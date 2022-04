Se siete soliti lavorare alla scrivania, magari soprattutto negli ultimi anni con l’incrementarsi del telelavoro e dello smart working, avrete sicuramente percepito quanto sia importante avere una postazione il più ergonomica possibile. La seduta, di fatto, rappresenta la priorità numero uno dovendo spesso stare appollaiati alla postazione di lavoro per diverse ore di fila e uno dei brand che maggiormente cerca di soddisfare questa esigenza è Secretlab che, con le nuove TITAN Evo 2022, raggiunge un nuovo livello di comfort.

Si tratta di un’azienda che offre sedie da Gaming di alto livello, sia per quanto riguarda la qualità che il prezzo, tuttavia rappresenta anche uno dei produttori col miglior rapporto qualità prezzo. Precisiamo subito che per portarsi a casa una nuova Secretlab Titan Evo 2022 è necessario spendere poco più di 500 Euro, tuttavia non è una sedia comune e lo capirete continuando la lettura della nostra recensione.

Una sedia, 6 alternative

La linea Titan EVO 2022 è per tutti, un’unica serie di sedia da gaming disponibili in tre dimensioni: S, R e XL.

La misura S ha una larghezza del sedile di 45 cm ed è consigliata per persone di altezza inferiore ai 169 cm che pesano fino a 90 kg, mentre la sedia R ha una larghezza del sedile di 47 cm ed è consigliata per le persone tra 170 e 189 cm di altezza che pesano fino a 100 kg. La sedia XL ha invece una larghezza del sedile di 49 cm ed è consigliato per persone tra 181 e 205 cm di altezza fino a 180 kg.

Quella che abbiamo in prova è la Regular che, per una persona di 173 cm e 67 kg risulta più che adeguata con uno spazio di seduta abbondante.

Confezione e montaggio

Mettere insieme tutti i pezzi di una sedia da gaming è in genere impegnativo ma Secretlab cerca di renderlo quanto più facile possibile, sia grazie a un certosino lavoro ingegneristico nella costruzione dei singoli pezzi, sia per l’imballaggio maniacale che non solo protegge ogni componente durante il trasporto ma viene fornito a portata di mano all’occorrenza.

Un grande cartellone di carta incluso in confezione mostra poi i passaggi di montaggio e tra incastri e qualche vite il tempo speso per assemblarla completamente non supera i 10 minuti. Inoltre, diverse etichette pre-applicate permettono di capire quando rimuovere sigilli di carta o di plastica e quando passare al passaggio successivo del montaggio.

Gli ultimi pezzi poi, come i poggia-braccia, sono magnetici e studiati appositamente per essere facilmente intercambiabili, davvero una soluzione geniale per dover svitare e ri-avvitare il meno possibile in futuro.

I magneti al centro

La comodità dei magneti non si ferma qui. Il cuscino per la testa in memory foam rivestito in feltro (che è morbido e confortevole come lo era sulle sedie precedenti di SecretLab) rinuncia al solito cinturino elastico e utilizza, invece, dei magneti per attaccarsi alla testa della sedia.

Ogni vite utilizzata nel montaggio poi viene accuratamente nascosta da una copertura in plastica, anche questa che ci aggancia magneticamente così da poter accedervi velocemente nel momento del bisogno.

Come dicevamo i magneti si trovano anche nei braccioli CloudSwap di Titan EVO. Mentre le stesse braccia si fissano al fondo della sedia, le parti superiori imbottite si attaccano magneticamente e in modo sicuro a piastre di metallo. Ciò significa che puoi facilmente sostituire i braccioli in schiuma rigida fornita con la sedia se vengono danneggiati o risentono dell’usura. Puoi anche sostituire i braccioli in schiuma con Technogel opzionali, morbidi ma solidi.

Regolazioni a non finire

Nelle nuove Titan, Secretlab non include più il cuscino di supporto lombare optando invece per un supporto integrato nello schienale gestibile tramite una manopola laterale che regola la rigidità della sedia e rigonfiandosi sulla parte bassa. Una soluzione intermedia discreta ma comunque non paragonabile ad avere un cuscino dedicato, che è comunque disponibile come acquisto opzionale da Secretlab al prezzo di 59 Euro.

