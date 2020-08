Amazon ha annunciato in un sol colpo una fitness band ed un servizio di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla salute, Amazon Halo Band e Amazon Halo.

Amazon Halo Band nelle intenzioni di Bezos è un’alternativa ai prodotti di riferimento come possono essere quelli di Fitbit. Per riuscire nell’impresa, Amazon ha dotato la propria band di un nutrito kit di sensori oltre che di un design particolarmente curato che ricorda un Apple Watch senza display, scelta che l’azienda giustifica con la volontà di ridurre le distrazioni al minimo.

Maulik Majmudar, a capo del progetto Amazon Halo Band, ne ha parlato così: “La salute va oltre il semplice conteggio dei passi fatti in un giorno, o le ore trascorse a dormire. Amazon Halo combina la scienza medica più recente, dati altamente accurati tramite i sensori di Halo Band e un’intelligenza artificiale all’avanguardia per offrire un approccio più completo che migliori salute e benessere”.

Hardware e dettagli di Amazon Halo Band

Così Amazon Halo Band integra tra le altre cose un accelerometro, un sensore di temperatura, un cardiofrequenzimetro, un LED, due microfoni ed un pulsante per spegnerli. È forse quest’ultimo il punto che attirerà le critiche maggiori: perché dei microfoni? Nella pagina del prodotto Amazon motiva la scelta con Tone, una funzione che svela i livelli di energia e di positività trasmessi con la voce agli altri.

La sensazione è che in diversi finiranno per tenerli spenti, mentre molti non si sentiranno comunque tranquilli. Ad ogni modo il verdetto spetterà, come sempre, al mercato. Per misurare la qualità del sonno, Amazon Halo Band si affida alla moltitudine di sensori integrati, i medesimi che consentono di analizzare addirittura la composizione corporea, quindi le percentuali di massa grassa e magra in modo da spronare i clienti a migliorare forma fisica e quindi salute. Naturalmente l’app di gestione è sia per Android che per iOS.

Tre le dimensioni dei cinturini, che saranno disponibili in varie colorazioni e materiali, per una fitness band da 18 grammi ed un’autonomia massima di una settimana; comunque da totalmente scarica si ricarica in 90 minuti.

Prezzo e disponibilità di Amazon Halo Band

Amazon Halo Band è disponibile su amazon.us a 64,99 dollari durante il periodo di Early Access, ossia una specie di prevendita, dopo il quale costerà 99,99 dollari.

Prezzo e privacy di Amazon Halo

Poi, come anticipato in apertura, c’è Amazon Halo, il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dalla fitness band che negli USA costerà 4 dollari al mese. Riguardo la privacy Amazon precisa: “Non venderemo mai dati sanitari che ti riguardano direttamente. Puoi scaricare o eliminare i tuoi dati sanitari in qualsiasi momento direttamente dall’app Halo”.