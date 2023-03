Uno dei dispositivi più interessanti della mela morsicata è senza dubbio l’Apple Watch, un vero e proprio compagno imprescindibile per coloro che lo usano giornalmente e ne hanno imparato ad apprezzare le sue funzionalità di monitoraggio della salute (sonno e battito cardiaco per fare un paio di esempi) e dell’attività fisica, nonché tutte le altre sue potenzialità da smartwatch vero (torcia, ricezione e gestione delle notifiche, possibilità di effettuare chiamate dal polso, ascoltare musica).

Molti, tuttavia, non sanno che lo smartwatch targato Apple consente anche di controllare dal polso svariati dispositivi dell’ecosistema del colosso di Cupertino, a partire da iPhone e iPad, di controllare Apple TV, di controllare i dispositivi della smart home (che si appoggiano ad HomeKit), di sbloccare i computer Mac o addirittura aprire un’auto. In questo articolo, andremo proprio alla scoperta di queste interessanti potenzialità dello smartwatch della mela morsicata.

Controllare iPhone e iPad tramite Apple Watch

Nel 99,99% dei casi, gli utenti in possesso di un Apple Watch hanno anche un iPhone a cui esso è accoppiato e che sarà necessario almeno per la prima configurazione (senza iPhone lo smartwatch è fortemente limitato).

Di base, un Apple Watch rispecchia (duplica) già l’iPhone ma è possibile spingersi oltre, trasformando lo smartwatch in un vero e proprio telecomando per lo smartphone (o per un iPad) senza dovere toccare altro se non lo schermo dello smartwatch o, addirittura, interagendo con semplici gesti.

Ad esempio, è possibile configurare l’Apple Watch per tornare alla schermata iniziale dell’iPhone, attivare Siri, visualizzare il Centro delle notifiche o il Centro di controllo, passare da un’app all’altra.

Alcune di queste funzionalità sono pensate in ambito “Accessibilità” per venire incontro a utenti con mobilità ridotta; tuttavia, possono tornare utili a chiunque voglia utilizzare l’iPhone a mani libere.

Configurare lo smartwatch per controllare l’iPhone

Per sfruttare queste potenzialità, basta seguire il percorso “Impostazioni > Accessibilità” e scorrere fino a trovare “Controlla i dispositivi vicini”, direttamente dall’orologio.

Previous Next Fullscreen

Effettuando un tap su questa voce, si apre un sottomenu con tutti i dispositivi che possono essere controllati direttamente dallo smartwatch; selezionando quello desiderato, poi, si apre una schermata con sei pulsanti.

In ordine, da sinistra a destra e dall’alto verso il basso, questi sono “Schermata Home”, “Elenco applicazioni”, “Centro notifiche”, “Centro di controllo”, “Siri”, “Opzioni”. Subito sopra ai sei pulsanti vi è “Fine” per interrompere la sessione di controllo; subito sotto, invece, viene specificato il dispositivo che viene controllato tramite Apple Watch.

Entrando nelle opzioni, poi, vengono replicate (stavolta con descrizione) le funzionalità dei primi cinque pulsanti sopra-citati, seguite da una lista di comandi per controllare i file multimediali e, infine, tre voci che consentono di impostare comandi rapidi quando viene eseguito un gesto tra “Pizzico”, “Doppio pizzico” e “Mano stretta”.

Questi tre, sono quindi i gesti che permettono di controllare l’iPhone (o iPad) tramite Apple Watch senza nemmeno bisogno di interazione con lo smartwatch.

Previous Next Fullscreen

Questi comandi senza interazione fisica potrebbero tornare utili per coloro che ascoltano spesso la musica quando sbrigano faccende domestiche: ad esempio, è possibile sfruttare i tre gesti per passare alla traccia successiva, sostituire il play/pausa e regolare il volume.

I tre gesti possono essere personalizzati con qualsiasi delle opzioni disponibili, tra quelle sopra-elencate.

Sfruttare Apple Watch per scattare foto con iPhone

In abbinata ad un iPhone, l’Apple Watch può essere sfruttato come telecomando per scattare a distanza fotografie, una funzionalità molto utile, ad esempio, quando si vuole scattare un selfie di gruppo sfruttando la fotocamera principale.

Per farlo, basterà aprire l’app Fotocamera dello smartwatch che aprirà automaticamente la controparte sull’iPhone: lo schermo di Apple Watch mostrerà esattamente ciò che vede lo smartphone.

Da qua sarà possibile effettuare zoom (sfruttando la Digital crown), passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore (e viceversa) e scattare la foto (per impostazione predefinita è presente un timer di 3 secondi prima dello scatto).

Dalle impostazioni (pulsante coi tre pallini in basso a destra) possono essere regolati alcuni parametri legati alla fotocamera, come la presenza o meno del flash, l’abilitazione della funzionalità “Live Photo” e dell’HDR.

Previous Next Fullscreen

Controllare Apple TV tramite Apple Watch

Oltre ad iPhone e iPad, tramite Apple Watch è possibile controllare da remoto la Apple TV: purché i due dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi, lo smartwatch potrà sostituirsi in tutto e per tutto al telecomando, consentendo di scorrere tra le app di streaming, sfogliare il catalogo dei contenuti, navigare nei vari menu e avviare un film o un episodio di una serie TV.

Configurare il collegamento

Per fare tutto ciò, è innanzitutto necessario configurare lo smartwatch attraverso l’app Remote:

Aprire l’app Remote su Apple Watch.

su Apple Watch. Selezionare la propria Apple TV dall’elenco dei dispositivi o, se non viene visualizzata, effettuare un tap su “Aggiungi dispositivo” e seguire le istruzioni.

Dalla Apple TV, seguire il percorso “Impostazioni > Telecomandi e dispositivi > App Remote e dispositivi” e selezionare Apple Watch.

Inserire il codice visualizzato sull’Apple Watch.

Conclusa la configurazione, sarà possibile controllare l’Apple TV tramite Apple Watch.

Sfruttare l’app Remote per controllare Apple TV

Ecco il procedimento da seguire per controllare la Apple TV tramite l’app Remote sullo smartwatch:

Accendere Apple TV.

Aprire l’app Remote su Apple Watch e selezionare “Apple TV”.

Verrà mostrata un’interfaccia (visibile nell’immagine sottostante fornita da Apple) caratterizzata da uno sfondo nero, con in alto una freccia blu per tornare indietro e selezionare un altro dispositivo da controllare, al centro il pad direzionale per spostarsi tra i menu (nel centro è presente il tasto “Seleziona”), in basso a sinistra una freccia (pulsante menu) che consente di tornare indietro o, tenendola premuta, di tornare al menu principale e in basso a destra l’icona TV che consente di tornare alla schermata principale.

È inoltre possibile avviare il salvaschermo: basterà dirigersi nell’angolo superiore sinistro della schermata iniziale sulla Apple TV e toccare il pulsante menu.

Controllare qualsiasi TV tramite lo smartwatch

Sulla carta è anche possibile controllare qualsiasi altra TV tramite un Apple Watch, sfruttando app di terze parti che, spesso e volentieri, sono a pagamento, risultando piene zeppe di pubblicità nella loro versione gratuita.

Molte di queste app hanno buone valutazioni sull’App Store, a testimonianza del fatto che svolgano effettivamente ciò che promettono; alcune di esse sono realizzate per essere compatibili con tutte le TV, altre sono realizzate per funzionare solo con specifici modelli (di produttori come Samsung e LG in testa).

Controllare i dispositivi della smart home tramite Apple Watch

Un’altra categoria di dispositivi che può essere controllata tramite Apple Watch è quella dei dispositivi per la smart home.

Nel momento in cui abbiate in casa dispositivi compatibili con HomeKit, configurati tramite l’app Casa sul vostro iPhone, potrete comandarli comodamente dal polso, tramite la versione da smartwatch della stessa app Casa o rivolgendovi direttamente a Siri.

Aprendo l’app Casa sullo smartwatch, verranno mostrati in alto i dispositivi attivi e, subito sotto, l’elenco dei dispositivi preferiti che potranno essere semplicemente accesi o spenti oppure regolati finemente (ad esempio, nel caso di lampadine, è possibile regolare la luminosità o il colore) effettuando un tap sui tre puntini e interagendo con lo slider che viene mostrato.

Sotto ai dispositivi preferiti è poi presente un elenco che consente di accedere alle “Scene” (predefinite o impostate dall’utente per tutta l’abitazione) o alle singole stanze, contenitori nei quali sono organizzati tutti i dispositivi che, ancora una volta, potranno essere accesi o spenti oppure regolati finemente.

Accedendo ad una delle stanze, in alto vengono mostrati i dispositivi accesi; subito sotto, sono presenti le scene configurate per la stanza; infine, vi è l’elenco completo dei dispositivi configurati per appartenere a quella stanza.

Come anticipato poco sopra, il controllo di accensione/spegnimento dei dispositivi o le regolazioni fini su di essi possono essere effettuate senza bisogno di interagire manualmente con lo smartwatch ma interpellando l’assistente vocale Siri (tramite pressione prolungata sulla Digital Crown, tramite movimento di attivazione o semplicemente pronunciando “Ehi Siri”, a seconda di come lo abbiate configurato sul vostro Apple Watch).

Usare app di terze parti per controllare i dispositivi smart home

Nel caso in cui abbiate configurato la vostra smart home tramite Alexa, invece, dovrete rivolgervi ad app di terze parti per controllare i dispositivi tramite lo smartwatch della mela morsicata.

Non vi sono molte soluzioni in tal senso ma quella che sembra funzionare meglio si chiama Voice in a Can, ed è un’app che costa 2,49 euro sull’App Store (questo è il link alla pagina dell’app sullo store) ma che potrebbe fare davvero al caso vostro nel momento in cui abbiate tutto configurato con Alexa.

Lo sviluppatore fornisce istruzioni complete sul sito ufficiale dell’app, raggiungibile tramite questo link.

Sbloccare un computer Mac tramite Apple Watch

In modo molto simile a quanto è possibile fare con gli iPhone, un Apple Watch può essere sfruttato anche per sbloccare un computer Mac o per approvare in modo sicuro le richieste delle app.

La funzionalità si chiama Auto Unlock e, nonostante sia meno nota, è già presente sui Mac da prima che venisse implementata sugli iPhone.

Per configurare il tutto, è necessario seguire un processo abbastanza semplice che coinvolge sia il Mac che l’Apple Watch; di seguito, vi spieghiamo come fare.

Verificare che il computer Mac sia compatibile

Il primo passaggio, fondamentale, consiste nel verificare che il vostro computer Mac sia effettivamente compatibile con la funzionalità Auto Unlock (sblocco automatico in italiano).

In teoria, qualsiasi modello di computer Mac della seconda metà del 2013 o successivo dovrebbe essere compatibile con la funzionalità ma è comunque meglio esserne sicuri, pertanto basta seguire il percorso “Apple > Informazioni su questo Mac > Rapporto di sistema > Informazioni su questo Mac > Rete > Wi-Fi” e controllare che nella sezione “Interfacce” risulti supportato lo sblocco automatico.

Accertata la compatibilità con questa funzionalità, è necessario assicurarsi che sul computer siano abilitati sia il Bluetooth che il Wi-Fi, entrambi necessari per il corretto funzionamento della stessa.

Come impostare lo smartwatch

Tornando all’Apple Watch, è necessario che esso sia configurato con lo stesso ID Apple del Mac e che sia stato effettuato l’accesso ad iCloud.

I requisiti fondamentali per sfruttare l’Apple Watch per sbloccare i computer Mac sono due: avere abilitato l’autenticazione a due fattori per l’ID Apple e verificare la versione di watchOS presente sullo smartwatch.

Soddisfatti questi requisiti, bisognerà seguire un procedimento che richiede un passaggio aggiuntivo per gli Apple Watch che eseguono watchOS 7 e versioni successive (l’ultimo del seguente elenco):

Aprire le “Preferenze di Sistema” sul computer Mac.

Fare clic su “Privacy e Sicurezza”.

Passare al menu “Generale”.

Selezionare “Consenti ad Apple Watch di sbloccare il Mac”.

Aggiungere un codice di sblocco all’Apple Watch (tramite il percorso “Impostazioni > Codice”, direttamente dallo smartwatch).

Terminato il processo di configurazione, il computer Mac dovrebbe essere riattivato semplicemente quando l’utente gli si avvicina con indosso l’Apple Watch sbloccato, senza la necessità di inserire password.

Come attivare l’approvazione delle richieste delle app dal polso

Con watchOS 6 e versioni successive è inoltre possibile configurare lo smartwatch in modo che possa approvare le richieste delle app (la funzionalità viene abilitata per impostazione predefinita quando l’utente abilita lo sblocco automatico).

Ogni volta che un’app richiede l’autenticazione (per accedere alle preferenze, visualizzare password salvate o approvare l’installazione di app), sarà sufficiente eseguire un doppio clic sul pulsante laterale dell’Apple Watch.

Aprire un’auto tramite Apple Watch

Arriviamo alla conclusione di questa guida con l’ultima categoria di dispositivi che può essere “controllata” tramite Apple Watch: le automobili; nello specifico, lo smartwatch fungerà da chiave per aprire, chiudere o addirittura avviare il veicolo.

Per aprire un’automobile con Apple Watch è innanzitutto necessario essere in possesso di un modello compatibile: attualmente lo sono unicamente le BMW più recenti, alcune KIA e alcune Genesis; l’elenco completo è fornito direttamente da Apple sul proprio sito ufficiale (i modelli che supportano Apple Car Keys sono quelli con l’icona della chiave a fianco del nome).

Possedere un’auto compatibile non è l’unico requisito: è infatti necessario possedere un iPhone Xs (o modello successivo) e un Apple Watch 5 (o modello successivo), configurati con il medesimo ID Apple.

A questo punto, sarà necessario aprire l’app del produttore dell’automobile o sfruttare Apple Car Play e seguire le istruzioni per configurare la chiave digitale sull’iPhone.

Durante il processo di configurazione, verrà chiesto di aprire l’app Wallet e di posizionare lo smartphone sul lettore delle chiavi dell’automobile; questa parte potrebbe già accoppiare automaticamente anche l’Apple Watch.

In caso contrario (o nel caso in cui siate entrati in possesso di un Apple Watch in un secondo momento rispetto all’iPhone e all’automobile), è possibile aggiungere manualmente la chiave digitale dell’auto allo smartwatch, sfruttando l’app Watch presente sull’iPhone: una volta che è stata aperta l’app, basta entrare nella sezione “Wallet e Apple Pay” ed effettuare un tap sul pulsante “Aggiungi” posto a fianco della chiave digitale.

Concluso il processo, il vostro Apple Watch sarà configurato per aprire, chiudere o persino avviare l’automobile, a seconda di ciò che permette il produttore.

Potrebbero interessarti anche: Come usare Siri sul proprio Apple Watch e Come resettare e/o ripristinare un Apple Watch