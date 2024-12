Nella recensione di oggi daremo uno sguardo all’Acer Swift 14 AI, una delle soluzioni più interessanti nel panorama dei notebook “leggeri” basati su piattaforma Arm con Windows 11 e in particolare su quella che dovrebbe (o doveva) essere l’alternativa più valida e concreta ai laptop Windows con AI che sposano l’architettura CPU x86.

I notebook Windows 11 basati su piattaforma Arm, e in particolare su SoC Qualcomm Snapdragon X Elite e Plus, sono una realtà ormai da mesi e nessuno può dire il contrario. Qualcomm, Acer, Microsoft e più in generale tutti i partner produttori di notebook hanno abbracciato in pieno quello che sulla carta è un progetto sicuramente valido ma che, come discusso ormai in diverse occasioni, aveva e ha bisogno ancora di tempo per maturare.

A distanza di diversi mesi dall’annuncio ufficiale risalente a questa primavera, i modelli di notebook con Snapdragon X Elite e Plus in commercio sono molti; i competitor diretti, AMD e Intel, non sono però rimasti a guardare e si parla già da un po’ di Snapdragon X di seconda generazione, il tutto ovviamente con un focus sempre più importante sull’Intelligenza Artificiale.

Nell’attesa delle novità che sicuramente arriveranno al CES 2025 di gennaio, abbiamo pensato di dare un’altra occasione a questa prima iterazione di notebook con SoC Snapdragon X, se non altro perché in questo arco temporale ci sono stati dei miglioramenti/aggiornamenti a livello software che probabilmente hanno impattato positivamente sulla resa di questi sistemi. Ma vediamo nella pratica se è così e più in generale come si comporta questa proposta targata Acer.

Recensione Acer Swift 14 AI: non solo Windows 11 e Copilot+

Abbiamo avuto modo di provare diversi notebook Copilot+ con SoC Snapdragon X, sistemi che nella fase post lancio hanno puntato molto, se non tutto, sull’Intelligenza Artificiale e le novità implementate da Microsoft su Windows 11 per rendere l’esperienza utente più semplice e completa. A Qualcomm va sicuramente il merito di aver visto lungo sull’impatto dell’AI nel segmento consumer, ma a oggi l’NPU integrata non è più una prerogativa di Snapdragon X e il livello della sfida si sposta automaticamente sui punti chiave che alla fine fanno la differenza su un notebook, ovvero qualità, prestazioni e autonomia della batteria.

Questa premessa per chiarire il perché non ci focalizzeremo su test relativi all’AI, o su eventuali confronti del caso; nel momento della stesura di questo articolo c’è infatti una vera e propria flotta di PC Copilot+ che, sostanzialmente, possono gestire senza problemi le funzionalità AI integrate di Windows 11. Meglio o peggio non è il nocciolo della questione, se non altro perché l’AI, o per essere più chiari, la potenza elaborativa di una NPU integrata su un SOC di questo tipo (lo stesso vale per AMD e Intel), non può competere ad esempio con una GPU dedicata, probabilmente la scelta preferenziale di un utente che mira a sfruttare seriamente la potenzialità dell’AI in locale.

Tale parafrasi non vuole sminuire la piattaforma Snapdragon X o l’NPU in dotazione a questi SoC; lo stesso ragionamento si può estendere ai prodotti che sposano l’architettura x86, tutte soluzioni molto valide ed efficienti che permettono comunque di ampliare e rendere più appetibile l’esperienza su Windows 11 con Copilot e tutti gli strumenti e le app “potenziate” con l’AI messe a disposizione da Microsoft per i creator e non solo (vedi Recall, CoCreator, Windows Studio, integrazione di GPT-4o e molto altro).

Ma vediamo cosa c’è sotto il cofano di questo Acer Swift 14 AI, un laptop che, inserendosi nella gamma Swift di Acer, punta molto sulla portabilità e sull’autonomia.

Acer Swift 14 AI: design e piattaforma hardware

Acer Swift 14 AI è un laptop da 14″ che sposa il SoC Snapdragon X Plus (X1P-64-100), ovvero la variante meno potente offerta da Qualcomm che però, fatta eccezione per la configurazione di Core e GPU, non si discosta molto dal fratello maggiore Snapdragon X Elite per capacità e caratteristiche generali.

Si tratta di una piattaforma di ultima generazione, moderna e dinamica, che in sostanza non si fa mancare nulla in quanto a supporto per gli standard di ultima generazione, sia per reparto I/O che connettività di rete. Su questo ci torniamo tra poco, mentre parlando di design e costruzione, Acer Swift 14 AI è un notebook molto compatto; con i suoi 16,6 millimetri di spessore non è sicuramente il più sottile della sua categoria, tuttavia il peso di 1,32 Kg lo rende semplice da trasportare per un utilizzo in mobilità.

