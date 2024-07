ASUS è quel brand che si lancia sempre prima di tutti in una nuova tecnologia, in un nuovo form factor o in una nuova categoria di prodotti. Lo ha fatto anche questa volta con l’adozione della nuovissima piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite. Qualcomm ha decantato questo SoC per mesi ma come abbiamo visto le promesse non sono state completamente rispettate. ASUS aveva fatto bene i conti, serve un bel sistema di dissipazione per lo Snap X Elite affinché stia dietro alle promesse di Qualcomm. Leggi tutto nella recensione di ASUS Vivobook S15 Copilot+ PC.

ASUS Vivobook S15 design

ASUS Vivobook S15 è un notebook dal design pulito, essenziale, ma senza perdita di carattere o comodità. Si tratta del classico portatile che preferisce la praticità all’estetica anche se qualche nota di personalità c’è ed è apprezzata. Il naming Vivobook è posto in maniera saggia, non disturba affatto. Molto interessante in termini estetici la cerniera che si apre fino a 180°, oltre ad essere solidissima e fluida, ha un disegno interessante che dona carattere al prodotto.

I materiali utilizzati sono tutti buoni, la costruzione è ottima. In alcuni punti si notano alcune scelte al risparmio, come ad esempio la cornice del display OLED ma è pur sempre un Vivobook, non la linea top dei notebook Asus. Riguardo al set di porte non c’è nulla fuori posto: due USB-C (una Thunderbolt 4 e l’altra 3.2 Gen 2), una USB-A 3.2 Gen2 e una HDMI. Si conclude con un jack audio, un comodissimo SD Slot e la Gigabit Ethernet.

Accedere all’interno è semplicissimo: il modulo SSD M.2 (velocissimo) è sostituibile ma tutto il resto è saldato. Almeno rispetto ad altri produttori notebook ASUS ha lasciato il modulo SSD aggiornabile anche sui prodotti Snap X Elite, per la RAM aggiornabile con questo SoC dovremmo dimenticarcela in fretta. Il sistema di dissipazione del calore è composto da ben due heat pipe affiancate da due ventole e due radiatori. Un sistema rinominato IceCool in grado di tenere a bada ben 45 W totali dello Snapdragon X Elite e di garantire una certa silenziosità in modalità Whisper.

Prima di passare alle altre sezioni, vale la pena menzionare alcune caratteristiche aggiuntive: non c’è un sensore di impronte digitali per Windows Hello ma c’è la webcam IR per lo sblocco del volto con Windows Hello e che offre funzioni di rilevamento della presenza per aumentare sicurezza e privacy, autoframe, diversi effetti. Inoltre per chi tiene molto alla privacy c’è anche uno shutter fisico.

ASUS Vivobook S15 tastiera e trackpad

La tastiera del notebook Asus Vivobook S15 è densa e funzionale, dotata di un tastierino numerico molto apprezzato e tasti personalizzati che possono rivelarsi utili. I keycaps offrono una porosità ottimale, un rimbalzo rapido e una stabilità eccellente, garantendo una scrittura confortevole anche per testi lunghi. La retroilluminazione è precisa ma con keycaps chiari la visibilità della retroilluminazione RGB non è delle migliori, specialmente in condizioni di luce intensa.

Il trackpad è ampio e offre una precisione notevole, con una superficie scorrevole che rende agevoli i gesti multitouch. Complessivamente, sia la tastiera che il trackpad del Vivobook S15 forniscono un’esperienza d’uso di alta qualità.

ASUS Vivobook S15 display e audio

Il naming OLED di questo Vivobook parla da solo. Su questo ASUS Vivobook S15 c’è un bel display OLED “Lumina” dalla qualità veramente alta. Lo schermo da 15.6″ in formato 16:9 (peccato per l’aspetto di forma), la risoluzione è 3K con una copertura tipica del 100% P3. Il display supporta l’HDR con certificazione TrueBlack600 e, nonostante sia un OLED, offre una luminosità più che apprezzabile, con oltre 600 nit di picco, particolarmente evidenti durante la visualizzazione di contenuti HDR.

