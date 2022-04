Vi siete mai chiesti come rimuovere film e serie TV dal “Continua a guardare” di Amazon Prime Video? Può sembrare una questione banale, ma se siete stufi di vedere nella lista dei contenuti qualcosa che magari avete solo iniziato per pochi minuti siete capitati nel posto giusto: stiamo per svelarvi come togliere qualcosa dal menu “Continua a guardare” del servizio di streaming.

Come togliere film e serie TV iniziati dal “Continua a guardare” di Prime Video

Avete iniziato un film ma dopo pochi minuti vi siete resi conto che non fa per voi? Avevate iniziato qualche serie di cartoni animati da far vedere ai bambini prima che il servizio introducesse i profili e non volete che Masha e Orso resti in mezzo a The Boys, The Grand Tour e The Big Bang Theory? Allora abbiamo la risposta per voi: andiamo a scoprire come rimuovere qualcosa dal “Continua a guardare” di Amazon Prime Video.

L’operazione è semplicissima, solo che bisogna sapere dove andare. Probabilmente avete già cercato in tutti i menu e sottomenu possibili e immaginabili all’interno dell’app Prime Video per smartphone e da quella a disposizione sulla vostra smart TV, Fire TV o Chromecast con Google TV, ma se non lo avete ancora fatto evitate di sprecare tempo: allo stato attuale la rimozione di film e serie dalla lista di quelli iniziati è possibile solo da PC, o comunque dalla versione web del servizio di streaming (diverso invece il discorso per la lista video nell’Area Personale, modificabile ovunque).

Non dovete fare altro che recarvi sul sito Prime Video, eseguire il login se già non lo avete fatto e scorrere verso il basso fino a trovare la sezione “Continua a guardare”. Dopo aver cliccato sul tasto “Modifica” sul lato destro vedrete comparire i tanto agognati pulsanti “X” per rimuovere rapidamente tutti i film e le serie TV che desiderate. Facile, no?

Una volta conclusa la vostra operazione di pulizia, potete semplicemente cliccare su “Fine”: la lista sarà snellita anche sull’app per smartphone, smart TV e quant’altro. Speriamo che Amazon introduca questa possibilità su tutti i dispositivi, in modo da rendere il tutto più immediato, ma per ora questo è quanto.

Siete riusciti a rimuovere film e serie di troppo dal “Continua a guardare” di Amazon Prime Video? Allora forse è arrivato il momento di iniziare a vedere qualcosa di nuovo. Qui sotto avete a disposizione i nostri approfondimenti che vi consigliano cosa vedere sul servizio di streaming:

