Amazon lancia ancora l’interessante promozione dedicata ai nuovi utenti Echo, che permette a questi ultimi di portarsi a casa una lampadina Philips Hue White E27 con uno sconto quasi del 75% rispetto al listino (19,90 euro). Vediamo chi può aderire e come fare.

Come acquistare Philips Hue White E27 a 4,99 euro su Amazon

Dopo la promozione di maggio tornano in offerta le lampadine smart Philips Hue White E27 su Amazon, che possono essere acquistate al prezzo di appena 4,99 euro (massimo una per cliente). L’iniziativa è valida fino alle 23:59 del 31 agosto 2020 ed è disponibile solo per chi attiva il suo primo dispositivo Echo di Amazon durante il periodo di validità dell’offerta (2 giugno-31 agosto 2020).

Soddisfando tale requisito, basta chiedere ad Alexa attraverso questo dispositivo di ordinare una lampadina Philips Hue White E27 su Amazon.it. Alexa aggiungerà la lampadina al carrello o chiederà di completare l’acquisto tramite l’app: quest’ultima operazione va eseguita entro e non oltre 30 giorni dall’attivazione del primo dispositivo Echo.

Le lampadine Philips Hue possono essere controllate con le funzionalità Bluetooth dello smartphone attraverso l’app dedicata, ma per accedere alle funzionalità complete è necessario disporre di un Bridge Hue, venduto separatamente: con quest’ultimo è possibile ottenere controllo vocale, controllo intelligente fuori casa, regolazione della luce e molto altro.

Anche se per partecipare alla promozione l’acquisto va completato tramite Alexa, vi lasciamo comunque il link alla lampadina Philips Hue su Amazon.

Potrebbe interessarti: Amazon Echo Auto è ufficiale in Italia