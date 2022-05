Come sospendere l’abbonamento DAZN – Il campionato di Serie A 2021/2022 si è appena concluso, e sia che siate felici o delusi dal risultato della vostra squadra del cuore vi starete probabilmente chiedendo se mantenere o meno attivo l’abbonamento a DAZN. Abbiamo già visto come disdire completamente l’abbonamento, ma la nota piattaforma streaming permette anche di sospendere l’abbonamento scegliendo già una data per la riattivazione automatica: vediamo dunque come fare per metterlo in pausa.

Come sospendere l’abbonamento a DAZN e metterlo in pausa

Mettere in pausa o sospendere l’abbonamento a DAZN è semplicissimo ed è un’operazione che potete fare anche a distanza di qualche giorno dalla data del vostro prossimo rinnovo: questo perché potrete continuare a usufruire dei contenuti sportivi fino alla suddetta data. Il nostro consiglio è quello di non aspettare però l’ultimo giorno, in quanto potrebbe volerci qualche ora perché i sistemi si aggiornino, facendo andare a buon fine il rinnovo del mese successivo.

Come fare dunque per sospendere temporaneamente l’abbonamento a DAZN in attesa della prossima stagione? Se non siete interessati a mantenere il servizio attivo per vedere gli altri contenuti al di fuori della Serie A e avete impostato carta di credito o PayPal come metodo di pagamento potete seguire questi passaggi:

aprite l’app sullo smartphone Android/iOS, oppure recatevi sul sito ed eseguite il login con indirizzo e-mail e password

selezionate “Il mio account” e inserite nuovamente i dati di accesso nel caso vi fossero richiesti di nuovo

ora cercate “Abbonamento” e cliccate su “Metti in Pausa e sospendi pagamento“

selezionate la data nella quale sarà riattivato automaticamente: potete scegliere 1, 2 o più mesi (fino a un massimo di 4) oppure selezionare una data specifica (come ad esempio quella dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023, ossia il weekend del 13-14 agosto 2022)

Se doveste successivamente cambiare idea niente paura: potrete riattivare l’abbonamento quando lo vorrete e modificare a piacimento la data di riattivazione. Se avete sottoscritto il contratto di DAZN attraverso Amazon o Apple (e non solo) e non potete usufruire della sospensione potete richiedere come risarcimento una gift card da 10 euro utilizzabile per due mesi (5 euro ogni mese).

Nel caso abbiate attivato l’abbonamento al prezzo scontato di 19,99 euro per 12 mesi, sappiate che i mesi di sospensione non concorrono al raggiungimento del suddetto intervallo: potrete dunque mettere in pausa ora e far riprendere il servizio per qualche altro mese a prezzo ribassato prima di passare a quello pieno di 29,99 euro (salvo cambiamenti).

