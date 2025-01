Dopo averlo visto in anteprima al CES di Las Vegas, finalmente possiamo condividere con voi le nostre impressioni sul chipset Intel B860, ovvero la piattaforma che guida la fiammante Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE in prova oggi. La nuova scheda madre targata AORUS, così come gli altri modelli equipaggiati con l’ultimo chipset Intel, arrivano per portare una ventata di novità nella fascia media del mercato consumer desktop, in particolare per tutti quei sistemi e utenti che puntano ai processori Intel Core Ultra 200S “Arrow Lake” ma vogliono contenere il budget.

Finora infatti erano disponibili solo le opzioni basate sul top di gamma Intel Z890, lo stesso per intenderci che equipaggia modelli come la Z890 AORUS MASTER recensita lo scorso autunno. Intel B860 arriva anche per contrastare la proposta concorrente AMD, ovvero il chipset B850 che abbiamo avuto modo di testare recentemente sempre grazie a Gigabyte con la B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE.

Possiamo anticiparvi subito che B860 AORUS Elite WiFi7 ICE rappresenta proprio l’alternativa a quest’ultima su piattaforma Intel, quindi passiamo subito a esaminarla per vedere come si comporta sulla nostra bench test.

Recensione Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE: caratteristiche e novità

Iniziamo chiarendo che, la Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE, rappresenta uno dei modelli più spinti tra le schede madri Intel B860 appena annunciati con socket LGA 1851. Se cercate un prodotto economico per risparmiare potete ripiegare su altro, mentre se puntate a sfruttare al meglio la piattaforma mainstream Intel, con tutte le migliorie del caso e opzioni aggiuntive targate AORUS, senza spendere 500-600 euro per la scheda madre, la B860 AORUS Elite WiFi7 ICE può fare al vostro caso.

Fatta questa premessa, essenziale se vogliamo valutare il prodotto per quello che è, passiamo a esaminare questa scheda che, come anticipato, risulta la diretta antagonista del modello AORUS AMD B850 testato di recente. Inserita nella gamma AORUS Elite ICE, il design è come al solito molto curato, non solo a livello estetico, ma anche per quanto concerne il sistema di dissipazione e tutti gli elementi aggiuntivi proposti dall’azienda.

La Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE si presenta con un look “total white”, sistema di dissipazione esteso per VRM (Thermal Armor), SSD e chipset, oltre che con alcune opzioni proprietarie come PCI-E EZ Latch Plus per rimuovere comodamente la scheda grafica con un pulsante, oppure M2 Thermal Guard con EZ-Latch Plus per la dissipazione e l’installazione rapida degli SSD M.2 PCI-E.

Come tutti i modelli AORUS troviamo un occhio di riguardo importante anche per quanto concerne la qualità; a bordo è presente un robusto VRM a 14+1+2 fasi, PCB a 6 strati con componentistica premium e connettori rinforzati per il primo slot PCI-E x16 (PCIe UD Slot) e i due connettori EPS 12V per la CPU (UD Power).

Seguendo un trend ormai diffuso sulle schede madri Gigabyte più recenti e più in generale di un certo calibro, l’azienda ha pensato anche diversi accorgimenti per facilitare il PC building e l’installazione di periferiche e componenti. Oltre ai già citati PCI-E EZ Latch Plus, EZ-Latch Plus ed EZ-Latch Click, è presente anche l’opzione WiFi EZ-Plug per collegare velocemente le antenne WiFi 7 e, davvero molto graditi, un debug LED per monitorare eventuali codici di errore della scheda madre (per qualsiasi motivo) con relativi tasti accensione/reset direttamente sul PCB.

Capacità di espansione e connettività senza compromessi

Quando diciamo “senza compromessi”, ci riferiamo ovviamente a eventuali rinunce o alternative che potrebbero caratterizzare un prodotto di fascia media rispetto a uno destinato all’utenza enthusiast; per fare un esempio, sarebbe poco sensato su questa fascia pretendere una doppia Thunderbolt 4 o una Thunderbolt 5, oppure due o tre slot M.2 PCI-E Gen 5.0.

Detto questo, in realtà la Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE prevede una dotazione di tutto rispetto e una connettività che ha poco da invidiare a soluzioni più costose. Partiamo dalle basi, ovvero dal supporto per i processori Intel Core Ultra 200 su socket LGA 1851, passando per quattro slot DDR5 con tecnologia D5 Bionic Corsa con AI Snatch che, grazie anche alle ottimizzazioni dell’AI, permette secondo Gigabyte di sfruttare i kit DDR5 più recenti fino a 9.200 MT/s.

In questo caso l’azienda non fa riferimento alle memorie CUDIMM, tuttavia, spulciando la documentazione fornita e il “Memory Support List”, spuntano fuori i moduli DDR5 più recenti, compresi i Kingston FURY Renegade RGB DDR5 8.400 MT/s che abbiamo recensito il mese scorso.