Il resfresh rate è fino a 120 Hz e rende l’utilizzo del sistema operativo molto più fluido e piacevole, tutto in combo ai tempi di risposta di un OLED che sono bassissimi. Il display è anche certificato Pantone con una calibrazione di fabbrica ottima ed è anche certificato per emettere meno luce blu, quella che affatica la vista durante le sessioni di lavoro più intese. Il tutto accompagnato da una combo di speaker stereo che producono un suono potente con un volume massimo alto, una dinamica piacevole, un suono deciso e pulito. Nota di merito per i microfoni integrati davvero di ottima qualità.

ASUS Vivobook S15 scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica del ASUS Vivobook S15 in prova: Processore Snapdragon X Elite 78-100

GPU Adreno

Hexagon NPU

16 GB RAM LPDDR5X

1 TB SSD M.2 PCIe 4.0

Display OLED 15.6″ 3K 120 Hz

2 speaker

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

2 USB-C 4

2 USB-A 3.2

1 Micro SD

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 70 Wh

Webcam IR Windows Hello

ASUS Vivobook S15 prestazioni

Ma arriviamo al dunque: le prestazioni dell’Asus Vivobook S15 sono all’altezza delle aspettative? La risposta è sì. Sebbene non rappresentino un salto rivoluzionario come promesso da Qualcomm, le prestazioni sono notevoli, soprattutto per quanto riguarda la CPU.

I benchmark forniscono solo una parte della verità riguardo alle prestazioni del Vivobook S15, poiché i risultati possono variare significativamente in base al profilo prestazioni selezionato. Il Vivobook S15 è estremamente adattabile: può funzionare con le impostazioni standard che moderano le prestazioni per preservare la durata della batteria, oppure, collegandolo all’alimentatore, è possibile attivare la modalità di massime prestazioni per ottenere risultati superiori nei test.

La CPU, come già visto, è indubbiamente il punto di forza del sistema. Durante i benchmark, la CPU offre il massimo delle prestazioni, il che comporta temperature elevate, con picchi fino a 94°C durante i test di stress, generando una quantità significativa di calore. Tuttavia, nell’uso quotidiano, impostando il laptop su modalità più conservative, si evitano problemi di rumorosità delle ventole e surriscaldamento, mantenendo temperature e consumi sotto controllo su livelli completamente diversi, in positivo, dalle macchine x86.

In termini di pura potenza della CPU, l’Asus Vivobook S15 con Snap X Elite riesce a competere con le soluzioni di Intel e AMD: in alcuni scenari, riesce a superare i concorrenti, mentre in altri casi si piazza leggermente dietro. La differenza di prestazioni tra l’utilizzo a batteria e collegato all’alimentatore diventa evidente solo quando si sfrutta al massimo la CPU. Se non si spingono tutti i 12 core al limite, la differenza di prestazioni è quasi impercettibile. Tuttavia, nei benchmark, sfruttando tutti i core al 100%, si può notare un calo di prestazioni anche del 15%, anche se nella vita quotidiana è praticamente impossibile raggiungere tali condizioni.

Un aspetto in cui l’Asus Vivobook S15 non brilla particolarmente è la GPU. Rispetto alle soluzioni concorrenti presenti sul mercato, la GPU Adreno dello Snap X Elite risulta inferiore. Nonostante ciò, è comunque in grado di gestire le attività quotidiane più comuni e di far partire qualche gioco non troppo impegnativo. Un punto di forza significativo del Vivobook S15 è la NPU (Neural Processing Unit) per l’intelligenza artificiale, che offre prestazioni elevate. Tuttavia, gli scenari di utilizzo attuali sono ancora limitati e non la si vede spesso entrare in azione. Quando accade, però, il miglioramento delle prestazioni è notevole.

Analizzando il comportamento termico del sistema, si nota che il Vivobook S15 non si surriscalda affatto durante le operazioni quotidiane. Le temperature si mantengono intorno ai 65 gradi con ventole davvero poco udibili, un ottimo risultato. Le temperature diventano problematiche con ventole rumorose solo quando si sfruttano tutti i core della CPU al massimo, ma questo è un caso limite nei benchmark e nella vita reale è improbabile raggiungere tali condizioni.