Acer Swift 14 AI in questa versione arriva con una colorazione grigia satinata dello chassis; la scocca in alluminio, ma con molta plastica, risulta più solida nella parte superiore, un po’ meno sul retro dove notiamo invece una flessibilità più accentuata della cover. Le prese d’aria, posizionate tutte sulla parte inferiore del notebook e in corrispondenza della cerniera, dovrebbero essere sufficienti a gestire il calore prodotto, aiutate in questo caso da un sistema di dissipazione (molto) compatto a doppia ventola con heatpipe.

Il display da 14,5″, con cerniera che permette una rotazione di 180°, presenta una copertura in vetro opaca, utile in quanto non solo protegge il pannello, ma evita fastidiosi riflessi. Rimanendo in tema, il display è incastonato in una cornice con bordi laterali sottili, un po’ meno sulla parte superiore dove però è integrata una webcam IR Quad-HD con privacy shutter e riconoscimento facciale per Windows Hello (anche con impronta digitale tra l’altro).

Cosa c’è sotto la scocca

Venendo ora alla parte più concreta riguardo l’hardware, il cuore di questo Acer Swift 14 AI come detto è il SoC Qualcomm Snapdragon X Plus, soluzione che rispetto alla variante X Elite offre 10 core Oryon sino a 3,4 GHz (invece di 12 con Boost Dual-Core a 4,3 GHz di X Elite), GPU Adreno da 3,8 TFLOPS e una NPU Hexagon da 45 TOPS, la stessa che ritroviamo sul SoC di punta Qualcomm.

A questo vengono abbinati 16 GB di RAM LPDDR5X 8.533 MT/s, caratteristica basilare per i nuovi notebook Copilot+, insieme a un SSD PCI-E Gen. 4.0 con capacità di 1 TB. Nessuna rinuncia sulla connettività, infatti a bordo è presente WiFi 7 con Bluetooth 5.4 e un totale di quattro porte USB, in linea se vogliamo con le dimensioni e più in generale con altri notebook di questo taglio.

Due porte sono di tipo USB-A 3.1 Gen1, mentre molto più interessanti e utili risultano le due USB4 Type-C a 40 Gbps, utilissime per sfruttare dispositivi di storage di ultima generazione, display esterni (sino a 4K 120 Hz), oltre che per ricaricare il dispositivo, dotato tra l’altro di un alimentatore molto compatto da 65 watt.

Acer Swift 14 AI: display e reparto audio

Come anticipato poco sopra, Acer Swift 14 AI è equipaggiato con un display da 14,5″, nel dettaglio si tratta di un pannello IPS WQXGA (ovvero 2.560 x 1.600 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 hertz; non siamo di fronte a uno schermo particolarmente prestante in quanto a resa cromatica, tuttavia non pecca troppo dal punto di vista velocistico e offre buoni angoli di visione, abbinati a una fedeltà che possiamo definire adeguata per l’utente consumer che non ha particolari pretese in fatto di grafica.

Il reparto audio, che sfrutta altoparlanti stereo, è affidato al già noto Qualcomm Aqstic con aptX, una soluzione che risulta adeguata alla fascia di prezzo del prodotto (segmento medio ricordiamo), piuttosto corposo nei bassi, meno equilibrato nel registro medio/acuto, ma comunque nitido e con una buona resa spaziale nella riproduzione di film e altri contenuti multimediali.

Acer Swift 14 AI: tastiera, touchpad e connettività

La tastiera in dotazione a questo notebook non differisce molto da altri modelli presenti nel listino Acer di recente produzione; viste le dimensioni manca ovviamente il pad numerico, mentre riguardo la digitazione, quest’ultima risulta piuttosto comoda, abbastanza silenziosa e più in generale con una corsa leggermente sopra la media.

Quando parliamo di tastiere, e più in generale di periferiche di input, entra in gioco sempre un elemento soggettivo che dipende dalle nostre abitudini nonché dall’ambito di utilizzo finale; possiamo dire che la qualità è abbastanza buona e non si notano particolari flessioni della tastiera se non al centro della scocca e quando pratichiamo una certa forza. Non manca la retroilluminazione in bianco, che può essere disabilitata con il taso funzione dedicato, tuttavia, vista la colorazione dei tasti a isola identica allo chassis, abbiamo preferito tenerla sempre attiva.

Riguardo il touchpad, molto generoso in dimensioni, vale lo stesso ragionamento fatto poco sopra per la tastiera. La superficie è liscia e gradevole al tatto, permette di muoversi con precisione e velocità, ma anche qui rileviamo un feedback non proprio brillante con un’attivazione che richiede a nostro avviso troppa pressione con una conseguente flessione della struttura (non esagerata però).