Passando oltre e rimandando la questione alla fase attiva dei nostri test su banco, Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE è dotata di supporto PCI-E 5.0 nativo per il primo slot x16 (GPU) e il primo M.2 per SSD, per intenderci quello col dissipatore più generoso. Ma non è tutto, sono presenti inoltre due PCI-E x16 Gen 4.0 (x1 però), due ulteriori connettori M.2 per SSD PCI-E 4.0 e quattro porte SATA 6 Gbps.

Sul PCB sono integrati diversi header per un’ulteriore espansione, non solo USB di vario tipo, ma anche PWM 4pin e ARGB 2a gen per gestire gli effetti di illuminazione direttamente dalla scheda madre.

Chiudiamo con il pannello I/O posteriore, possiamo dire piuttosto completo e dotato di 10 porte USB-A (tra USB 2.0 e 3.2 Gen 1/2), una USB-C 40 Gbps, output HDMI e Display Port, audio in/out con S/PDIF, connettori per le antenne WiFi 7 e una porta LAN 2,5 Gbps.

Cosa cambia tra il chipset Intel Z890 e Intel B860

Abbiamo capito che il chipset Intel B860 arriva come al solito per offrire un’alternativa più economica rispetto al modello flagship Z890. La differenza sostanziale è rappresentata sempre dalle linee PCI-E disponibili e alle relative configurazioni con il processore.

La piattaforma Intel B860 offre infatti 34 linee PCI-E contro le 48 presenti su Z890; le linee DMI Gen 4.0 risultano dimezzate da 8 a 4, così come scendono le linee PCI-E 4.0 offerte dal chipset, 14 vs 24 di Intel Z890.

Di conseguenza per i produttori di schede madri diminuiscono le combinazioni possibili per le varie porte/interfacce, vedi USB ad alta velocità, ulteriori slot M.2 Gen 5.0 o le Thunderbolt 4, supportate nativamente dalle CPU Core Ultra 200. Intel ci dice anche che con questo chipset è possibile effettuare l’overclock sulle memorie DDR5, mentre rimane bloccata qualsiasi modifica per il BCLOCK e altre impostazioni di frequenza relativi al processore (vedremo se è così o meno).

Scheda tecnica Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE

Riassunte le caratteristiche più importanti della Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE, prima di andare avanti con la nostra prova riassumiamone un attimo la scheda tecnica:

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel B860

CPU supportate: Intel Core Ultra 200S

Socket LGA 1851

VRM 14+1+2 DrMOS 60A

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 192/256 GB Velocità supportate fino a 9.200 MT/s (OC) Intel XMP 3.0

Output video: 1x USB4 Type-C (DP 2.1 4K 144 Hz) 1x Display Port 2.1 (4K 144 Hz) 1x HDMI 2.1 frontale (4K 60 Hz) 1x HDMI 1.4 frontale (FHD 30 Hz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 1x PCI-E x16 (x1) Gen 4.0 1x PCI-E x16 (x1) Gen 4.0

Storage: 1x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 1x USB4 Type-C 40 Gbps 1x USB-C 3.2 gen 2 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 6x USB 3.2 Gen 1 8x USB 2.0

Rete: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 Realtek LAN Realtek 2,5 Gbps Audio Realtek ALC897 Codec 7.1 canali con SPDIF

Funzionalità proprietarie: PCI-E EZ Latch Plus, UD Slot X M.2 Thermal Guard con EZ-Latch Plus Supporto Gigabyte Q-Flash con Auto Scan BIOS 1080P multi-tema Gigabyte Control Center



Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE: uno sguardo veloce al BIOS

Il BIOS che accompagna questa B860 AORUS Elite WiFi7 ICE non si discosta minimamente dagli ultimi modelli pensati da Gigabyte per piattaforma Intel Arrow Lake-S. La nuova interfaccia a 1080P multi-tema si può gestire sia in modalità semplificata che avanzata, ovviamente per gli utenti più esperti.

Le opzioni sono molte, possiamo dire quasi alla pari dei modelli Z890, anche per quanto riguarda il tuning di processore e memorie. Non abbiamo verificato se quelle relative alla CPU sono tutte “attive” o efficaci visto il mancato supporto per l’overclock (almeno sulla carta), ma vogliamo specificare che abbiamo utilizzato il primo BIOS e le cose potrebbero cambiare.

Avendo tra le mani un Core Ultra 9 285K, abbiamo condotto un test sul moltiplicatore ma con risultati al momento poco attendibili, costringendoci a rimandare la questione a ulteriori test futuri. Come vedremo a breve, un discorso analogo lo possiamo fare per la gestione RAM da parte della motherboard, molto valida se utilizziamo i profili XMP 3.0 anche spinti, un po’ meno se andiamo ad agire manualmente sui moltiplicatori di clock.

