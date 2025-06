Mentre Intel si prepara ad aggiornare la propria offerta di processori desktop con la serie Arrow Lake-S Refresh, attesa ricordiamo per settembre/ottobre, dalla rete emergono interessanti dettagli sulla prossima generazione Nova Lake, già ampiamente confermata dal produttore e più volta al centro di indiscrezioni nei mesi passati.

Le ultime notizie riguardo ai futuri Core Ultra 300 (o 400) arrivano da un post su X che, almeno di primi acchito sembrano provenire direttamente da una slide interna Intel. Se confermata, ma per adesso prendiamo tutto con le pinze, si tratterebbe di un salto prestazionale rispetto ad Arrow Lake a dir poco notevole.

Intel Nova Lake potrebbe migliorare le prestazioni fino al 60%

Sì avete capito bene. Secondo una slide condivisa nelle scorse ore su X, a nostro avviso abbastanza affidabile vista la fonte, la prossima generazione di CPU desktop Intel potrebbe portare un netto miglioramento delle prestazioni assolute.

Sicuramente il lancio dei modelli Arrow Lake-S non è stato il migliore per Intel; i Core Ultra 200 hanno sofferto il leggero gap prestazionale in gaming rispetto alla precedente generazione, risultando poi penalizzato su tutta la linea. Non lo diciamo noi, che comunque abbiamo apprezzato la nuova piattaforma Intel LGA 1851, ma le vendite effettive che sono verificabili e sotto gli occhi di tutti.

C’è da dire anche che Intel in questi mesi è corsa ai ripari, con patch BIOS e con il più recente Intel 200S Boost, aggiustamenti arrivati in corsa che hanno migliorato le cose, portando “lo scarto” tra Arrow Lake e Raptor Lake intorno al 5% (a favore di quest’ultimo).

Detto questo e ricordando anche che in ambito produttività (sigle /multi core) i Core Ultra 200 sono ancora tra le migliori scelte possibili, con la prossima generazione Nova Lake il salto prestazionale potrebbe essere a dir poco notevole.

Secondo la slide in questione, i processori Nova Lake non solo si riprenderanno lo scettro prestazionale in ambito PC Gaming, ma riusciranno a migliorare ulteriormente le prestazioni degli attuali modelli Core Ultra 200 del 10% in single-thread e del 60% in multi-thread. Ma come farà Intel?

Ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane. Intel Nova Lake-S è infatti accreditato di una configurazione top di gamma con ben 52 core, divisi tra 16 P-Core, 32 E-Core e 4 Core Low Power. Il nodo produttivo dovrebbe essere Intel 18A, ma non è esclusa una partnership con TSMC per realizzare Nova Lake su tecnologia a 2 nanometri.

Tra le altre cose che sappiamo riguardo alla prossima generazione di CPU Intel, c’è un cambio di socket quasi certo (da LGA 1851 a LGA 1954) e diverse altre novità come il supporto esclusivo per memorie DDR5 (no DDR4), si presume con le CUDIMM ancora più spinte in frequenza (10.000 MT/s).

In attesa di vedere il primo sample di Intel Nova Lake, seguito magari da qualche benchmark concreto, c’è da dire anche che AMD non starà a guardare, anzi il contrario. Zen 6 è praticamente una realtà e a quanto pare punterà ugualmente a detenere le prestazioni assolute nel mondo desktop e notebook con ottimizzazioni lato IPC e un ulteriore incremento del numero di core per chiplet.

Ribadendo, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che al momento parliamo di informazioni non ancora ufficiali, a seguire vi riproponiamo quella che potrebbe essere la prossima gamma desktop Intel:

Possibili modelli desktop Intel Nova Lake-S