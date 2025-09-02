Mentre si parla da settimane della prossima generazione di processori Intel Nova Lake, dalla rete arrivano i primi dettagli concreti su quella che dovrebbe essere la nuova proposta dell’azienda statunitense per questo autunno, ovvero i tanto chiacchierati modelli Arrow Lake-S Refresh.

Nelle scorse ore infatti su Geekbench è apparso un benchmark dell’inedito Intel Core Ultra 7 365K, di primo acchito l’erede diretto dell’attuale Core Ultra 7 265K.

Dopo il lancio dello scorso autunno, non proprio brillante viste le prestazioni assolute dimostrate in ambito gaming dai Core Ultra serie 200, si è discusso molto sull’arrivo di un “aggiornamento” che potesse migliorare la situazione (soprattutto verso i Ryzen 9000) in attesa della gamma Nova Lake.

In molti si sono chiesti e si domandano tuttora se questo “refresh” abbia o meno un senso dal punto di vista del marketing, ma a quanto pare Intel ha mantenuto inalterata la propria roadmap ed è probabile che tra qualche settimana saranno annunciati i nuovi modelli. Ma facciamo un recap della situazione e delle novità trapelate.

Intel Arrow Lake Refresh in arrivo con frequenze più spinte

Per chi non avesse seguito o posto attenzione alla presentazione dei processori Intel Core Ultra 200, ricordiamo che Intel ha proposto diverse novità architetturali e di piattaforma; l’approccio con design monolitico del chip è letteralmente cambiato rispetto al passato in favore di un design multi-chip (o Tile), mentre la configurazione dei core è rimasta più o meno la stessa di quella vista sulla serie Raptor Lake (Core 13a e 14a gen), ma senza l’ausilio della tecnologia Hyper Threading.

Per approfondire vi rimandiamo alla recensione del day-one, mentre a seguire vi lasciamo i nostri approfondimenti che vi aiuteranno a capire le differenze rispetto alla precedente generazione.

Fatta questa doverosa premessa per i meno ferrati in materia, le prestazioni di Arrow Lake non sono affatto male, anzi, Intel si dimostra competitiva e avvantaggiata in diversi ambiti di utilizzo, mentre lato gaming pecca leggermente quando parliamo di giocare ad alto frame-rate, non tanto verso i Ryzen 9000 ma anche rispetto ai modelli più veloci della serie Core 14a gen.

Intel era già corsa ai ripari in fase di lancio e nel periodo succesivo alla presentazione, prima con alcuni aggiornamenti software / BIOS e successivamente con un’ulteriore patch del BIOS che ha introdotto la funzionalità Intel 200S Boost, ovvero un aggiustamento delle frequenze di parametri come l’NGU e il D2D (ne abbiamo parlato qui).

Queste correzioni hanno aiutato lato prestazioni, senza però stravolgere i valori in campo rispetto alle altre proposte (incluse quelle Intel); proprio da questo ragionamento partono i dubbi sull’utilità per Intel di proporre un ulteriore refresh.

Il colosso di Santa Clara, che non attreversa il suo momento migliore, sembra però convinta e l’avvistamento del Core Ultra 7 365K su Geekbench ci conferma che ci sarà un refresh almeno dei modelli di punta serie K, quindi degli attuali Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 265K e Core Ultra 9 285K.

I risultati del benchmark in questione al momento non sono rilevanti in quanto sanno tanto di validazione della piattaforma con un sample a frequenze ridotte; per i modelli retail invece oltre agli aggiustamenti arrivati con Intel 200S Boost ci sarà anche un incremento delle frequenze di clock, si presume almeno nell’ordine di 200-300 MHz.

In chiusura, rileviamo inoltre che questa apparizione di Intel Core Ultra 365K inoltre, ci conferma che Intel passerà ai modelli Nova Lake con la sigla Core Ultra 400. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e, ovviamente, di mettere le mani personalmente su questi processori per verificarne gli eventuali miglioramenti. Tra le altre cose, si vocifera che Intel potrebbe essere molto competitiva soprattutto sul versante prezzi.

Caratteristiche tecniche presunte dell’Intel Core Ultra 365K