ASUS Vivobook S15 AI

La tastiera del Vivobook S15 include un nuovo tasto AI dedicato che consente l’accesso diretto a Copilot in Windows. Tuttavia, si apre solo una versione web di Copilot che limita le sue funzionalità, impedendo persino di fare uno screenshot su richiesta. Inoltre, è presente la funzione Cocreator in Paint, che cerca di trasformare una semplice bozza di disegno in un’opera vagamente artistica combinando la bozza con i suggerimenti dell’AI, anche se i risultati ottenuti non sono particolarmente impressionanti. La funzione Live Captions offre traduzioni in tempo reale tramite AI durante le riunioni online o la visualizzazione di video, convertendo le conversazioni in sottotitoli nella lingua desiderata. Inoltre, non c’è traccia di Recall, una funzione precedentemente annunciata da Microsoft e successivamente ritirata a tempo indeterminato per motivi legati alla privacy.

In aggiunta, l’Asus Vivobook S15 offre StoryCube, uno strumento avanzato per la gestione degli asset digitali alimentato dall’intelligenza artificiale, che organizza automaticamente le tue foto e i tuoi video, semplificando notevolmente la gestione dei contenuti multimediali. La funzionalità ASUS Adaptive Dimming, potenziata dall’AI, regola la luminosità dello schermo in base alla tua presenza, mantenendo un’ottimale visibilità. ASUS Adaptive Lock contribuisce a mantenere il tuo spazio sicuro e a risparmiare energia spegnendo lo schermo quando non si è vicino. Inoltre, la Cancellazione del Rumore ASUS AI sfrutta un ampio database di deep learning per ridurre il rumore di fondo durante le chiamate e le riunioni, assicurando un audio chiaro e nitido.

ASUS Vivobook S15 autonomia

L’Asus Vivobook S15 è dotato di una batteria da 70 Wh, che offre un’autonomia veramente importante. In modalità “equilibrata”, si può contare su circa 15 ore di utilizzo misto, come navigazione web, streaming video ed editing di documenti. Se lo si stressa e si punta alle massime prestazioni, un po’ inutili su una macchina del genere, la durata della batteria cala in maniera importante.

Il Vivobook S15 gestisce bene il consumo in standby, mostrando solo una leggera diminuzione della batteria, circa l’1-2%, anche dopo molte ore. La funzione di riattivazione rapida permette di riprendere il lavoro senza significativi cali di batteria. Sono questi i veri vantaggi della piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite. Incluso in dotazione un alimentatore da 90W che ricarica completamente il notebook in meno di un oretta e mezza.

ASUS Vivobook S15 conclusioni

L’ASUS Vivobook S15 si distingue per un design elegante e funzionale, offrendo un buon equilibrio tra estetica e praticità. Il suo display OLED da 15.6″ con risoluzione 3K e refresh rate fino a 120 Hz è uno dei suoi punti di forza, così come il funzionamento generale e l’utilizzo quotidiano. Il vero selling point però è la durata della batteria, asso nella manica di chi punta ad uno Snap X Elite.

Non è però una macchina da pro user nonostante ASUS abbia fatto un buon lavoro con la costruzione e la dissipazione del Vivobook S15, il SoC Snapdragon X Elite, prodotto da Qualcomm, non ha mantenuto tutte le promesse. Sebbene il SoC offra prestazioni notevoli in condizioni di utilizzo normale, sotto stress estremo le temperature possono salire in maniera ed anche la rumorosità del notebook. Non impensierirà il potenziale target di questa macchina ma va sottolineato che non è per pro user.

Il prezzo di listino è di 1399 Euro, non un prezzo alto in senso assoluto ma non ha goduto di forti sconti che lo hanno messo in buona luce come successo per altri player con Snapdragon X Elite. Il mercato per quelle cifre lì è molto scomodo, presto arriveranno gli Strix Point di AMD e tra qualche mese anche Lunar Lake di Intel che offrono sicuramente una piattaforma più stabile.

Ma ai notebook con Snapdragon X Elite va dato del tempo, Qualcomm e Microsoft stanno lavorando per rendere Windows on ARM un sistema operativo più completo e con meno restrizioni. ASUS il suo lavoro lo ha fatto, forse ha anche esagerato tirando fuori il massimo della potenza da questo SoC a costo di temperature e rumorosità maggiore. Nel mentre Windows on ARM continuerà a crescere, il prezzo di questo Vivobook scenderà rendendolo sempre più interessanti anche agli occhi di chi non è proprio in target con questo prodotto. Perché chi è in target con i notebook Snap X Elite ha già preso in considerazione questo Vivobook S15.