Se state cercando un notebook da 15 pollici economico per giocare, che allo stesso tempo sia valido nella quotidianità, ben costruito e soprattutto con un prezzo “giusto”, allora potreste trovare interessante l’Acer Nitro V15 che sarà protagonista del nostro articolo di oggi. Possiamo dire senza problemi che il mercato dei notebook sta attraversando uno dei suoi periodi migliori, un’affermazione che non va vista solo dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica e delle novità legate all’Intelligenza Artificiale (con e senza Windows 11 / Copilot poco importa), ma anche se la guardiamo sotto il profilo dei prezzi.

In quest’ottica la concorrenza sempre più spietata tra i grandi big di settore ha favorito un’esplosione dell’offerta del segmento PC portatili, a dir poco senza precedenti. Senza andare troppo indietro nel tempo, la strada aperta da Apple con Apple Silicon ha motivato (o costretto) i competitor di settore a spingere sul pedale dell’acceleratore, smuovendo in modo sostanziale colossi come Intel e AMD e, senza giri di parole, favorendo la rincorsa alle soluzioni Arm, culminate come sappiamo con le più recenti proposte Windows on Arm e più in dettaglio con la piattaforma Qualcomm Snapdragon X.

Fatta questa premessa, quantomeno per capire in quale stato si trova il mercato oggi, c’è da dire anche che, la velocità con cui si stanno succedendo le novità architetturali della piattaforma notebook con Microsoft Windows, sta favorendo in qualche modo un “invecchiamento precoce” (passateci il termine) di prodotti relativamente recenti che in realtà sono ancora molto validi e in grado di soddisfare senza problemi un’ampia fascia dell’utenza consumer.

Con questo approccio abbiamo provato e valutato questo Acer Nitro V15 che, utilizzando la piattaforma Intel Raptor Lake H, non prevede una NPU dedicata per i carichi AI, ma allo stesso tempo può contare sulle peculiarità delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop, garantendo quindi supporto per tecnologie come il DLSS 3.0. Ma non è tutto, scopriamo insieme cosa si nasconde sotto la scocca dell’Acer Nitro V15.

Acer Nitro V15: cosa c’è sotto il cofano

Acer Nitro V15 può essere definito come uno dei punti d’ingresso nel segmento dei notebook Windows 11 “economici” basati su GPU NVIDIA. A bordo troviamo infatti il modello entry-level della serie GeForce RTX 40 Laptop, ovvero la GeForce RTX 4050, il minimo a cui possiamo ambire prima di passare a un chip grafico integrato, in questo caso comunque presente grazie al processore Intel Raptor Lake Core i5-13420H. Di configurazione hardware però parliamo tra poco, in quanto essendo una soluzione che guarda molto al rapporto qualità / prezzo, questo Acer Nitro V15 deve essere “molto concreto” e per questo senza troppi fronzoli e con qualche piccolo compromesso dal punto di vista del design e dei materiali.

Design e sistema di dissipazione

Le linee del notebook Acer sono piuttosto lineari e non particolarmente elaborate (vedi cornici ad esempio), cercando comunque di offrire qualche dettaglio, soprattutto sul top della scocca, che ci dia l’impressione di un portatile “per giocare”. Non riteniamo questo aspetto una pecca, così come non stupisce la scocca in plastica, utilizzata su molti portatili di questa fascia, mentre Acer non si è risparmiata sul sistema di dissipazione, ben curato sia per quanto concerne le prese d’aria che per come è strutturato il dissipatore stesso.

Rimosso il coperchio, notiamo subito che l’azienda si affida a un sistema a doppia ventola con heatpipe in rame estese, una soluzione che dovrebbe tenere a bada senza problemi il chip Intel da 45 watt e la GPU NVIDIA (fino a 60 watt di TDP).

Il blocco di heatpipe in rame si sviluppa sul lato sinistro, mentre a destra sono facilmente accessibili gli slot SODIMM DDR5 e due slot M.2, uno dei quali libero. Vedremo più avanti come si comporta il Nitro V15 sotto il profilo termico, mentre rimanendo sul lato prettamente fisico, il portatile è spesso 2,35 centimetri per un peso di circa 2,1 Kg.

