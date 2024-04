Il mercato delle sedie da gaming (qui trovate la nostra guida all’acquisto) o da ufficio (qui vi proponiamo i nostri suggerimenti) è decisamente in crescita e tra i produttori più apprezzati troviamo indubbiamente Secretlab, il produttore diventato decisamente famoso grazie a Secretlab Titan EVO, la sua sedia più apprezzata (qui trovate la nostra recensione).

La sedia è disponibile sia con rivestimento in pelle che in tessuto, a seconda di gusti e necessità. La prima variante è indubbiamente elegante e facile da pulire, ma per contro nei mesi più caldi può dare qualche fastidio, soprattutto se usate pantaloni corti. La seconda è ideale anche quando fa più caldo ma ha lo svantaggio di sporcarsi più facilmente. Secretlab SKINS è la risposta corretta per risolvere entrambi i problemi.

L’abbiamo installata sulla nostra Titan EVO (con rivestimento in tessuto) e oggi è venuto il momento di raccontarvi com’è l’esperienza e perché vale fino all’ultimo centesimo.

Un nuovo look

L’idea alla base di Secretlab SKINS è decisamente semplice: cambiare il look della vostra sedia senza doverla sostituire. Avete scelto un modello in pelle e nei mesi caldi non sopportate più di scivolare per colpa del sudore? Avete un modello in tessuto che si è sporcato per colpa di qualche bibita o per altri motivi? Avete scelto un rivestimento particolare (come quelli stupendi dedicati a Harry Potter o al Trono di Spade) e volete un aspetto più serioso, magari perché utilizzerete la sedia in un ambito maggiormente professionale?

E con le edizioni speciali vale anche il discorso contrario. Una sedia troppo seriosa può diventare più vivace, o dedicata a film e personaggi di fumetti e videogiochi in un batter d’occhio. Sono disponibili sette colorazioni base, chiare e scure, con colori dedicati a un pubblico maschile o femminile, e ben 18 edizioni speciali. Tra queste trovate quelle delle quattro case di Hogwarts, tre proposte per le case de Il Trono di Spade, un paio su personaggi legati a Batman e numerose opportunità per gli amanti di videogiochi.

Con una SKINS avrete risolto il problema senza dover sostituire la vostra sedia. E con l’indubbio vantaggio di poter tornare rapidamente alla vostra sedia originale o di rimuovere sporco e macchie in maniera veloce, visto che potete lavarla tranquillamente in lavatrice seguendo le indicazioni fornite dal produttore.

Semplice da installare

Il produttore promette semplicità e velocità nella procedura di montaggio e rimozione della cover, grazie a una serie di accorgimenti davvero interessanti. Abbiamo dunque provato a rivestire una Titan EVO con rivestimento in Softweave Cookies & Cream con una SKINS Frost Blue, mantenendo quindi un aspetto elegante ma più fresco.

Nella confezione di vendita, come sempre molto curata, sono presenti la copertura per lo schienale e quella per la base della seduta, oltre a un foglio esplicativo che illustra la procedura, decisamente semplice. A voler essere pignoli ci vogliono 5 minuti, così da allineare perfettamente tutte le cuciture, ma è possibile impiegarci anche meno senza alcun problema.

La prima fase prevede di posizionare la copertura dello schienale, operazione davvero semplice. Si infila dall’alto, si allineano i fori laterali per le due manopole di regolazione del supporto lombare, si chiudono le tre cerniere e il gioco è fatto. Si allineano le cuciture con gli accenti della sedia e il primo semplice passaggio è finito.

Ancora più facile la seconda fase, visto che basta infilare la copertura per la seduta, inserire l’inserto in plastica nel supporto dello schienale, reclinare lo schienale per far passare la parte superiore e agganciare le due fibbie nella parte inferiore della sedia, prestando solo attenzione a evitare le leve di regolazione. Tutto qua, un’operazione alla portata di chiunque, semplice e veloce, che vi permette di godervi una sedia completamente nuova senza alcuna fatica.

Al termine potrete riposizionare il cuscino per il supporto cervicale, il cui fissaggio magnetico non è minimamente influenzato dalla SKINS, e tornare a utilizzare la sedia senza ulteriori indugi. Va detto che anche con sedie relativamente nuove, è subito percepibile un maggiore comfort, dovuto all’imbottitura aggiuntiva, per quanto minima, offerta dalla nuova copertura.

Partendo da un modello con base Softweave non ci sono stati problemi di scivolamento del tessuto, in nessuna occasione, e lo stesso vale anche per i modelli in similpelle ibrida Secretlab NEO. L’aderenza è ottimale e il comfort è assicurato.

In conclusione

Secretlab SKINS si è quindi dimostrato un accessorio semplice da installare e decisamente utile, sia per cambiare l’aspetto della sedia, rinfrescandolo senza mai snaturarne le caratteristiche, sia per aggiungere comodità e maggiore semplicità di manutenzione, visto che la rimozione e il lavaggio sono operazioni semplici e veloci.

Il costo di 199/229 euro, a seconda della versione scelta, è decisamente in linea con la qualità dei materiali. Cuciture impeccabili, tessuto di alta qualità morbido ed elastico, finiture curate e attenzione anche ai minimi dettagli, nel rispetto dello stile che da sempre contraddistingue Secretlab.

Potete scegliere la vostra Secretlab SKINS sul sito ufficiale del produttore, raggiungibile a questo indirizzo.