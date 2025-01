Il CES 2025 è entrato nel vivo e tutti i big di settore presenti all’evento stanno esponendo le migliori novità che vedremo da qui ai prossimi mesi sul mercato consumer e professionale. Tra le aziende presenti non poteva mancare Gigabyte che, allineandosi ai competitor diretti, sfrutta la vetrina di Las Vegas per diversi annunci interessanti che riguardano il mondo dei PC Windows AI, con un occhio di riguardo ai gamer e più in generale al segmento computer e componenti.

Gigabyte è uno dei brand più attivi nel settore dell’Intelligenza Artificiale, anche per quanto riguarda l’ambito server; il produttore ha già mostrato molte soluzioni hardware e software in diversi ambiti, un filone che non poteva che continuare al CES 2025 e che si concretizza con l’annuncio del nuovo assistente AI avanzato GiMATE.

Ma non è tutto. Ci sono tanti PC AI, notebook gaming di fascia top, le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 e tanto altro che ora vedremo.

GiMATE: l’assistente AI di Gigabyte che controlla hardware e software

Al CES di Las Vegas debutta GiMATE, quello che Gigabyte definisce e propone come un agente AI potente e flessibile. Si tratta di una soluzione integrata con un modello LLM avanzato che offre diverse funzionalità; tra queste spicca una funzione denominata “Press and Speak“, utile per controllare il sistema (laptop soprattutto) in modo più naturale e intuitivo.

Tra gli altri strumenti a disposizione troviamo poi AI Power Gear II e AI Boost II, per un’efficienza energetica ottimale anche in ambiti come l’overclocking. A questi si abbinano AI Cooling che permette di gestire la rumorosità, AI Audio e AI Voice che ottimizzano il suono in qualsiasi contesto/applicativo e, non per ultimo, AI Privacy per salvaguardare la privacy in tempo reale.

I nuovi notebook da gaming AORUS Master e AERO: con GPU GeForce RTX 50 e non solo

Se parliamo di hardware invece, non è passata inosservata la nuova gamma di notebook da gaming enthusiast AORUS MASTER, il meglio che può offrire l’azienda taiwanese per prestazioni e design. Disponibili in tagli da 16 e 18 pollici, rispettivamente con pannelli mini-LED e OLED, i notebook AORUS MASTER puntano sui processori Intel Core Ultra 200, con processore Core Ultra 9 275HX e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090.

Curati e aggressivi nel design, sempre con un occhio di riguardo per i led RGB, i nuovi modelli Gigabyte integrano anche un sistema di raffreddamento avanzato; si tratta di WINDFORCE INFINITY EX con ventola Gigabyte Frost a 158 pale asimmetriche e una capacità di dissipazione fino a 270 W. Chiudono la dotazione un reparto RAM DDR5 con SSD di ultima generazione e un reparto I/O che non teme confronti.

Con Gigabyte AERO X16 passiamo ai PC Copilot+ certificati Microsoft, anche questo con funzioni AI avanzate che vanno anche oltre quelle di Windows 11. AERO X16 mira al giusto compromesso tra prestazioni e design, cercando di contenere lo spessore (16,7 mm) e il peso (1,9 Kg). Può essere abbinato anche alle schede grafiche GeForce RTX per sfruttare le tecnologie proprietarie NVIDIA (AI e non), mentre riguardo la batteria, Gigabyte dichiara un picco oltre le 12 ore di autonomia.

Chi mira a qualcosa di più economico ma comunque prestante, potrebbe valutare invece Gigabyte GAMING A16. Siamo di fronte a un PC da gaming AI sottile ed ergonomico, dotato tra l’altro della tastiera Gigabyte Golden Curve e una cerniera a 180 gradi che ne migliora la versatilità.

Nuove schede madri, GPU custom RTX 50 / Radeon 9070 e monitor gaming

Al pari delle altre aziende attive nel settore, Gigabyte ha scelto il CES 2025 per mostrare nuove componenti PC desktop, in particolare le ultime schede madri AORUS basate su chipset AMD B850 (socket AM5) e le AORUS Intel B860 per CPU Core Ultra 200S Arrow Lake (LGA 1851). Per chi fosse interessato, abbiamo provato in anteprima la Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE, mentre a breve è prevista la scadenza dell’embargo per i modelli B860 di Intel.

Queste schede madri integrano il meglio della tecnologia AI di Gigabyte, in primis D5 Bionic Corsa con Ai Snatch, ma anche altre opzioni come Gigabyte X3D Turbo Mode e diverse ottimizzazioni lato PC building. A rubare la scena alle nuove schede madri però ci ha pensato NVIDIA con le fiammanti GeForce RTX 50 con architettura Blackwell.

Ne abbiamo parlato diffusamente nel nostro articolo, ma il salto prestazionale proposto da NVIDIA anche in questo caso è molto evidente; i quattro modelli annunciati, compresa la top di gamma GeForce RTX 5090, porteranno sul mercato un vero e proprio esercito di schede custom di varia natura.

Gigabyte ovviamente è in prima linea, pronta con diverse varianti posizionate nei vari segmenti di mercato. Tra le novità implementate, oltre ad alcune opzioni dissipate a liquido con l’AIO WATERFORCE, Gigabyte parla anche di un’evoluzione del suo sistema di dissipazione WINDFORCE, aggiornato ora con ventole Hawk, capaci di incrementare l’airflow del 12,5% rispetto alla generazione precedente.

Le soluzioni Gigabyte come detto saranno diverse, dalle top di gamma AORUS XTREME, AORUS MASTER, GIGABYTE AERO e Gigabyte GAMING, passando ai modelli EAGLE e WINDFORCE che, tra le altre cose, saranno disponibili anche per le nuove proposte AMD Radeon RX 9070/9070 XT.

In chiusura segnaliamo anche che Gigabyte ha svelato due monitor da gaming interessantissimi. Si parte con AORUS FO27Q5P, un display QD-OLED da 27″ con risoluzione QHD e refresh a 500 hertz, a dir poco notevole e da abbinare sicuramente a GPU di un certo calibro (magari una RTX 50). L’ultima proposta è invece l’MO27U2, con lo stesso pannello QD-OLED 27″, ma con risoluzione 4K a 240 hertz, funzionalità AI integrate (Multi-Node Optimizer) e supporto Thunderbolt 5.