Oggi daremo uno sguardo da vicino all’ultima novità di casa Gigabyte in materia di schede madri consumer, si tratta della fiammante X870E AORUS PRO X3D ICE, una soluzione di fascia medio-alta pensata ad hoc per i processori AMD Ryzen 9000 della serie X3D.

Le CPU di AMD attualmente sono riconosciute come le più performanti, soprattutto se parliamo di PC gaming, ambito dove la tecnologia 3D V-Cache ( per i meno ferrati una velocissima cache aggiuntiva) garantisce un boost prestazionale sia rispetto alla concorrenza che agli stessi modelli AMD Ryzen 9000X standard.

La nuova scheda AORUS non si discosta molto dal modello AORUS X870E PRO ICE che avevamo recensito lo scorso anno, tuttavia integra delle funzionalità aggiuntive basate sull’Intelligenza Artificiale che permettono di ottimizzare in modo importante le prestazioni dei chip AMD X3D, sia in contesti come il gaming che nella produttività.

Gigabyte sul sito ufficiale ci parla di un miglioramento che può arrivare anche al 25%, un’affermazione importante ma che comunque dipende molto dal gioco o dall’applicativo preso in esame e, aggiungiamo noi, probabilmente anche dalla configurazione hardware che abbiamo a disposizione. Ma vediamone subito i dettagli.

Recensione X870E AORUS PRO X3D ICE: design e caratteristiche

Come anticipato poco sopra, la X870E AORUS PRO X3D ICE risulta molto simile al modello “non X3D”, soprattutto per quanto concerne il design e la dotazione generale di periferiche onboard. Ovviamente non avrebbe avuto senso promuovere un modello che cambia sostanzialmente solo nel BIOS, quindi Gigabyte ha ben pensato di rivedere alcune componenti, questo però sempre sfruttando l’ottimo chipset AMD X870E.

Al pari degli altri modelli AORUS basati sulla serie AMD 800 con socket AM5, anche la nuova arrivata punta molto sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, in primis per quella che è la sua tecnologia di punta, ovvero quella che Gigabyte chiama X3D Turbo Mode 2.0. Appoggiandosi ad altre funzionalità già note, in primis AORUS AI Snatch, la tecnologia X3D Turbo Mode 2.0 riesce a ottimizzare dinamicamente (e in tempo reale) i parametri dei processori AMD X3D, fornendo sia un Boost prestazionale nel gaming che in ambito produttività (ma ne parleremo dopo).

Rimanendo nel contesto, non manca un’altra nota funzionalità a marchio Gigabyte, ovvero D5 Bionic Corsa, sempre ottimizzata con l’AI ma questa volta dedicata alle memorie DDR5; in questo contesto, oltre al supporto AMD EXPO, segnaliamo che il produttore estende la compatibilità RAM da 8.600 MT/s a 9.000 MT/s, allineandosi così ai modelli più spinti delle controparte Intel.

Stando a quanto ci dice l’azienda, l’Intelligenza Artificiale trova impiego anche nell’ottimizzazione del BIOS e nella gestione/design dello stesso PCB. Rimanendo in tema, la qualità come al solito è al top: il PCB infatti è di grado server, a 8 strati rinforzato con rame, dotato di un robusto backplate che concorre a ridurre sensibilmente le temperature.

Se parliamo di Power Stage e capacità di erogazione della corrente, la X870E AORUS PRO X3D ICE si avvicina molto alle top di gamma; a bordo infatti è presente un VRM digitale a 18+2+2 fasi: 18 (9+9 SPS 110A) sono destinate alla CPU, 2 al SoC (sempre SPS 110A) e due DrMOS da 60 ampere per consolidare il tutto nelle configurazioni con periferiche PCI-E collegate sulle linee del processore.

Restiamo sulla zona socket perché, oltre alla colorazione bianca con logo AORUS ARGB, la scheda madre AORUS si fa notare come al solito per una dissipazione a dir poco imponente, non solo per il VRM, ma anche per gli SSD M.2. Secondo i dati dell’azienda, il primo garantisce un’area dissipante 10 volte superiore a modelli standard, mentre gli accorgimenti per i drive PCI-E (vedi M.2 EZ-Flex ad esempio) permettono di abbattere le temperature di esercizio sotto stress anche di 12 °C.

Chiudendo su questa sezione della scheda madre, anche in questo caso AORUS ha previsto un modulo di dissipazione attiva per le memorie RAM DDR5; si tratta del DDR Wind Blade, soluzione che avevamo già provato su altri prodotti a marchio Gigabyte con ottimi risultati.

Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE: connettività e capacità espansione

Se parliamo di connettività, la proposta AORUS non si fa mancare davvero nulla. Migliora la scheda LAN, ora una Realtek da 5 Gbps, mentre non mancano il Bluetooth e il WiFi 7 con antenna WiFi EZ-Plug.