Delle porte presenti su questo Acer Swift 14 AI abbiamo già parlato; le dimensioni ridotte del laptop non permettono miracoli, caratteristica che valorizza sicuramente le due USB4 Type-C da 40 Gbps, senza dubbio uno dei punti di forza del prodotto, abbinate a due USB-A e jack audio da 3,5″ per le cuffie con supporto Windows Sonic.

Se vi serve una porta LAN dovrete dotarvi di un adattatore USB, mentre se parliamo di WiFi non avremo alcun problema di sorta vista l’integrazione di Qualcomm FastConnect 7800 con WiFi 7 Dual-Band a 5,8 GHz e Bluetooth 5.4 LE.

Scheda tecnica Acer Swift 14 AI

Prima di vedere come va questo Acer Swift 14 AI, facciamo un veloce riepilogo della scheda tecnica:

SoC: Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 10 core sino a 3.4GHz

NPU: Qualcomm Hexagon da 45 TOPS

GPU: Qualcomm Adreno 741 1.25 GHz (3,8TFLOPS)

Display: 14,5″ con tecnologia IPS Risoluzione 2.560×1.600 pixel (16:10) Frequenza di aggiornameno a 120 hertz Luminosità dichiarata: 400 nit

Memorya RAM: 16 GB LPDDR5X 8533 MT/s

SSD: WD SN5000S 1TB, NAND QLC, PCI-E Gen 4.0

Audio: Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX Audio, DTSX, Windows Sonic

Rete: Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 Dual Band Bluetooth 5.4 LE

Porte: 2x USB4 Type-C 40 Gbps 2x USB 3.1 Gen1Type-A Jack audio 3.5 mm

Sistema operativo: Windows 11 Home con Copilot+

Batteria: 75 WHr, alimentatore USB-C da 65 watt

Dimensioni: 323 x 226 x 16,6 mm

Peso 1,32 Kg

Recensione Acer Swift 14 AI: la nostra prova

Abbiamo utilizzato l’Acer Swift 14 AI per poco più di una settimana ogni giorno per diverse ore, cercando di replicare quella che può essere giornalmente l’esperienza di un utente standard, ma anche in contesti più impegnativi con applicativi di un certo peso come il rendering e il gaming.

Prima di questo e dei soliti benchmark di riferimento, parliamo però di come si comporta il notebook con un utilizzo classico, senza particolari pretese per intenderci. Il sistema con SoC Snapdragon X Plus, sul quale non abbiamo effettuato particolari ottimizzazioni, “pulizie” di software preinstallati o altro, si è dimostrato piuttosto reattivo, dall’accensione all’ avvio dei programmi (merito dell’SSD sicuramente).

Anche la ripresa dalla modalità di ibernazione/standby è risultata molto rapida e non abbiamo riscontrato problemi di sorta con gli applicativi più comuni come la navigazione, la fruizione di elementi multimediali in streaming (video e audio), la gestione di archivi o di programmi per uso lavorativo come può essere la suite Office o similari.

Acer Swift 14 AI è risultato molto valido anche per quanto riguarda le piattaforme di messaggistica e broadcasting di vario tipo, ambiti dove sicuramente ci vengono in aiuto gli applicativi potenziati con l’AI relativi alla fotocamera (vedi Acer PurifiedView e Windows Studio) e il reparto audio (cancellazione del rumore con AI ad esempio). La webcam offre una buona risoluzione, probabilmente non è la migliore camera QHD in commercio, ma è risultata valida anche in condizioni di scarsa illuminazione, decisamente sopra la media se guardiamo alla maggior parte dei notebook di questo segmento.

Prestazioni CPU, gaming, SSD

Venendo alle prestazioni assolute, che alla fine hanno sempre un peso importante, la scheda tecnica di Snapdragon X Plus non ci permette di “sognare” o pretendere risultati da primo della classe, se non altro perchè questa versione del SoC opera a una frequenza massima di 3,4 GHz, senza modalità Boost (presente invece su Snapdragon X Elite). Detto questo, ribadiamo che l’utilizzo del sistema negli applicativi comuni non risulta per niente deludente, la piattaforma può contare su un sottosistema memoria molto valido, così come un SSD PCI-E Gen 4.0 targato Western Digital altrettanto apprezzabile.

