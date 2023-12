Prima di una piccola pausa natalizia, torniamo alla nostra rubrica destinata ai PC gaming e alle build fai date con un sistema desktop messo in piedi per tirare fuori il meglio dalla componentistica che il mercato può offrirci con un budget di 2.000 euro. Si tratta di una cifra importante che potrebbe anche includere il monitor, a meno che il nostro display sia già valido, garantendoci così di investire tutto sulla piattaforma hardware e in primis sul blocco scheda video-processore (come in questo caso) .

Come di consueto i nostri consigli vanno sempre nella direzione dell’utente, senza avanzare particolari pretese e tenendo conto che spesso le opinioni possono divergere, rappresentando nel migliore dei casi un terreno di confronto. Le componenti selezionate che trovate a seguire possono subire variazioni di prezzo sia verso l’alto che verso il basso, magari passando in offerta o, viceversa, tornando al prezzo di listino; tenete sempre conto di questa aspetto quando andrete a fare i calcoli finali sulla build che assemblerete.

Scheda Video ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Nelle ultime ore la ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB è scesa notevolmente di prezzo, rappresentando un’occasione troppo ghiotta per essere ignorata. Siamo di fronte a una validissima variante custom della GeForce RTX 4070 Ti, una delle migliori schede grafiche della serie GeForce RTX 40 “Ada Lovelace” per il segmento di fascia alta; in sostanza riesce a garantire prestazioni raster in linea o superiori a una vecchia GeForce RTX 3090, migliorandole però grazie agli RT Core di 3a generazione (soprattutto in ray-tracing) oltre che ai Tensor Core 4a gen che permettono di sfruttare al meglio il supporto alla tecnologia DLSS 3.5.

Una scheda video che può gestire il gaming in 4K senza problemi o, in alternativa, a 1440P ad alto refresh-rate, veramente curata in questa variante custom di ASUS TUF che, oltre al generoso dissipatore a tripla ventola, offre tutte le accortezze hardware/software riservati ai prodotti ASUS TUF per il gaming.

Processore Intel Core i5-14600KF

Per il processore vogliamo qualcosa che possa far esprimere al meglio la GPU ma, allo stesso tempo, una soluzione ad hoc per il gaming, non troppo costosa e soprattutto con un elevato numero di core che riserviamo a una build per la produttività. L’identikit di questa CPU corrisponde all’Intel Core i5-14600KF, ottimo per il gaming grazie alle frequenze molto spinte dei 6 P-Core Raptor Cove, ma comunque dotato di 8 E-Core che potrebbero servirci nel multitasking e nelle operazioni di background.

Questo modello vanta un totale di 14 core e 20 thread, la frequenza base è di 3,5 GHz, tuttavia il Max Turbo Frequency spinge i P-Core a 5,3 GHz, rimanendo entro un MTP (Maximum Turbo Power) di 181 watt. Ricordiamo che siamo di fronte a una CPU basata su socket LGA 1700, compatibile con DDR4 e DDR5 oltre che con schede madri basate su chipset Intel serie 600 e 700.

Dissipatore Thermalright Peerless Assassin 120

Il Core i5 che abbiamo scelto sarà raffreddato da un Thermalright Peerless Assassin 120, dissipatore a doppia torre molto generoso in dimensioni che terrà sicuramente a bada il chip Intel. La presenza di due ventole ci permetterà di gestire il sistema con regimi rotativo molto contenuti, aiutati anche da un’elevata capacità dissipante della base in rame nichelato e le 6 heatpipe sempre in rame che attraversano il generoso corpo di alette. Nella fascia 30-40 euro questo Thermalright è probabilmente una delle migliori opzioni.

Scheda madre ASUS Prime Z790-A WiFi

La scheda madre deve avere come detto un socket Intel LGA1700 e, vista la configurazione, possibilmente dotata di supporto DDR5 e un chipset top di gamma per ottimizzare al meglio le prestazioni del processore Core i5-14600K. Scegliamo una ASUS PRIME Z790-A WiFi, scheda madre solida con VRM a 16+1 fasi che si affida al chipset Intel Z790 e un ottimo reparto connettività/espansione; a bordo è presente il supporto PCI-E 5.0, DDR5 7.200 MT/s, tre slot per SSD M.2, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, Thunderbolt 4 (USB4), porta LAN 2.5 Gbps e WiFi 6E. A queste poi si aggiungono tutte le ottimizzazioni proprietarie ASUS del caso: AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation, ASUS Enhanced Memory Profile II, ASUS OptiMem II, PCIe Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-LED Core e SafeSlot.

