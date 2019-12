Se siete alla ricerca dei migliori portatili e convertibili 2-in-1 sul mercato, problema risolto: Microsoft ha deciso di scontare alcuni dei suoi Surface direttamente su Amazon, con soluzioni che si abbinano perfettamente ad una vasta gamma di utenti.

Chi preferisce la mobilità totale e la connettività LTE potrà optare per Surface Go o Surface X, mentre chi ha bisogno di più potenza potrà prendere in considereazione il nuovo Surface 7 Pro.

Per chi invece ha bisogno del rassicurante form factor di un vero portatile, niente paura: ci pensa il Surface 3, rinnovato nel design e nei materiali, oltre che nell’offerta di processori, a cui si affiancano i Ryzen di terza generazione insieme agli Intel Comet Ice Lake.

I prezzi non sono esattamente popolari, ma se desiderate il meglio dell’esperienza Windows che Microsoft ha da offrire, allora buttatevi sui Surface e non rimarrete delusi, anzi: il rischio è quello di non tornare più indietro!

Surface Go

Il Surface più portatile di tutti, un vero e proprio tablet votato alla mobilità che all’occorrenza può trasformarsi nel vostro ufficio portatile. All’interno c’è il processore Intel Pentium Gold Processor 4415Y, che non è un mostro di potenza ma riesce ad assolvere alla maggior parte dei task quotidiani. Il punto di forza di Surface Go non è la potenza bruta, ma il suo formato compatto e il supporto touch.

Surface Go 8GB RAM | 128GB SSD | Wi-Fi e LTE(4G) | Acquista su Amazon a 629€ invece di 749€

Surface Laptop 3

Una macchina potente e perfettamente portatile: le linee sono eleganti, la qualità è al top, come da tradizione Microsoft, e ci sono le nuove CPU Ryzen 5/7 a bordo di questi portatili Surface 3, che con la loro GPU integrata riescono a donare discrete performance senza scomodare schede video discrete. Il trackpad è ora più ampio del 20% rispetto alla generazione precedente, e la tastiera ad isola risulta ora più comoda, con i tasti dotati di 1,3mm di corsa.

Surface Pro 7

Rinnovato nella sostanza, con nuovi processori Intel Core Ice Lake di 10a generazione e soluzioni fino a 16GB di memoria RAM e 1TB di SSD. Il nuovo Surface Pro 7 è dotato di ricarica rapida, offrendo da 0 all’80% in appena un’ora. È la soluzione ideale per chi cerca il massimo in mobilità, grazie alla tastiera abbinata e al supporto per la Surface pen.

Surface Pro X

Il primo Surface ad equipaggiare un processore ARM sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che gli consente di essere un potente alleato in mobilità, ma sopratutto di essere sempre connesso, in qualunque luogo.

Non mancano alcune chicche, come ad esempio la stylus che si ripone in un incavo della tastiera abbinata, e che si ricarica automaticamente una volta inserita.