Torniamo a occuparci della NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, questa volta con la prova di un’altra custom, ovvero la ASUS Prime GeForce RTX 5060 16 GB Ti OC. Si tratta di una delle tre opzioni offerte dal produttore taiwanese per l’ultima arrivata in casa NVIDIA, affiancata dalle varianti TUF Gaming e DUAL, a loro volta disponibili in tagli con 8 e 16 GB di VRAM.

Della GeForce RTX 5060 Ti e delle novità introdotte da NVIDIA abbiamo discusso nel nostro articolo dedicato, che vi invitiamo a leggere, ma in linea di massima siamo di fronte alle opzioni più economiche della gamma NVIDIA Blackwell per il segmento PC desktop, ambito dove il nuovo punto di riferimento sarà in realtà la GeForce RTX 5060 liscia (disponibile però solo a maggio).

Detto questo, ora daremo uno sguardo a questa nuova ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC, ribadendo ancora una volta che per questa GPU NVIDIA non è prevista una versione Founders Edition, di conseguenza tutti i prodotti che troveremo in commercio saranno delle soluzioni custom più o meno spinte.

Recensione ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC: caratteristiche tecniche

Al pari dei modelli offerti dai competitor, la ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC porta in dotazione una GPU NVIDIA Blackwell GB206-300, abbinata per l’occasione a 8 o 16 GB di VRAM di tipo GDDR7 (come in questo caso) che viaggiano a 28 Gbps; considerando che l’interfaccia memoria è a 128 bit, la proposta ASUS offre una banda passante di 448 GB/s, ovvero il 55% in più rispetto alla sua antenata GeForce RTX 4060 Ti.

La GeForce RTX 5060 Ti non si fa mancare 144 Tensor Core di quinta generazione per i calcolo AI e 36 RT Core per gestire il ray-tracing in tempo reale, mentre i Cuda Core sono 4.608, con un incremento gen su gen di quasi il 6%. Con questa dotazione hardware, la GeForce RTX 5060 Ti può sfruttare al meglio tutte le più recenti tecnologie e funzionalità implementate da NVIDIA, in primis il DLSS 4 con Multi Frame Generator e modelli Transformer, arrivando a Reflex 2 per ridurre al minimo la latenza.

Rimanendo in ambito novità e NVIDIA GeForce RTX 50, c’è da segnalare anche l’interfaccia PCI-E 5.0 e il connettore di alimentazione ausiliario PCI-E 8pin, caratteristica che conferma come ci saranno modelli come questa ASUS e altri come la MSI GAMING che invece opta per il più recente PCI-E 16pin.

Altra caratteristica da non sottovalutare su questa GeForce RTX 5060 Ti 16 GB è la presenza del nuovo Encoder NVIDIA di 9a generazione, un aggiornamento che già ha avuto ottimi riscontri sui modelli Blackwell più potenti e che sicuramente rappresenta un ulteriore valore aggiunto rispetto a una GeForce RTX serie 30/40. Chiudiamo questa parte parlando di Total Board Power, leggermente lievitato rispetto alla GeForce RTX 4060 TI visto che si passa da 165 watt a 180 watt (+9%).

Recensione ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC: ecco com’è fatta

Insieme alla serie ASUS DUAL, la linea Prime rappresenta una delle opzioni più economiche nel catalogo dell’azienda taiwanese, non solo per le GPU ma anche per le schede madri ad esempio. Con i prodotti GeForce RTX 50 di NVIDIA abbiamo notato però che il livello è salito, al pari per intenderci di quanto visto sui modelli più costosi come TUF GAMING e ROG.

Il design rispetto alla precedente generazione non viene stravolto, tuttavia ASUS apporta una serie di piccole modifiche a dissipatore e struttura che rendono la scheda più “attraente”, solida e soprattutto capace di adattarsi a diverse tipologie di setup.