Giusto per avere un’idea concreta però, abbiamo condotto qualche benchmark più impegnativo che ci permette di rilevare la prestazione assoluta del SoC qualora volessimo paragonarlo ad altri notebook, sia Snapdragon X Elite che AMD o Intel. Riguardo l’SSD infine, l’unità targata Western Digital si comporta egregiamente, non molto distante dei migliori SSD M.2 PCI-E Gen 4.0 più veloci in commercio:

Acer Swift 14 AI: test temperature e autonomia della batteria

Il test relativo alle temperture ci ha un po’ sorpreso, o meglio, non eravamo riusciti a “quantificare” ad occhio le temperature raggiunte dal SoC sotto carichi di un certo peso (vedi un rendering ad esempio). L’Acer Swift 14 AI infatti non è risultato mai particolarmente caldo al tatto nella parte superiore della scocca o sotto la tastiera, se non nella zona superiore in corrispondenza della cerniera dove è posizionta la presa d’aria più ampia (quindi è normale).

La cosa che ci ha stupito però sono le temperture di picco sotto un loop di Cinebench R23; parliamo di ben 95 °C, che non sono pochi, ma che allo stesso tempo non hanno portato a un incremento sostanziale del regime rotativo delle ventole in dotazione. Questo ci fa intuire che le ventoline non sono particolarmente potenti, oppure che il profilo del BIOS, impostato su Prestazioni in questo caso, non è ottimizzato al meglio in quanto a curve. Discorso diverso invece negli applicativi standard, gaming compreso, dove la CPU si attesta a circa 60 °C con la GPU che invece sale a 75 °C.

Riguardo l’autonomia, non possiamo confermare le 26 ore dichiarate da Acer, mentre Acer Swift 14 AI può sicuramente accompagnarvi durante tutto l’arco della giornata. Con una luminosità dello schermo impostata quasi al minimo, riusciamo a superare abbondantemente le 17 ore di utilizzo con navigazione e streaming video non particolarmente impegnativo; portando la luminosità al 50% (circa 190 nit) e spaziando con applicativi più impegnativi (Office, gestione immagini ecc) scendiamo a poco più di 11 ore di autonomia, un risultato che comunque riteniamo ottimo. L’ultima prova, mirata a “uccidere” la batteria, ha visto la proposta Acer resistere per circa due ore a un loop di Cinebench R23, anche qui abbastanza apprezzabile.

Quanto costa e dove acquistare Acer Swift 14 AI

Acer Swift 14 AI è disponibile sul mercato italiano già da qualche tempo; il prezzo di listino proposto da Acer è di 1.399 euro, una cifra secondo noi troppo elevata se guardiamo alle prestazioni offerte, ma anche ad elementi come la qualità generale o il display. C’è da dire però che su alcuni shop online, questa versione con Snapdragon X Plus è già scesa sensibilmente di prezzo; con una breve una breve ricerca sui motori di ricerca dedicati, potrete infatti acquistarlo anche a meno di 900 euro, una fascia sicuramente più giusta che sposa le novità e le doti di questo portatile. Per chi fosse interessato lasciamo il link alla pagina ufficiale dello shop ufficiale Acer:

Acquista Acer Swift 14 AI sul sito ufficiale Acer

Considerazioni

Acer Swift 14 AI è un notebook che non ci ha particolarmente sorpresi, non solo in positivo, ma neanche in negativo. Avendo già provato diverse soluzioni con Snapdragon X Elite, questa proposta targata Acer si posiziona esattamente dove ci aspettavamo, non brillando per prestazione assoluta di CPU e GPU, ma bilanciando il tutto con una buona reattività generale (grazie a un SSD di livello), connettività WiFi al top e un’autonomia del tutto convincente che lo rende ideale per quella fascia di utenza interessata a un laptop che possa durare tutta la giornata.

Snapdragon X Plus del resto è un SoC senza troppe pretese, i 10 core in dotazione in realtà non sono pochi, ma la frequenza molto contenuta si fa sentire, in particolare nei carichi multi-core prolungati di un certo calibro. Come discusso in precedenza, non abbiamo avuto problematiche nella gestione di applicativi standard e nell’utilizzo quotidiano, ma se iniziamo ad alzare il tiro notiamo subito questo limite, nonostante i 16 GB di RAM velocissima e il reparto storage con interfaccia PCI-E 4.0.

Stesso discorso per quanto concerne le prestazioni della GPU nei giochi; lasciando da parte eventuali problemi di compatibilità, la potenza della GPU integrata non è adatta al gaming 1080P (tranne qualche eccezione), quindi visto il prezzo è una pecca che potrebbe far storcere il naso a più di un utente. L’autonomia, la connettività e la webcam Quad-HD, sono secondo noi i punti di forza di questo Acer Swift 14 AI, adatta (prezzo permettendo) a chi cerca un PC Copilot+ che però non debba svolgere compiti particolarmente impegnativi.