, a differenza per intenderci di quanto discusso in precedenza al CES 2025. La palla quindi è in mano ai partner AMD che, a quanto pare, sono pronti a inondare il mercato sia con Radeon RX 9070 che con la più potente Radeon RX 9070 XT (quest’ultima anche in varianti estreme).

Riguardo le caratteristiche tecniche di AMD RDNA 4, vi consigliamo il nostro articolo dedicato, mentre parlando di hardware, queste GPU si fanno notare per una Compute Unit rinnovata (nuova Scalar Unit), abbinata a RT Accelerator di terza generazione e AI Accelerator di seconda generazione con supporto al calcolo FP8; questo terzetto, secondo il produttore, permette di migliorare drasticamente la resa nei giochi in ambito ray-tracing e tutti gli ambiti che hanno a che fare con il calcolo AI.

Rimanendo nel contesto, con RDNA 4 e le Radeon RX 9070 migliora sensibilmente anche il Media Engine (Radiance Display Engine di seconda generazione), quindi le prestazioni in codifica/decodifica. A tal proposito, le GPU AMD offrono supporto per H.264, HEVC e AV1, oltre alla codifica/decodifica di flussi 8K sino a 80 FPS. Secondo le slide AMD, tutti questi accorgimenti garantiscono un boost prestazionale in ambiti come la produttività e la creazione di contenuti quantificabile in un 30%-70% in base allo scenario.

Le Radeon RX 9070 sono le prime inoltre a sfruttare lo standard PCI-E 5.0; l’alimentazione è affidata a due connettori PCI-E 8pin (tre sulla Radeon RX 9070 XT), mentre riguardo l’output video, le nuove Radeon sono dotate di HDMI 2.1b e Display Port 2.1a.

AMD Radeon RX 9070 ed RDNA 4: arriva FSR 4 e molte altre funzionalità

La netta evoluzione delle unità AI Accelerator, permetterà alle nuove schede grafiche Radeon di sfruttare ancora meglio le funzionalità e le tecnologie di Super Sampling (e non) basate sull’Intelligenza Artificiale. Tra queste, nonché punto di forza delle GPU RDNA 4, c’è sicuramente FSR 4, la quarta iterazione di FidelityFX Super Resolution. Questa tecnologia di upscaling è stata sviluppata appositamente per RDNA 4 (non sappiamo se funzionerà con RDNA3) e, secondo i tecnici AMD, ulteriormente potenziata con il machine learning rispetto alla precedente generazione. Il termine “potenziato” non va visto solo in ottica prestazioni, ma anche sotto l’aspetto qualità dell’immagine e latenza.

FSR 4 integra un frame generator più efficiente e latenze ridotte grazie all’utilizzo di AMD Anti-LAG 2. Grazie ad AMD FSR 4, le Radeon RX 9070 riescono a garantire un incremento del frame-rate nel gaming in 4K che può arrivare a 3,4 volte quello nativo, mantenendo al contempo una buona qualità dell’immagine (qui servono test dedicati). In questa prima fase di lancio sono 30 i giochi supportati, altri 75 titoli con supporto FSR 4 arriveranno invece nel corso del 2025.

Sempre per la parte relativa al software, AMD ha annunciato anche Fluid Motion Frames 2.1, una funzionalità a livello driver che si integra con AMD HYPR-RX. Quest’ultimo combina tecnologie come AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost per garantire un incremento del frame-rate in game che può arrivare ora sino al tre volte rispetto alla risoluzione nativa; come potrete intuire, a differenza di FSR 4 funziona anche con altri modelli di schede grafiche e, cosa più importante, con un numero teoricamente molto più ampio di giochi.

Chiudiamo questa sezione segnalando anche la buona ottimizzazione del software di gestione Adrenalin. Oltre a implementare e migliorare alcune voci di sistema e di gestione, anche la nuova versione del software AMD lascia entrare l’AI proponendo AMD Chat. Questo strumento, al pari di funzionalità simili offerti dai competitor, può offrire supporto e rispondere a domande, integrando allo stesso tempo uno strumento text-to-image basato su accelerazione GPU.

Recensione ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC: design e caratteristiche tecniche

Preso atto delle specifiche tecniche e delle peculiarità della nuova Radeon RX 9070 con GPU RDNA 4, passiamo in rassegna la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9700 OC, un modello che condivide molte delle sue caratteristiche con la variante Radeon RX 9070 XT, ma anche con la relativa proposta a chip NVIDIA (TUG GAMING RTX 50). Al pari di queste ultime, la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9700 OC si presenta con un’estetica curata, sistema di dissipazione ad alto profilo e, non per ultima, una buona qualità costruttiva che vede l’utilizzo di componentistica di fascia premium e un PCB appositamente rivestito per contrastare l’umidità.