Acer Nitro V15: piattaforma hardware

Come anticipato sopra, a guidare questo notebook troviamo un Intel Core i5-13420H, una CPU da 8 core e 12 thread che prevede un mix di 4 P-Core e 4 E-Core; la frequenza base del chip è di 2,1 GHz con Boost a 4,6 GHz, abbinata a 12 MB di cache L3 e un chip grafico Intel UHD. Il TDP nominale del processore è di 45 watt, 15 watt in meno rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 4050 in dotazione al Nitro V15.

Quest’ultima può contare su una GPU da 2.560 Cuda Core e 6 GB di VRAM GDDR6 con velocità pari a 16 Gbps; peccato per il bus a 96 bit che ne limita le prestazioni complessive, mentre riguardo la frequenza Acer dichiara un Boost a 1.695 MHz insieme alla compatibilità con NVIDIA DLSS 3.0, NVIDIA Max-Q e supporto ray-tracing. A chiudere il reparto memoria che per questo preciso modello prevede 16 GB di RAM SODIMM 5.600 MT/s e un SSD da 1 TB targato Western Digital con interfaccia PCI-E 4.0.

Acer Nitro V15: display e reparto audio

Le stesse considerazioni fatte poco sopra si applicano al display, nel dettaglio un pannello opaco basato su tecnologia IPS che non brilla per fedeltà dell’immagine o per luminosità di picco, risultando però del tutto dimensionato allo scopo. Il monitor ha una risoluzione Full-HD (16:9) con refresh a 144 hertz, possiamo dire con un buon rapporto di contrasto e alla fine dei conti in grado di offrire un’esperienza nei giochi del tutto soddisfacente se pensiamo alla fascia di prezzo (siamo intorno ai 1.000 euro).

Come tutti gli schermi IPS, troviamo buoni angoli di visione e anche il tempo di risposta ci è sembrato adeguato a quello di un pannello IPS di media qualità. Incastonata proprio sul display troviamo una webcam HD, anche questa da battaglia, mentre ci ha soddisfatto decisamente di più il reparto audio con due altoparlanti e DTS X: Ultra, potente e abbastanza pulito anche quanto mandiamo il volume a fondoscala (secondo noi povero nei bassi).

Da segnalare comunque gli accorgimenti messi in campo da Acer per ottimizzare la qualità del suono, in primis con la tecnologia di riduzione del rumore PurifiedVoice e l’ormai nota Acer PurifiedView basata su Intelligenza Artificiale.

Acer Nitro V15: tastiera e trackpad, porte e connettività

Passando alle periferiche di input, la tastiera è retroilluminata, piacevole e precisa alla digitazione, ma siamo (ovviamente) distanti dalle tastiere da gaming dei notebook più costosi. Anche qui, la qualità rimane nella media, non abbiamo notato particolari e fastidiose flessioni nonostante la struttura in plastica, senza dimenticare che abbiamo a disposizione anche un tastierino numerico e in linea di massima il suono non risulta fastidioso; poco sotto troviamo un ampio touchpad, abbastanza preciso e con sensore d’impronte integrato.

Chiudiamo questa rassegna in fatto di caratteristiche e capacità di espansione con il reparto porte, in linea con altri modelli di questa fascia che sposano la piattaforma Intel Raptor Lake serie H. Troviamo quasi tutto sul lato sinistro: una Thunderbolt 4 a 40 Gbps (via USB-C), HDMI, Gigabit LAN e due porte due USB 3.2 Gen 1 Type A, ricordiamo a 5 Gbps; se avete a disposizione un drive esterno ad alte prestazioni (vedi SSD) vi consigliamo quindi di collegarlo sempre alla USB-C.

Dal lato opposto completano la dotazione un’altra porta USB 3.2 Gen 1 Type A e il jack audio da 3,5 mm. Rimanendo in tema, Acer Nitro V15 offre anche connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.1, risultando quindi completo anche da questo punto di vista.

