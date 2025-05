AMD non poteva mancare al Computex 2025, evento che negli ultimi anni ha portato decisamente bene all’azienda guidata da Lisa Su, risultando tra l’altro una vetrina di lancio a dir poco prestigiosa per prodotti che alla fine dei conti si sono rivelati anche vincenti. In questa edizione della fiera di Taipei, AMD presenta ufficialmente uno dei prodotti più attesi e chiacchierati delle ultime settimane; parliamo della scheda grafica Radeon RX 9060 XT, soluzione che si colloca nella fascia medio-bassa del segmento gaming, ovvero la più ambita del settore PC consumer.

Come da previsioni, la Radeon RX 9060 XT arriva in contemporanea alla GeForce RTX 5060 di NVIDIA, ovvero quella che potrebbe essere la sua diretta avversaria insieme alla GeForce RTX 5060 Ti. Diciamo questo non perché escludiamo un’ipotetica Radeon RX 9060 liscia, ma semplicemente considerando che Radeon RX 9060 XT sarà disponibile sia con 8 che con 16 GB di VRAM, al contrario invece di GeForce RTX 5060, limitata invece a soli 8 GB.

Fatta questa premessa, quasi doverosa, le novità di AMD non finiscono qui. L’azienda statunitense presenta anche i potentissimi processori Ryzen Threadripper serie 9000 e, rimanendo in campo schede grafiche, la Radeon AI PRO R9700, soluzione che come suggerisce la sigla è rivolto al mondo della produttività, calcolo e ovviamente Intelligenza Artificiale. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

AMD Radeon RX 9060 ufficiale con 8 e 16 GB di memoria

Della Radeon RX 9060 XT sappiamo quasi tutto, ne abbiamo parlato diffusamente nelle scorse settimane e possiamo dirvi subito che le indiscrezioni trapelate sono molto vicine alla realtà. La nuova arrivata in casa AMD utilizza una GPU RDNA 4 da 32 Compute Unit, dovrebbe essere una Navi 44 XT (AMD non ha specificato) dotata anche di 64 AI Accelerator e 32 RT Accelerator, un chip capace di garantire secondo AMD fino a 821 TOPS in ambito AI (INT4 Sparse).

A bordo abbiamo a disposizione 2.048 Stream Processor, mentre il reparto VRAM è configurato con 8 o 16 GB GDDR6; anche qui, AMD non ha specificato molto, ma sappiamo che i chip GDDR6 dovrebbero operare a 20 Gbps su bus a 128 bit, il tutto per una larghezza di banda di 320 GB/s. L’azienda ci dice che la scheda utilizza un’interfaccia PCI-E 5.0 x16 (non x8) e offre una frequenza Boost di 3,13 GHz, mentre il TBP può variare in base ai modelli, oscillando tra 150 e 182 watt, ovvero al di sotto di quanto ipotizzato nei giorni scorsi. L’alimentazione ausiliaria prevede un singolo connettore PCI-E 8pin, chiudendo con il reparto porte, compatibili con HDMI 2.1b e Display Port 2.1a.

Nessun cenno sui prezzi o sulle prestazioni in rapporto alla precedente generazione o alla controparte NVIDIA, ma AMD ci ricorda il supporto per il calcolo FP8 e le tecnologie più recenti come FSR 4 con Frame Generator, utilissimo soprattutto nei titoli che utilizzano il ray-tracing. La Radeon RX 9060 XT non dovrebbe arrivare nella versione reference AMD, nonostante i render a disposizione. Su questo però e sulle prestazioni torneremo in seguito con una recensione dedicata e maggiori dettagli.

Caratteristiche tecniche AMD Radeon RX 9060 XT

Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XT

Processo produttivo N4P FinFET (5 nm)

Stream Processor 2.048

RT Accelerato 32

AI Accelerator 64

Frequenza Boost circa 3.130 MHz

AMD Infinity Cache 3a gen

Memoria 8 o 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Bus memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 320 GB/s

PCI-E 5.0 x16

Total Board Power max 250 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 2x Display Port 2.1a

AMD Radeon AI PRO R9700: RDNA 4 per i professionisti

Ancora schede grafiche da AMD, questa volta però con un prodotto rivolto al mondo delle workstation che guardano all’AI. Si tratta della Radeon AI PRO R9700, una soluzione che coniuga l’architettura RDNA 4 con i nuovi AI Accelerator e ben 32 GB di memoria GDDR6 su interfaccia PCI-E 5.0. AMD nella presentazione ha enfatizzato molto il quantitativo di VRAM, indispensabile se si guarda ai modelli AI più complessi, capaci di saturare senza il minimo problema fino a 28-30 GB. Anche in questo caso AMD non ha condiviso tutti i dettagli, almeno in anteprima, sappiamo però che i 128 AI Accelerator garantiscono 96 TFLOPS di picco (Half-Precision) e ben 1.531 AI TOPS (INT4 Sparse).

Questa scheda garantisce prestazioni due volte superiori alla sua antenata, la Radeon PRO W8700 32 GB), consumando 300 watt e con un design a singola ventola blower che non stravolge l’approccio AMD del recente passato. Sempre secondo AMD, in ambito AI la Radeon AI PRO R9700 riesce a battere a mani basse anche la GeForce RTX 5080 che, allo stesso tempo, ha dalla sua parte solo 16 GB di memoria. Nessun cenno al prezzo, mentre la disponibilità è attesa per il mese di luglio con il supporto dei partner.

Caratteristiche tecniche AMD Radeon AI PRO R9700

Architettura AMD RDNA 4

Processo produttivo N4P FinFET (5 nm)

AI Accelerator 128

Memoria 32 GB GDDR6

96 TFLOPS Half-Precision

1.531 TOP (INT4 Sparse)

PCI-E 5.0 x16

Total Board Power 300 watt

AMD Ryzen Threadripper 9000: processori al top per workstation con 96 core

Computex 2025 è il trampolino di lancio di un’altra gamma molto attesa di AMD, ovvero i processori per workstation ad alte prestazioni Ryzen Threadripper 9000. Disponibili, come in passato, sia nelle varianti Threadripper WX che con i meno spinti Threadripper X (per sistemi HEDT), queste CPU utilizzano l’architettura Zen5 su nodo TSMC a 4 nanometri, garantendo configurazioni a dir poco estreme: fino a 96 core e 192 thread su singolo socket, risultato a dir poco impressionante.

Dotati di un quantitativo di Cache L3 altrettanto notevole, fino a 384 MB, i Ryzen Threadripper 9000 “Shimada Peak” sono retrocompatibili con la precedente generazione su socket sTR5, garantendo inoltre 128 linee PCI-E 5.0, supporto per memorie DDR5 ECC 6.400 su 8 canali e frequenze Boost che arrivano a 5,4 GHz (ci sono le istruzioni AVX-512).

Come anticipato, i modelli Ryzen Threadripper 9000 WX sono pensati per le workstation professionali con un massimo di 96 core, mentre i Ryzen Threadripper 9000 X arrivano a 64 core, condividendo comunque lo stesso TDP a 350 watt. AMD al momento non ha condiviso dettagli sui prezzi, mentre possiamo darvi un’anteprima sui modelli che saranno disponibili a partire dal mese di luglio.