Previous Next Fullscreen

Come tutte le schede a marchio TUF, anche la Radeon RX 9070 OC si presenta come una scheda “corazzata”, generosa nelle dimensioni col suo dissipatore a tripla ventola e triplo slot, ma con linee aggressive e nette, il tutto senza particolari esagerazioni.

Il generoso dissipatore copre praticamente tutta la scheda (il PCB è relativamente corto) ed è costituito da un corpo lamellare in alluminio attraversato da heatpipe che si collegano alla spessa base in rame con tecnologia MaxContact; quest’ultima dovrebbe garantire una migliore efficienza in ottica trasferimento del calore. A tal proposito ASUS ci segnala anche che per ottimizzare ulteriormente temperature e prestazioni, questo sistema di dissipazione utilizza un pad termico per la GPU a cambio di fase, a quanto pare più efficiente e longevo della classica pasta termoconduttiva.

La ASUS TUF GAMING Radeon RX 9700 OC è una scheda anche molto stabile e solida grazie un esoscheletro completamente in metallo e al robusto back-plate con prese d’aria; a smaltire il calore troviamo invece ci sono tre ventole Axial Tech con rotazione alternata, cuscinetti a doppia sfera e modalità semi-passiva (vedremo quanto saranno efficaci).

Per gestire tutti i parametri e le impostazioni della scheda abbiamo a disposizione ASUS GPU TWEAK III, abbinato all’ormai nota Aura Sync; come per gli ultimi prodotti GeForce RTX 50 inoltre, in dotazione l’utente avrà un mese di Adobe Creative Cloud gratis e l’utility AI Magic, strumento che permette di dare sfogo alla propria creatività con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Anche se si vocifera di modelli con connettore PCI-E 16pin, la serie Radeon RX 9070 e la TUF GAMING Radeon RX 9700 OC utilizzano il vecchio e stabile connettore PCI-E 8pin (due in questo caso), mentre lato uscite video sono presenti tre Display Port 2.1b e una HDMI 2.1a.

Scheda tecnica ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC

Prima di passare all’azione, facciamo un richiamo alla scheda tecnica della ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC che, come suggerisce il nome, propone una frequenza di clock superiore rispetto alle specifiche base suggerite da AMD. Per comodità a seguire vi lasciamo anche quella della sorella maggiore Radeon RX 9070 XT.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 56

Stream Processor 3.584

ROP 128

Ray Accelerator 56

AI Accelerator 112

Frequenza base 2.140 MHz (Reference 2.070 MHz)

Frequenza Boost 2.560 MHz (Reference 2.520 MHz)

AI TOP 1.156

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

AMD Radeon RX 9070 XT

Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 64

Stream Processor 4.096

ROP 128

Ray Accelerator 64

AI Accelerator 128

Frequenza base 2.400 MHz

Frequenza Boost 2.970 MHz

AI TOP 1.557

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 3x 8pin

TBP 304 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC: la nostra prova

Discusso più o meno di tutte le novità rilevanti, passiamo ora alla parte più interessante dell’articolo, ovvero come si comporta la Radeon RX 9070 e più nel dettaglio la variante custom di ASUS (ribadendo che saranno tutte custom, niente reference AMD).

Dopo il lancio di ieri della NVIDIA GeForce RTX 5070, sappiamo bene che l’interesse è focalizzato sul confronto tra i due modelli che si sfideranno per il trono della fascia media, tuttavia come al solito inseriamo la nuova scheda AMD in un contesto più generale dove si scontrerà anche con altre schede a marchio NVIDIA e AMD. Non perdiamo altro tempo e vediamo la configurazione hardware utilizzata per la prova:

Schede video: ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: ASUS TUF GAMING 850G

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Riguardo i benchmark, utilizzeremo la stessa suite presa in considerazione per i più recenti test condotti sulla serie NVIDIA GeForce RTX 50. Nei giochi proveremo le tre risoluzioni più diffuse, 1080P, 1440P e 2160P, mentre abbiamo dovuto ridurre le prove in produttività/rendering per motivi legati alla compatibilità con l’architettura RDNA 4.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Open VULKAN

Indigo Benchmark

Temperature, consumi e overclock

Vista la scheda tecnica della ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC, ma più in generale della Radeon RX 9070, non ci aspettiamo una scheda energivora e soprattutto con problematiche legate alle temperature di esercizio. Nel caso di questa ASUS TUF GAMING, ci troviamo di fronte a un sistema di dissipazione molto simile a quello visto sulle più recenti NVIDIA GeForce, quindi prevediamo temperature molto contenute visto il TBP di 220 watt (o quasi).