Acer Nitro V15: scheda tecnica

Prima di vedere come si comporta l’Acer Nitro V15 nei vari scenari di utilizzo, rivediamone un attimo la scheda tecnica completa:

Processore: Intel Core i5-13420H

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB

Memoria RAM: 16 GB DDR5 SODIMM 5.600 MT/s

Storage: SSD da 1 TB WD SN740 (PCI-E 4.0)

Display: IPS 15,6″, Full-HD 1080P a 144 Hz (16:9)

Rete: WiFi 6, Bluetooth 5.1 e Gigabit LAN

Porte: Thunderbolt 4 40 Gbps via USB-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI

Audio: Due altoparlanti con audio DTS X: Ultra

Batteria: 57 WHr

Alimentatore: 135 watt

Webcam HD, tastiera retroilluminata e touchpad con sensore d’impronte

Dimensioni: 23,5 x 362,3 x 239,9 millimetri

Peso: 2,1 Kg

Sistema Operativo: Windows 11 Home

Recensione Acer Nitro V15: le nostre impressioni

Eccoci giunti al capitolo relativo alle prestazioni che, come accade sempre quando proviamo un notebook, possono dipendere direttamente dal profilo energetico utilizzato nonché dal collegamento o meno alla rete elettrica (soprattutto se si conducono test particolarmente estesi). In tale contesto Acer, attraverso l’utility NitroSense, ci offre tre modalità: Silenzioso, Bilanciato e Prestazioni; a queste si aggiunge una modalità ECO disponibile però solo a batteria che non abbiamo preso in considerazione nel valutare le prestazioni della macchina.

Acer Nitro V15: prestazioni CPU e SSD

Riguardo la gestione di frequenze, prestazioni e consumi, i tre profili proposti da Acer vanno ad agire più che altro sul processore, mentre per la GeForce RTX 4050 non abbiamo notato particolari differenze quando cambiamo profilo. Utilizzando il preset prestazioni riusciamo a tirare fuori il meglio dell’Acer Nitro V15, ma anche con il profilo bilanciato non ci possiamo lamentare e il rapporto frequenza/prestazioni non varia molto.

Per avere un’idea di come può impattare un profilo rispetto a un altro, abbiamo eseguito una serie di benchmark di vario tipo che mettono sotto carico la CPU, sia in single-thread che in multi-thread. Ecco i risultati.

Come si può facilmente notare, i due profili Prestazioni e Bilanciato non sono molto distanti, mentre quando miriamo a salvaguardare consumi e autonomia, il taglio sulla frequenza della CPU si nota subito pur non inficiando del tutto la prestazioni assoluta. Prima di passare ai risultati registrati da Acer Nitro V15 lato GPU, restiamo un attimo in ambito prestazioni per un breve accenno sull’SSD in dotazione a questo notebook, un’unità M.2 PCI-E Gen 4.0 targata Western Digital.

Per la precisione si tratta di un WD SN740, un SSD con buone prestazioni dichiarato per una velocità di trasferimento sequenziale nell’ordine dei 5.150 MB/s, confermati e ampiamente superati nella nostra tornata di test attraverso l’utility Crystal Disk Mark; peccato per la mancanza della cache dedicata, ma anche qui bisogna fare i conti con il budget e tutto sommato il sistema risulta sempre reattivo con un ottimo comportamento anche nelle operazioni di lettura e scrittura casuali.

Acer Nitro V15: prestazioni nei giochi

Venendo al gaming, la presenza di una GPU dedicata come la GeForce RTX 4050 ci permette di sfruttare al meglio il display Full-HD in dotazione al Nitro V15, anche con dettagli alti e/o maxati (non in tutti i titoli ovviamente). Non aspettiamoci miracoli in ray-tracing dalla GPU NVIDIA Ada Lovelace AD107 in quanto questo chip è dotato solo di 20 RT Core che, allo stesso tempo, potranno contare sul supporto alla tecnologia DLSS di NVIDIA per incrementare gli FPS.

Nel nostro caso abbiamo cercato di tirare fuori il meglio dalla GPU NVIDIA e dall’Acer Nitro V15, utilizzando ovviamente il DLSS per incrementare il frame-rate dove possibile.