La soluzione di ASUS offre un dissipatore triventola con ventole Axial-Tech, il tutto però cercando di contenere le dimensioni; non a caso questo preciso modello è compatibile con sistemi SFF (Small Form Factor), occupando nel case solo 2,5 slot.

Gli accorgimenti del produttore per ottimizzare al meglio le prestazioni di GPU e dissipatore sono diversi, partendo da un robusto back-plate, passando alla base lavorata dell’heatsink (ASUS Max Contact) e al supporto alla modalità semipassiva 0dB che avvia le ventole solo dopo i 55 °C.

ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC non si fa mancare il Dual BIOS (Performance/Quiet), mentre per l’alimentazione è presente come detto un classico connettore PCI-E 8pin; chiudiamo con la dotazione di porte che, al pari degli altri modelli, prevede tre Display Port 2.1b e una HDMI 2.1a.

Scheda tecnica ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC

Prima di procedere con la nostra prova sul campo, diamo uno sguardo alla scheda tecnica dettagliata della ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC che, come facilmente suggerisce la lunghissima sigla, offre anche un leggero overclock di fabbrica. Avendola già paragonata con la GeForce RTX 4060 Ti, questa volta a seguire confrontiamo le specifiche della GeForce RTX 5070 liscia.

ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC

GPU GB206-300

Streaming Multiprocessor 36

Cuda Core 4.608

Tensor Core 144

TMU 48

RT Core 36

Frequenza GPU 2.647 MHz (Reference 2.572 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 180 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 5070

GPU GB205-300

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

Tensor Core 192

TMU 192

RT Core 48

Frequenza GPU 2.512 MHz

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Recensione ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC: ecco come va nei nostri test

Come anticipato poco sopra, abbiamo già valutato le potenzialità della GeForce RTX 5060 Ti 16 GB rispetto ai vari modelli di GPU presenti nel nostro database; per l’occasione invece, abbiamo pensato a un confronto più ristretto tra la nuova ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC e altri quattro modelli che attualmente si collocano in una fascia vicina o inferiore all’ultima proposta NVIDIA (inclusa la GeForce RTX 5070).

Ecco la piattaforma hardware che utilizzeremo per benchmark di rito:

Schede video: ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 4060 AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B580

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: ASUS TUF GAMING 850G

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Riguardo i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC: temperature, consumi e overclock

Iniziamo come di consueto con i test termici che ci mostrano l’efficienza del dissipatore ASUS, determinante se guardiamo alle massime frequenze Boost ottenibili dalla GPU. La nostra prova prevede quattro sessioni, la prima con ventole gestite dal BIOS, seguita da impostazioni manuali (rispettivamente al 60%, 80% e 100% del regime rotativo).

I risultati vanno nella direzione che ci aspettavamo, confermando in primis che la GPU GB206-300 non è particolarmente esigente in termini termici. Il TBP di 180 watt è ampiamente gestibile dal dissipatore triventola utilizzato dal produttore che, guardando ai grafici, non necessita di essere spinto a pieno regime. Inutile sottolineare che tre ventole di questo tipo al 100% si fanno sentire, mentre come al solito sarà l’utente a trovare il giusto compromesso, sempre qualora la gestione automatica delle ventole non sia soddisfacente.

Rimanendo in quest’ottica, c’è da segnalare che il DUAL BIOS implementato da ASUS sulla Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC non è solo un trovata di marketing, ma è pensato per cercare di soddisfare sia chi punta alle massime prestazioni riducendo le temperature, che l’utente che mira invece a ridurre la rumorosità. Il BIOS Performance garantisce temperature il 13% inferiori rispetto al BIOS Quiet che, a sua volta, permette di abbattere la rumorosità quasi del 50%.

Per quanto riguarda i consumi, la proposta ASUS non si discosta molto dai dati ufficiali NVIDIA, toccando un picco di 181 watt con lo stress-test di FurMark, stabilizzandosi a circa 148 watt di media quando giochiamo in 4K.

Chiudiamo questa sezione con una tornata di overclock, ambito dove oltre all’ottima propensione delle GPU Blackwell possiamo sfruttare l’utility ASUS GPU Tweak III, utilissima per gestire tutti i parametri della scheda, dalle frequenze, passando per le ventole, limiti di potenza e tensioni.

Grazie a GPU Tweak III abbiamo “spinto” senza problemi la Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC rispettivamente a +300 MHz per la GPU e 2.000 MHz (o 4 Gbps) per le memorie; con queste impostazioni, aiutati anche da un Power Target portato a fondo scala, riusciamo a recuperare quasi un 10% sulla prestazione assoluta della scheda, che non sono da buttare se pensiamo che questo modello ASUS arriva già overcloccato di fabbrica.

Recensione ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC: prestazioni nei giochi

Veniamo ora alla prova sul campo, ovvero i benchmark 3D e i giochi, ambito dove la scheda ASUS verrà paragonata a modelli che bazzicano più o meno nella stessa fascia di prezzo.

I risultati sono abbastanza semplici da interpretare e ci dicono che il divario con modelli come GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600 XT e Intel Arc B580 è piuttosto marcato, potremmo dire in linea con lo “stacco” che ritroviamo tra questa nuova GeForce RTX 5060 Ti e la più potente GeForce RTX 5070.

In raster la GeForce RTX 5060 Ti può dare ottime soddisfazioni a 1080P maxato e anche a 1440P possiamo contare su un frame-rate “concreto”, senza omettere il DLSS, fondamentale invece quando puntiamo a quei giochi dove il ray-tracing è implementato in modo importante.

Test produttività, rendering e AI

Quando passiamo alla produttività, la GeForce RTX 5060 Ti può sfruttare le potenzialità del suo hardware e anche l’ecosistema software NVIDIA, in primis se guardiamo ad applicativi legati all’Intelligenza Artificiale.

Sicuramente la potenza bruta in ambiti come il rendering non è ai livelli delle top di gamma e lontana anche dalla serie GeForce RTX x70, ma i 16 GB di VRAM sono senza dubbio un punto a favore se guardiamo all’AI e alla possibilità di avere a disposizione un “buffer” sostanzioso, al pari per intenderci dei modelli più costosi.

Quanto costa e dove acquistare ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC

ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC è già disponibile presso il sito ufficiale del produttore e i maggiori rivenditori di settore, Amazon Italia inclusa. A differenza di altre occasioni, ASUS ci ha fornito i prezzi ufficiali per l’Italia di tutte le nuove versioni della GeForce RTX 5060 Ti.

Il modello in prova, con overclock di fabbrica, costerebbe di 499 euro, mentre il modello base con frequenze di riferimento NVIDIA scende a 459 euro.

Considerazioni

Giunti al termine di questa tornata di test sulla ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16 GB OC, le nostre impressioni sull’ultima proposta NVIDIA si rafforzano e ci portano a considerare questo preciso modello come il vero punto d’ingresso per il segmento gaming di fascia medio-bassa per la serie Blackwell.

La variante da 8 GB, così come l’imminente GeForce RTX 5060 liscia, ci limiteranno come al solito quando proveremo a salire con risoluzione e dettagli, relegando tali modelli al gaming 1080P. Con GeForce RTX 5060 Ti 16 GB invece, possiamo ambire senza particolari problemi a giocare diversi titoli a 1440P, soprattutto su quei motori grafici dove NVIDIA va bene e vengono supportate al meglio tutte le più recenti tecnologie dell’azienda californiana (DLSS in primis).

Riguardo la proposta ASUS in prova, abbiamo trovato la serie Prime decisamente rivista e più appetibile, ben bilanciata per quanto concerne il sistema di dissipazione (che comunque può andare bene anche a doppia ventola), curata sotto il profilo costruttivo e con almeno due chicche che abbiamo gradito, ovvero il DUAL BIOS e il connettore PCI-E 8pin.