Il primo slot rinforzato PCI-E x16 con PCI-E EZ-Latch Plus supporta lo standard PCI-E 5.0 x16 per le nuove GPU AMD e NVIDIA, mentre le due poste in fondo al PCB sono una Gen 4.0 x2 e una Gen 3.0 x2; nel mezzo trovano posto 4 slot M.2, due sono PCI-E 5.0 e due PCI-E 4.0.

Ovviamente non finisce qui. Oltre alle varie porte e header posti direttamente sul PCB (dettagli nella scheda tecnica a seguire), la scheda Gigabyte vanta un ricco pannello I/O con mascherina rinforzata e preinstallata.

L’utente ha a disposizione sia i pulsanti di accensione e reset che quelli destinati a CLEAR CMOS e alla funzionalità di aggiornamento BIOS automatica Q-Flash PLUS, il tutto in aggiunta a una HDMI 2.1, due USB-C 4.0 da 40 Gbps con Display Port, due USB-C 10 Gbps, 8 USB-A 3.2 (inclusa quella per il flash del BIOS), WiFi 7, audio in/out e uscita SPDIF.

Degno di nota secondo noi, il supporto per una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C frontale con ricarica dei dispositivi fino a 65 watt.

Funzionalità software e BIOS

Abbiamo già accennato alle tecnologie software “arricchite” con l’AI per ottimizzare prestazioni e gestione del sistema. Oltre a queste però non manca il software proprietario Gigabyte Control Center, utile tra l’altro anche per gestire gli effetti ARGB con RGB Fusion.

Il BIOS è praticamente identico al precedente modello, completo e multi tema, non si fa mancare una minuziosa gestione di tutti i parametri di sistema; non si parla solo di prestazioni o di overclock, ma anche di periferiche, monitoraggio e impostazioni delle ventole.

Tra le funzionalità BIOS della Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE spicca come detto la tecnologia X3D Turbo Mode 2.0. Le opzioni sono tre: standard (ovvero di fabbrica), Extreme Gaming per un Boost nei giochi, o Max Performance; quest’ultima dovrebbe aiutare sia negli applicativi in single-core che in multi-core, tuttavia pensiamo sia più efficace sulla serie Ryzen 9000X3D (lo scopriremo).

Scheda tecnica Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: AMD X870E

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

VRM 18+2+2 fasi (SPS 110A)

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: fino a 9.000 MT/s (OC) AMD EXPO

Output video: 1x HDMI 2.1 (4K 60 Hz) 2x USB-C 4 40 Gbps con Display Port (8K 60 Hz) 1X HDMI frontale (Full-HD a 30 hertz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 (solo Ryzen 7000/9000) 1x PCI-E x16 Gen 4.0 (x4) 1x PCI-E x16 Gen 3.0 (x2)

Storage: 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps con supporto RAID

Porte USB (in totale): 2x USB4 Type-C 40 Gbps ASMedia 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps con PD (via header) 2x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2 7x USB 10 Gbps Type-A 3x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 (header)

Rete: 1x Realtek 5 Gbps Wi-Fi 7 Qualcomm e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P 7.1 surround con DSD e S/PDIF

Tecnologie e funzionalità Gigabyte: X3D Turbo Mode 2.0, D5 Bionic Corsa, AORUS AI Snatch,

M.2 EZ-Flex, M.2 Thermal Guard L, Smart Fan 6, BIOS da 64 MB (con driver WiFi), Q-Flash Plus, WiFi EZ-Plug

Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE: la nostra prova

Avendo già approfondito in diverse occasioni la piattaforma X870 di AMD e i Ryzen della serie 9000 X3D, la nostra prova di oggi mira a verificare quanto e se impatta realmente sulle prestazioni la nuova tecnologia X3D Turbo Mode 2.0. Solitamente gli appassionati di tuning, inclusi noi, sono propensi per un settaggio manuale o comunque “personale” di eventuali parametri che possano modificare le prestazioni e di conseguenza il comportamento dell’hardware.

Visto però l’entusiasmo mostrato da Gigabyte abbiamo voluto dare un’opportunità a questa nuova funzione, senza però omettere che secondo noi il ricco BIOS della Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE può dare risultati ancora migliori con un tuning manuale. Ma passiamo ai fatti, iniziando come da prassi con la nostra dotazione hardware impiegata nel test di oggi.

Piattaforma di test

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D – Stock

Dissipatore: Gigabyte Gaming 360

Scheda madre: X870E AORUS PRO X3D ICE

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Scheda video: AORUS GeForce RTX 5080 Master

Storage SSD: Corsair LPX PRO 2 TB – PCI-E 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo Windows 11 Pro e driver NVIDIA aggiornati all’ultima versione disponibile

Metodologia di test

Precisando che Gigabyte dichiara apertamente che il miglioramento del +25% ottenibile in gaming è limitato solo ad alcuni scenari (giochi), dal lato della nostra esperienza possiamo dire che anche un +10% (medio) sarebbe comunque benvenuto. In questi casi avere a disposizione più scenari di test aiuta sicuramente a ottenere dati percentuali molto più attendibili, tuttavia, visto che la nostra recensione guarda più all’insieme e a quello che la scheda madre può offrire in vari contesti, ci induce a scegliere alcuni tra gli applicativi più utilizzati e facilmente comparabili con altri modelli.

Visto che la tecnologia X3D Turbo Mode 2.0 punta sia al gaming che a un profilo ottimizzato anche per migliorare sotto il profilo del calcolo e della produttività, la nostra scelta è ricaduta su quattro giochi molto noti e tre benchmark altrettanto utilizzati per misurare le prestazioni velocistiche del processore. Eccoli nel dettaglio:

Final Fantasy XIV 1080P Ultra

Hitman WoA 1080P Ultra (no RT/DLSS)

Cyberpunk 2077 Ultra (no RT/DLSS)

CS:GO 2 Dett. Max 1080P

Cinebench R23 Multi-Core e Single-Core

7-Zip Benchmark 32 MB Multi-Core

Geekbench 6 Multi-Core e Single-Core

Prestazioni X870E AORUS PRO X3D ICE: ecco come funziona la tecnologia X3D Turbo Mode 2.0

Iniziamo dicendo che abilitare X3D Turbo Mode 2.0 è semplice, basta recarsi nel BIOS (vedi l’esempio sopra nella sezione dedicata) e passare da Standard a uno dei due profili. Prima di questo consigliamo in realtà di caricare anche il profilo AMD EXPO per le RAM DDR5, mentre se parliamo di cosa fa il BIOS della AORUS vi possiamo dire che sostanzialmente agisce sul Power Limit, giocando anche con le frequenze di clock.

Anticipiamo subito che non siamo riusciti a ottenere il 25% dichiarato da Gigabyte, ma non si può negare che il profilo Extreme Gaming sia comunque abbastanza efficace con una percentuale che nel nostro caso arriva quasi al +6% (vedi Hitman WoA). Tra le altre cose, abbiano notato anche che abilitando questo profilo viene incrementata la frequenza dell’Uncore, valore sicuramente sensibile quando abbiamo a che fare con il gaming ad alto frame-rate.

Per quanto concerne il profilo Max Performance, quest’ultimo secondo noi funziona meglio sulla serie Ryzen 9 9000X3D, più spinta nel TDP e per questo più propensa a operare fuori specifica con risultati migliori in ottica multi-threading.

Secondo il nostro punto di vista, la gestione con l’AI va a giocare con i valori relativi al PBO, il tutto però con parametri troppo conservativi per il nostro Ryzen 7 9800X3D (almeno secondo noi); in test manuali infatti, la X870E AORUS PRO X3D ICE riesce a spingere il chip AMD fino a circa 5,5 GHz su tutti i core.

Quanto costa e dove acquistare la scheda madre Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE

La Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE è una variante leggermente migliorata del modello che avevamo provato lo scorso anno. Attualmente la disponibilità non è molto alta, motivo che potrebbe spiegare anche il costo piuttosto elevato rispetto al reale MSRP, o per meglio dire ballerino.

La scheda Gigabyte dovrebbe arrivare presto su Amazon Italia, mentre riguardo il prezzo “realistico” di questo modello, dovremmo essere di fronte a una soluzione da circa 370-380 euro. Nel frattempo però vi lasciamo anche qualche link relativo a eBay.

Considerazioni

La Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE si dimostra una scheda madre a dir poco solida e qualitativamente impeccabile, non solo sotto il profilo della costruzione e delle componenti, ma anche per quanto concerne la dotazione e il sistema di dissipazione.

Lo abbiamo già ribadito, questo modello non stravolge del tutto le caratteristiche del precedente modello, ma non si può negare che offra qualcosa in più sia sotto il profilo hardware (supporto DDR5 e LAN ad esempio) e software.

Quando parliamo di software il riferimento è alla tecnologia X3D Turbo Mode 2.0, probabilmente lontana da offrire un +25% in molti scenari ludici, ma comunque funzionale e realmente utile a incrementare il nostro frame-rate nei giochi. Il secondo profilo Max Performance ci ha convinto di meno, mentre per il resto la gestione del nostro Ryzen 7 9800X3D è risultata impeccabile.

Bella e curata anche sotto il profilo estetico questa AORUS, tra l’altro una scheda madre decisamente “pesante” per via dell’utilissimo e generoso back-plate che, da un lato abbellisce, dall’altro protegge al meglio il PCB e tutta la componentistica sul retro.