Acer Nitro V15: Temperature e autonomia della batteria

Riguardo le temperature di esercizio, sappiamo benissimo che queste ultime sono direttamente influenzate dalla tipologia di carico, dalla durata del carico stesso e ovviamente dal profilo energetico che sceglieremo. Partendo dalla CPU, rileviamo ancora una volta che i profili Bilanciato e Prestazioni restituiscono più o meno gli stessi valori in uscita, in questo caso un picco di circa 90 °C con una media sotto carico all-core (Cinebench R23) che oscilla intorno agli 80 °C.

Se utilizziamo il profilo energetico più conservativo, la temperatura cala sensibilmente e non supera i 70 °C, più o meno lo stesso valore fatto registrare dalla scheda video GeForce RTX 4050, un chip che a quanto pare è molto semplice da dissipare anche sotto scenari dove la GPU va sotto stress (vedi i giochi appunto).

Chiudiamo questa sessione di prova sul Nitro V15 con i dati relativi all’autonomia, sicuramente condizionata in partenza dalla batteria da soli 57 WHr che, lo sappiamo bene, non può gestire per periodi molto prolungati un processore Intel serie H da 45 watt e una GPU dedicata, anche se si tratta di un peso piuma come la GeForce RTX 4050.

Acer nelle specifiche tecniche dichiara 8 ore di autonomia, un dato che si riferisce in pratica al sistema “quasi” a riposo, pensiamo anche con luminosità ridotta. Nella nostra prova, o meglio nel quotidiano, questo valore oscilla sensibilmente e in modo importante; se parliamo di navigazione web senza precauzioni del caso (vedi aggiustamento display o altro), l’autonomia si attesta a quasi 4 ore, quasi 5 ore nella riproduzione ottimizzata di video, mentre se mettiamo sotto carico il sistema con i giochi e / o altre attività pesanti per la CPU, scendiamo di molto partendo da un massimo di circa due ore per arrivare a poco più di un ora e mezza sotto carichi particolarmente stressanti.

Quanto costa e dove acquistare Acer Nitro V15

Abbiamo già anticipato sopra che la fascia di prezzo di questo Acer Nitro V15 è molto battuta, ovvero quella dei 1.000 euro. Il prezzo in realtà si riferisce alla variante con SSD da 512 GB, cifra che sale a circa 1.100 euro per il modello da 1 TB come quello in prova; il notebook è ampiamente disponibile e in vista dell’arrivo dei notebook di nuova generazione Intel e AMD è spesso interessato da promozioni e sconti, non solo sul sito dell’azienda ma anche presso rivenditori come Amazon.

Considerazioni finali

Al termine di questa prova sull’Acer Nitro V15, possiamo affermare senza problemi che se cercate un notebook per giocare e gestire i vostri applicativi quotidiani senza spendere troppo, la proposta Acer ha tutto quello che serve a un prezzo decisamente allettante. Di sicuro non possiamo chiedere miracoli alla GeForce RTX 4050 in termini di potenza, tuttavia il supporto per il DLSS NVIDIA garantisce una marcia in più e su un display da 1080P (non proprio entusiasmante in questo caso) può darvi qualche soddisfazione su titoli anche recenti.

Il ray-tracing è alla nostra portata ma sui titoli meno impegnativi, del resto basta guardare a Cyberpunk 2077 per rendersi conto che 20 RT sono troppo pochi anche attivano il DLSS. Per il resto, a parte i soliti compromessi da mettere in conto quando si cerca di contenere il budget, Acer Nitro V15 è risultata un macchina abbastanza stabile e solida, con prestazioni decenti in molti ambiti di utilizzo diversi dal gioco.

Le prestazioni, con relativi consumi e temperature, sono legate anche al profilo energetico che sceglieremo, così come l’autonomia della batteria, non brillante ma nella norma se guardiamo alla capacità di 57 WHr. In chiusura, rimanendo in campo dissipazione, il sistema a doppia ventola pensato da Acer è sicuramente dimensionato, con l’unico neo della rumorosità accentuata quando le ventole vanno al 100% sotto carichi multi-core. Per il resto, se cercate un notebook economico per giocare e il vostor budget si aggira su questa cifra, ovvero 1.000/1.100 euro, potete sicuramente valutare questo Nitro 15 senza alcuna riserva.