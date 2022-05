Il provvedimento dell’Antitrust dello scorso 10 maggio ha stabilito che tutti gli abbonati a DAZN che hanno sottoscritto il contratto attraverso Amazon ed Apple hanno diritto a un risarcimento, in quanto non possono utilizzare la funzione di sospensione del contratto.

DAZN rimborsa gli abbonati tramite Amazon ed Apple con 10 euro in gift card

Il rimborso stabilito dal provvedimento consiste in una gift card da 5 euro al mese utilizzabile per un massimo di due mesi, mantenendo attivo per lo stesso periodo l’account dell’utente che richiede il gift code.

Sono quindi stati accolti i rimedi proposti da DAZN che nei giorni scorsi ha inviato all’AGCOM una proposta di impegni per adeguarsi alle sue prescrizioni per evitare sanzioni.

Il primo degli 11 impegni consiste nell’introduzione di un canale di comunicazione via WhatsApp in aggiunta alle modalità di assistenza clienti già esistenti. Il servizio sarà attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 23 e garantirà tempi di risposta celeri da parte di un operatore in carne e ossa.

Vale la pena ricordare che DAZN era finita nel mirino dell’autorità dopo le segnalazioni ricevute dagli utenti insoddisfatti del servizio.

Negli ultimi tempi la piattaforma ha intrapreso un’iniziativa per gli account condivisi che consiste nel reset della password DAZN.