Oltre al supporto lombare regolabile, Titan EVO dispone di tutte le regolazioni possibili. I braccioli possono essere gestiti in tutte le direzioni: verso l’alto, il basso, sinistra, destra, avanti e indietro. L’altezza della sedia può poi essere modificata ruotando la leva sotto al sedile e spostando il proprio peso mentre lo schienale può essere inclinato in avanti o reclinato molto indietro tirando un’altra leva sul lato destro del sedile. E, infine, l’intera sedia può inclinarsi liberamente all’indietro e bloccarsi con una determinata angolazione.

La base della sedia è realizzata in robusto alluminio anziché in plastica e le ruote larghe sono dotati di supporti gommati solidi così da scorrere dolcemente.

Forme e materiali rinnovati

Una delle più importanti novità della nuova serie Titan EVO 2022 è l’introduzione di nuovi materiali e forme ancora più ergonomiche. La base della seduta, a ciottolo, è così sagomata per offrire un supporto ergonomico ottimale, con una delicata curvatura che guida verso il centro per far sì che venga mantenuta una corretta postura. I bordi sono svasati così da creare più spazio e permettere maggior agilità di movimento.

Durante la configurazione sono disponibili due tipologie di materiale: ecopelle di Secretlab, modello che abbiamo in prova, e SoftWave Plus, quest’ultimo è più morbido e traspirante ma che non abbiamo avuto occasione di provare con mano. Tornando al modello oggetto di questa recensione il materiale è il NEO Hybrid di Secretlab che, secondo l’azienda, è 12 volte più resistente rispetto alla normale pelle PU. È liscia, robusta ma morbida al tatto restituendo una sensazione molto pregiata, paragonabile alle sedie di fascia premium.

Per quanto riguarda il comfort, sia il sedile che lo schienale utilizzano la stessa schiuma polimerizzabile a freddo che Secretlab mette nelle sue sedie da anni. Il materiale offre il gusto mix tra consistenza e morbidezza per favorire l’ergonomia, se però stavate cercando una sedia molto avvolgente potrebbe non fare al caso vostro.

Molto bello il cuscino poggiatesta che, essendo adesso magnetico è possibile agganciare nella posizione preferita. Ha una bellissima consistenza morbida e l’unico difetto che gli si può trovare è una placca magnetica un po’ troppo piccola per cui in alcune situazioni rischia di staccarsi facilmente. Tutto sommato però promosso, soprattutto per evitare di non avere più fastidiosi elastici.

Complessivamente non abbiamo notato inconvenienti come ruote ruvide, pelle cigolante o braccioli rumorosi. Ogni parte della sedia è robusta e ben fatta. Solamente il supporto per la schiena, di tipo mobile per essere regolabile, può provocare qualche micro rumore ma niente per cui possa essere ritenuta fastidiosa.

Conclusioni: Smart e confortevole

Secretlab ha realizzato ancora una volta un’eccellente sedia da gaming andando a migliorare ulteriormente il prodotto precedente, che già aveva conquistato numerosi apprezzamenti. La Titan EVO 2022 in similpelle che abbiamo testato è risultata robusta, comoda, facile da montare e da gestire nelle sue innumerevoli regolazioni, per meglio adattarsi a sessioni di lavoro, gioco o studio anche prolungate. Come detto si tratta di una sedia rigida ma al tempo stesso con più di un occhio di riguardo verso l’ergonomia per evitare di farci alzare indolenziti.

Secretlab continua a distinguersi insomma e le innovazioni qui introdotte (considerando anche gli attuali problemi di approvvigionamento dei materiali con il protrarsi dello shortage) riescono a giustificare il prezzo importante richiesto di 629 Euro, ridotto a 519 Euro acquistandola direttamente sul sito ufficiale del produttore, sia nella versione Small che Regular. Solo la versione XL ha un prezzo maggiorato di 50 Euro.

Il nostro consiglio è quindi quello di acquistarle dal sito ufficiale con un prezzo variabile tra i 500 e i 600 Euro, in base alle varie promozioni. La spedizione è sicura e l’assistenza risponde velocemente.

Vediamo in definitiva Pro:

Materiali pregiati e di qualità, anche al tatto

Tutte le sezioni della sedia sono altamente regolabili

Gli attacchi magnetici rappresentano un game changer estremamente comodo che permette di ridurre le viti

Disponibilità di molte varianti di tessuto, colore e formato

Contro: