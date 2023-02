Recensione Logitech Zone Vibe 100 e Brio 500 – Oggi vi parlo di una coppia di prodotti di Logitech pensati soprattutto per chi lavora da casa, in ufficio o si ritrova spesso impegnato in videoconferenze e/o videochiamate. In questi casi avere a che fare con dei dispositivi validi e soprattutto affidabili è senza dubbio essenziale, e le premesse (ossia le caratteristiche riportate) di Logitech Zone Vibe 100 e Logitech Brio 500 sono ottime. Col passare dei giorni ho avuto modo di provare quanto queste convinzioni che avevo fossero veritiere. Premetto che mi ci sono trovato bene, ma vi racconto com’è andata nei paragrafi qui sotto, spiegandovi se vale la pena o meno puntare su una coppia di cuffie e webcam come questo duo firmato Logitech, per lavorare ma non solo.

Le cuffie Logitech Zone Vibe 100

Design e comfort

Partiamo dalle cuffie. Logitech le pubblicizza come un prodotto professionale, cioè pensato per essere utilizzato in ufficio, per lavorare da remoto, e quindi anche da casa. Esteticamente si presentano bene, con un design minimale ma moderno, con vari pulsanti fisici posizionati dove ci si aspetta debbano essere, cioè nella parte posteriore dei padiglioni, su entrambi i lati: a sinistra per regolare il volume e per gestire le telefonate con in basso il pulsante di accensione/spegnimento utile anche per l’accoppiamento; a destra c’è invece un solo tasto per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. Diciamo che non spiccano per estetica, soprattutto nella mia colorazione grafite; ma volendo è possibile optare anche per i colori rosa e bianco, senz’altro un po’ meno convenzionali ed estrosi .

Queste Logitech Zone Vibe 100 si adattano molto bene alle diverse forme della testa, e non risultano affatto scomode nemmeno quando usate per lunghi periodi di tempo. Merito del peso contenuto (185 grammi) e dei copriorecchie ben fatti e morbidi, con memory foam e rivestimento in tessuto. Per quanto riguarda le dimensioni, sono alte 18,3 cm, larghe 16,9 cm e profonde 7,3 mm. Dunque, promosse a pieni voti in quanto a comodità.

Molto carino anche l’archetto ricoperto con un tessuto morbido ed elastico. Unico appunto che mi sento di fare è che risultano un po’ troppo plasticose, sensazione accentuata anche dalla notevole leggerezza, che per un prodotto del genere risulta tuttavia senza dubbio un gran vantaggio. Quando serve c’è poi il microfono estraibile, posto su un supporto fisico (a braccio) con funzioni di attivazione e disattivazione automatica, e con riduzione del rumore. In confezione, c’è poi un cavetto di tipo USB C lungo un metro e mezzo e un sacchetto in tessuto per trasportarle.

Audio

Non sono delle cuffie per audiofili, e nemmeno si spacciano per tali, o per un prodotto in grado di garantire un’elevata qualità sonora. Ma non per questo le Logitech Zone Vibe 100 suonano male, anzi. Gli altoparlanti da 40 mm offrono un audio caldo e pieno, con bassi ben presenti e un volume adeguato per l’utilizzo con cui sono pensate.

Dal punto di vista tecnico, la risposta in frequenza va da 100 a 8 KHz, mentre la sensibilità indicata dal produttore è di 118,0±3 dB a 1mW a 1 kHz. In termini invece di isolamento sonoro le ho trovate nella media per delle cuffie sovrauricolari o over ear che dir si voglia; ma non sono pensate per questo chiaramente.

Quindi bene la qualità audio, un po’ meno il volume anche se le situazioni in cui ho desiderato un po’ di pressione sonora in più sono limitate all’ascolto di musica. Per lavoro, ma anche per svago o nella visione di contenuti multimediali non ho riscontrato alcun problema di sorta.

Validi i microfoni (due MEMS omnidirezionali con beamforming direzionale e DSP) delle Logitech Zone Vibe 100, ma non eccellono perché in alcuni casi possono rendere la voce strana, soprattutto nel momento in cui deve intervenire il sistema di riduzione del rumore ambientale (ricordiamo che non sono dotate di ANC).

Connettività, funzioni e autonomia

Le Logitech Zone Vibe 100 sono delle cuffie wireless, con una portata decisamente notevole favorita anche dal Bluetooth, qui in versione 5.2. La connessione è molto rapida sia col mio portatile Windows che con lo smartphone Android; Logitech dichiara il supporto anche a sistemi operativi diversi quali macOS, ChromeOS, oltre che a dispositivi iOS (e declinazioni varie). Decisamente apprezzata la connettività multipunto via Bluetooth, che permette di passare da un dispositivo all’altro (2 al massimo) senza interruzioni: collegando le cuffie allo smartphone e al computer, ad esempio, è possibile avviare un video dal primo per mettere in pausa il contenuto del secondo automaticamente, come se la sorgente fosse la stessa per intenderci.

Per quanto riguarda invece la gestione c’è Logi Tune, un’applicazione per macOS e Windows (anche per dispositivi mobili, scaricabile anche dalla pagina relativa di Logitech), fatta bene e semplice da usare, un’app che serve anche per gestire la webcam Brio 500 oggetto di questa prova. Al di là dei controlli utili per personalizzare l’esperienza di ascolto, con equalizzazione (anche manuale) e gestione della propria voce percepita e resa dal microfono, consente di abilitare alcune opzioni e di ricevere delle notifiche relative alle riunioni e agli appuntamenti in programma sincronizzando Logi Tune con il calendario. Fra le altre cose, permette anche di aggiornare i dispositivi connessi, di impostare la lingua delle cuffie e di visualizzare la durata della batteria residua.

Ottima l’autonomia delle cuffie Logitech Zone Vibe. Il produttore dichiara 18 ore di durata in conversazione (quindi con microfono attivo), 2 ore in più nel solo ascolto, numeri che ho trovato in linea con le mie prove, forse leggermente meno nonostante dipenda molto da come le si utilizza. Comunque, valori ottimi che permettono di dormire sonni tranquilli, grazie anche alla ricarica rapida che permette di ottenere un’ora di ascolto in 5 minuti di ricarica.

La webcam Logitech Brio 500

Design e installazione

Insieme alle cuffie ho provato Logitech Brio 500, una webcam di fascia media certificata per essere usata con le principali piattaforme di videoconferenze (Zoom, Google Meet e Microsoft Teams) e con a supporto varie funzioni smart.

Partiamo dal design, che definirei semplicemente sobrio, in linea con le peculiarità dei prodotti da ufficio. La mia è in grafite, ma volendo è possibile sceglierla anche in rosa e bianco, gli stessi colori delle cuffie Zone Vibe 100 che la rendono senza dubbio un po’ più particolare, oltre che abbinata per chi volesse acquistare entrambi i dispositivi.

Utile la rotella laterale che permette di oscurare l’obiettivo manualmente, per una maggiore privacy, nonostante ci sia un LED apposito che indica quando la webcam è attiva o meno. Altrettanto interessante il fatto che è completamente libera dal supporto incluso, lasciando all’utente la possibilità di spostarla ovunque a proprio piacimento in caso di necessità. E lo stesso supporto, grazie all’aggancio circolare consente di ruotarla a 360°, perfino di inclinarla per inquadrare il proprio lavoro sulla scrivania grazie a una funzione apposita che capovolge l’inquadratura.

Per quanto riguarda le dimensioni, misura 31,5 mm di altezza (51,5 mm considerando anche la clip di supporto), 110 mm di larghezza ed è profonda 31,5 mm che diventano 45 con la clip. Per quel che vale, Logitech Brio 500 pesa 121 grammi, considerando anche il supporto e il cavo da 1,5 m per il collegamento e l’alimentazione, cavo USB C che parte dalla webcam (non è estraibile) presente in confezione con il supporto citato, che permette di montarla sul monitor tramite adesivo, installazione molto semplice e veloce, possibile anche su laptop e altri prodotti.

Qualità, funzioni e app

Per quanto riguarda il comparto video Logitech Brio 500 supporta le risoluzioni 1080p a 30 fps e 720p a 60 fps, e offre uno zoom digitale massimo 4x con campo visivo diagonale di 90°, 78° e 65°. Questione audio, sono presenti microfoni stereo con riduzione del rumore con una portata da un massimo di 1,22 m.

Ciò detto, la qualità dell’immagine restituita è ottima, piuttosto accurata in termini di resa dei colori anche in condizioni di scarsa luminosità o di sera con la luce artificiale. Funziona bene la messa a fuoco automatica, che grazie al sistema di inquadratura automatica permette di rimanere sempre al centro dell’inquadratura, sia quando ci si sposta lateralmente che quando ci si allontana attraverso la funzione di zoom. La transizione è morbida e piuttosto pronta, e grazie alla correzione automatica dell’illuminazione permette di avere una qualità generale dell’immagine quasi sempre ideale (in ogni caso gestibile a proprio piacimento tramite l’app).

Una comodità la Show Mode che, quando si inclina la videocamera verso il basso, ruota automaticamente l’inquadratura facendo sì che lo spettatore possa vedere il proprio lavoro (ad esempio disegni, schermi o qualsiasi altra cosa si desideri mostrare) nell’orientamento corretto .

Bisogna attivarla dall’app companion, Logi Tune, che come per le cuffie permette di regolare varie cose, sia funzioni come l’auto esposizione, l’autofocus, l’inquadratura e la compensazione automatica in condizioni di scarsa illuminazione, che parametri legati all’immagine, filtri compresi, come anticipato.

In conclusione

Dunque, premesse confermate per Logitech Zone Vibe 100 e Logitech Brio 500, perché sono due prodotti molto validi e, a mio parere, perfetti per lavorare da casa, in ufficio e per chiunque intende godersi una buona dose di comodità ed efficacia in più rispetto ad altre soluzioni, specie quelle fornite di serie coi portatili più comuni. Certo, per i più esigenti ci sono dispositivi più validi su entrambi i fronti, ma la spesa da mettere in conto è decisamente superiore.

Per la maggior parte delle persone vanno più che bene, una coppia di prodotti da ufficio che mi sento di consigliare specie per il rapporto qualità-prezzo che sono in grado di offrire. Le cuffie costano di listino 129 euro, la webcam 10 euro in più; ma non è affatto raro trovarle a prezzi parecchio inferiori. Se siete interessati, vi lasciamo ai link di Amazon dove potete acquistare entrambi i prodotti in offerta a cifre variabili:

Potrebbero interessarti anche: le migliori cuffie bluetooth del mese e le migliori webcam da acquistare