Come da prassi, i test relativi al dissipatore vedono la scheda AMD sottoposta a un loop di FurMark, prima con impostazioni di fabbrica e modalità semipassiva, successivamente con ventole settate manualmente al 50%, 75% e 100% del regime rotativo.

I risultati sono piuttosto buoni, soprattutto per il chip grafico, mentre rileviamo una discrepanza sostanziale tra quest’ultimo valore e l’hotspot GPU; si parla di un buon 50% che però non vede mai superare valori preoccupanti (61 °C). Visto il calore prodotto dalla Radeon RX 9070, possiamo dire che il dissipatore scelto da ASUS è leggermente sovradimensionato, motivo che spiega anche una rumorosità piuttosto accentuata quando saliamo col regime rotativo oltre il 70%.

Il nostro consiglio è di trovare un giusto compromesso, magari intorno al 60% degli RPM delle ventole, mentre riguardo il consumo della scheda, siamo a un +10% rispetto a quanto dichiarato da AMD per la Radeon RX 9070 reference, ovvero 246 watt di picco sotto FurMark.

L’overclock, almeno con gli attuali driver/utility a disposizione, non è sicuramente il punto forte della Radeon RX 9070; il motivo è semplice, è una scheda ampiamente limitata dal punto di vista del TBP. Non a caso le differenze con la Radeon 9070 XT si palesano soprattutto nella frequenza di clock e nel TBP più che nelle unità di elaborazione.

Questo modello proposto da ASUS, la TUF GAMING Radeon RX 9070 OC è già overcloccata di fabbrica (poco), ma garantisce un incremento del Power Limit nell’ordine del 10%. Per riassumere, vi diciamo che la GPU si può incrementare al momento di circa 100 MHz, mentre le memorie sino a 24 Gbps. Nella nostra prova tuttavia, il miglior risultato lo abbiamo ottenuto incrementando il Power Limit e portando le memorie a fondo scala, senza intervenire sulla GPU.

Recensione ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC: ecco come va nei giochi

Il momento che tutti aspettavamo da quando AMD ha annunciato le Radeon RX 9070 al CES 2025 è finalmente arrivato. In attesa di provare anche la Radeon RX 9070 XT, vediamo come si comporta la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC paragonata ai modelli presenti nel nostro database, compresa ovviamente la NVIDIA GeForce RTX 5070 fresca di presentazione.

Previous Next Fullscreen

Come da pronostico, la configurazione hardware scelta da AMD per la Radeon RX 9070 è in grado di battagliare senza problemi con la GeForce RTX 5070. Parliamo di potenza bruta e sostanzialmente di prestazioni raster, ambito dove la nuova arrivata riesce ad avere la meglio sulla controparte NVIDIA in cinque dei dieci titoli eseguiti nella sessione; la GeForce RTX 5070 ha la meglio in quattro titoli mentre rileviamo un pari su Control, sempre in raster e con ray-tracing disabilitato.

Previous Next Fullscreen

Se passiamo alle performance ray-tracing, la situazione è leggermente più articolata; prendendo in esame un gioco come F1 2022 ad esempio, la GPU AMD riesce a offrire un frame-rate più elevato con ray-tracing su Alto senza super-sampling. Quando invece abilitiamo FSR, DLSS e Frame Generator, la GeForce RTX 5070 recupera di molto ed evidenzia come anche questa serie Radeon 9070 necessiterà di un solido e ampio supporto da parte dell’FSR 4 e, cosa altrettanto importante di un Frame Generator efficiente.

Previous Next Fullscreen

Test produttività

In ambito produttività, calcolo e AI, le migliorie annunciate da AMD in fase di presentazione vengono evidenziate in diversi benchmark. Per il momento abbiamo dovuto escludere un paio di test per motivi di compatibilità con l’architettura RDNA 4, mentre negli applicativi rimasti la Radeon RX 9070 si fa valere e mostra risultati migliori rispetto alla GeForce RTX 5070, in particolare su Geekbench AI (che è notevole).

Anche in rendering la Radeon RX 9070 si avvicina molto alla diretta avversaria, mentre su Geekbench e sui benchmark Open GL /Vulkan risulta nettamente dietro alla GeForce RTX 5070.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC: disponibilità e prezzi

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC (e più in generale la serie Radeon RX 9070) dovrebbe essere ampiamente disponibile presso lo shop ufficiale dell’azienda e i maggiori rivenditori di settore, incluso Amazon Italia.

Nel nostro Paese, i prezzi di listino ufficiali delle nuove schede AMD sono di 694,90 euro e 639 euro, rispettivamente per Radeon RX 9070 XT e Radeon RX 9070 liscia. Il fatto che AMD non proponga delle varianti reference non è molto rassicurante, o comunque leggermente anomalo; pensiamo sarà un argomento su cui si tornerà a brevissimo, soprattutto considerando i prezzi delle custom ASUS.

Bisogna considerare sempre che l’MSRP è un prezzo suggerito, quindi non possiamo incolpare un partner piuttosto che un altro se i costi si allontanano da quelli dichiarati dall’azienda che produce le GPU. ASUS infatti ci comunica che la TUF GAMING 9070 OC costa 869,90 euro, mentre la TUF GAMING 9070 XT OC si piazza a ben 959,90 euro.

Considerazioni

Quando debutta una nuova linea di schede grafiche, soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando nel settore attualmente, per noi addetti ai lavori e per gli appassionati è sempre una nuova “occasione” in quanto la concorrenza fa bene sempre e comunque, soprattutto se guardiamo ai prezzi.

Le AMD Radeon RX 9070 sembrano rappresentare una valida alternativa nella fascia media, ovviamente in contrapposizione a NVIDIA e alle GeForce RTX 40/50, mentre Intel non sembra poter rincorrere questo carro a meno di novità di importante rilievo lato architettura GPU. Anche se, almeno al momento, AMD non compete nella fascia alta ed entusiast, sembra chiaro che con i due modelli RDNA 4 l’azienda può realmente contrastare il competitor nella stessa fascia di prezzo (media/medio-alta).

Sicuramente c’è da attendere il rodaggio di AMD FSR 4, ma le prestazioni pure sembrano esserci tutte da poter sfidare e battere anche la serie GeForce RTX 5070; per quanto concerne la Radeon RX 9070 XT, ci riserviamo di tornare sull’argomento appena ne avremo una a disposizione, ma viste le specifiche e i test dei colleghi sembra che si ripeta lo stesso scenario ma con obiettivo la più potente NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

Arrivare a questo grado prestazionale non è affatto male, anzi il contrario. Scremando al massimo, grafici, numeri ed FPS, una Radeon RX 9070 XT garantisce un livello di performance nell’ordine di una GeForce RTX 4080/4080 SUPER; per i meno esperti, questo significa che AMD può offrire alla sua utenza un’esperienza gaming 4K degna di nota, ovviamente senza pretendere il cielo e, cosa più importante, cercando di sfruttare al meglio le possibilità dei nuovi AI Accelerator e quindi di FSR 4.

La discrepanza tra i prezzi che ci ha comunicato ASUS e quelli invece annunciati da AMD per il mercato italiano, rappresenterà però il vero punto di svolta. Lo diciamo senza alcun dubbio: se la maggior parte delle Radeon RX 9070 si troverà vicina al prezzo indicato da AMD, allora l’occasione di cui tutti parliamo sarà stata colta, in caso contrario i prezzi che lievitano vicino ai 1.000 euro non sono per niente allettanti, almeno dal nostro punto di vista e anche se consideriamo un particolare modello estremo, super overcloccato e pompato che dir si voglia.

Dobbiamo quindi avere un attimo di pazienza per dare un giudizio valido e definitivo sulle nuove schede AMD, nonché su questa Radeon RX 9070, veramente molto curata nella versione custom ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC, impeccabile come del resto lo sono state tutte le ultime custom che l’azienda taiwanese ha proposto ultimamente a marchio NVIDIA.

La proposta di ASUS risulta molto valida sotto il profilo della qualità, il design è originale e aggressivo e sicuramente farà presa sui gamer che cercano una scheda di livello che possa adattarsi a diverse tipologie di setup. Valida sotto il profilo delle temperature, consigliamo però di settare per bene il regime di rotazione delle ventole, quantomeno se decidete di utilizzare questa TUF GAMING Radeon RX 9070 con una modalità diversa da quella di fabbrica (che ricordiamo è semi-passiva).