RAM DDR5 Corsair ed SSD Samsung

Passando alla memoria RAM DDR5, abbiamo optato per un kit Dual-Channel da 32 GB, nel dettaglio le Corsair Vengeance DDR5-6000 caratterizzate da un valido dissipatore a basso profilo e ovviamente supporto Intel XMP 3.0. I moduli targati Corsair offrono una velocità di trasferimento dati di 6.000 MT/s con CAS Latency CL 36 e, almeno dalle nostre prove, risultano molto valide sotto il profilo dell’overclocking; la capacità di 32 GB permette di gestire tutti i giochi attualmente in commercio, dandoci un certo margine anche in applicativi diversi dal gaming.

Rimanendo in tema memorizzazione e storage, questa volta per l’archiviazione, non potevamo scendere sotto quota 2 TB per l’SSD di sistema; certo si potrebbe abbinare un secondo drive per i dati, ma in questo caso lasciamo spazio all’utente che, molto spesso, utilizza già un drive esterno quantomeno per i giochi (non è una regola intendiamoci). Abbiamo optato per un classico, il veloce Samsung 970 EVO Plus nella versione da 2 terabyte. Si tratta di uno dei migliori drive M.2 con interfaccia PCI-E 3.0, capace di garantire velocità in lettura/scrittura sequenziale nell’ordine dei 3.500/3.300 MB/s; a bordo troviamo memorie V-NAND 3-bit MLC e 2 GB di cache DDR4 Low Power, il tutto per prestazioni casuali che possono toccare 620.000 di IOPS.

Alimentatore Corsair RM750x e case Corsair 4000D AIRFLOW

Al pari della memoria RAM, per alimentatore e case rimaniamo in casa Corsair. L’alimentatore sarà un ottimo Corsair RM750X, unità da 750 watt con design modulare, ventola da 140 mm ad alte prestazioni silenziosa e soprattutto con modalità Zero RPM. Un prodotto che non necessita di molte presentazioni a nostro avviso vista la qualità dimostrata da questa serie Corsair che, tra le altre cose, prevede un design a singola linea +12V e certificazione 80Plus Gold in ottica efficienza. I 750 watt di erogazione sono sufficienti a tenere a bada il Core i5-14600K e la GeForce RTX 4070 Ti, senza dimenticare i quattro connettori PCI-E 8pin (bisogna utilizzare l’adattatore fornito con la scheda) e la garanzia estesa a 10 anni.

Anche il case è molto valido, parliamo del Corsair 4000D AIRFLOW, in questa variante senza illuminazione RGB ma decisamente ottimo in ottica spazio e supporto per hardware di ultima generazione. Questo modello risulta ovviamente superiore al 3000D AIRFLOW RGB che abbiamo provato recentemente, offrendo un design molto simile e pensato per garantire il miglior flusso d’aria possibile verso la componentistica; a differenza di quest’ultimo però, il 4000D AIRFLOW presenta un design interno più curato in ottica cablaggio, mantenendo i vari filtri antipolvere, griglia magnetica sul pannello superiore e pannello laterale in vetro temperato. La soluzione Corsair è un case ATX standard che misura 466 x 453 x 230 millimetri, supportando inoltre schede madri Mini-ITX, MicroATX, ATX ed E-ATX.

Considerazioni

Il nostro PC gaming da 2.000 euro è pronto, la spesa supera di poco il nostro budget iniziale ma come ribadito più volte è una questione anche di compromessi; bastava ad esempio inserire la variante ASUS Z790-P WiFi per scendere sotto il nostro tetto massimo, rinunciando però a qualcosina (vedi WiFi 6E ad esempio). Per il resto questa configurazione riuscirà a darvi ottime soddisfazioni nel gaming, spaziando tra titoli di vecchia e nuova generazione, magari sul vostro monitor preferito; questa macchina in realtà garantisce risultati di rilievo anche in ambito produttività e creazione di contenuti, soprattutto con quei software che utilizzano NVIDIA Cuda.