Recensione Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE: la nostra prova

Ritrovandoci a testare nuovamente la piattaforma Arrow Lake-S, con ulteriori approfondimenti attesi nelle prossime settimane, ci siamo chiesti quale può essere la differenza prestazionale/velocistica tra chipset Z890 e B860 a parità di processore.

Prendendo in esame i nostri test più recenti, confronteremo i risultati in alcuni benchmark di riferimento, abbinandoci ovviamente delle sessioni in gaming. A tal proposito, ricordiamo che i risultati riportati a seguire rappresentano la media di tre tornate di test per ciascun benchmark.

Prima di andare avanti ecco la nostra configurazione di test:

Scheda madre Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE

Processore Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD

Memorie DDR5 Corsair Vengeance RGB CUDIMM 8.400 MT/s – 48 GB (2x 24 GB)

Scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0 Corsair MP700 Elite 2 TB – PCI-E Gen 5.0

Alimentatore Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO 23H2 e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Prima di procedere, vogliamo segnalare che in questi giorni stanno arrivando le patch correttive dei partner Intel con il nuovo microcode che dovrebbe “migliorare” le prestazioni dei Core Ultra 200 nei giochi.

Per avere un termine di paragone adeguato con le nostre recensioni più recenti però, abbiamo mantenuto il BIOS di fabbrica della Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE, aspettando quantomeno il rodaggio dei primi firmware che, tra le altre cose, devono essere abbinate alla più recente versione di Windows 11 24H2 (noi siamo a 23H2 per il momento).

Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE: ecco come va nei benchmark

Tornando alle prestazioni, messa da parte la CPU, confermiamo subito che la Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE e il chipset Intel B860 supportano senza problemi le memorie DDR5 CUDIMM. Per l’occasione abbiamo utilizzato le nuovissime Corsair Vengeance RGB CUDIMM 8.400 MT/s che testeremo a breve, il tutto senza il minimo problema di compatibilità o stabilità.

Un breve cenno anche alle prestazioni PCI-E 5.0 in ambito SSD M.2; il Corsair MP700 Elite 2 TB era stato già provato su AMD B850 e le prestazioni possiamo dire sono abbastanza in linea:

Viste queste prime buone notizie, vediamo ora come se la cava la Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE a confronto con Z890 nei benchmark classici:

Come da previsione, le prestazioni a parità di CPU non sono molto distanti; il modello Z890 probabilmente è ottimizzato meglio per quanto riguarda le latenze, ma considerando che in entrambi i casi è attivo il profilo Intel Performance, i risultati possono essere definiti buoni. Lo stesso scenario si ripropone nella sessione dedicata ai giochi, sempre con uno scarto abbastanza contenuto.

Quanto costa e dove acquistare Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE

Rispetto alla sua controparte AMD, ovvero la Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 ICE, questa variante Intel sembra avere un costo più contenuto; evidenziamo il “sembra” in quanto la disponibilità ancora non è molto alta e di conseguenza il prezzo potrebbe ancora variare.

Spulciando sui motori di ricerca più noti non abbiamo trovato molte offerte, mentre su Amazon Italia è possibile effettuare il preordine a una cifra di circa 255 euro; il modello AMD B850 sale invece a 275 euro mentre in fase di lancio costava oltre 300 euro.

Pensiamo quindi che il costo dei due modelli sia molto simile (da 230 a 250 euro), questo almeno se ragioniamo secondo la logica del produttore; non avrebbe molto senso infatti distanziare troppo questi due modelli di fascia media, praticamente identici se non fosse per il chipset.

Acquista Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE su Amazon al prezzo più basso

Considerazioni

Come ampiamente previsto, Gigabyte B860 AORUS Elite WiFi7 ICE si conferma una scheda madre di ottimo livello, non solo per il prezzo ma anche per le prestazioni offerte in rapporto a un sistema Z890. La qualità è la stessa che abbiamo rilevato sul modello AMD B850 equivalente, curatissimo il sistema di dissipazione e davvero molto efficace. La capacità I/O della piattaforma è altrettanto valida, garantendo non solo connettività di ultima generazione (WiFi 7), ma anche PCI-E 5.0 nativi per GPU ed SSD, supporto CUDIMM e una USB4 a 40 Gbps.

Abbinare questa scheda a un Core Ultra 9 285K potrebbe essere anche possibile, anzi non avrete problemi di alcun tipo in ottica prestazioni e stabilità; l’unico punto a sfavore potrebbe essere il tweaking avanzato di CPU e RAM, ma in quel caso è risaputo che si deve optare per un modello Z890 come ad esempio la Z890 AORUS MASTER.