Avete mai pensato di collegare un mouse e una tastiera alla vostra console per controllare in maniera diversa alcuni giochi? Con il piccolo adattatore C35 potrete realizzarlo semplicemente su qualsiasi console, senza dover sacrificare porte presenti sulla console.

Questo piccolo dispositivo, che costa meno di venti euro, è compatibile con Microsoft Xbox 360 e Xbox One, Sony Playstation 3 e Playstation 4 e Nintendo Switch, in sostanza tutte le principali console presenti sul mercato. Realizzato a forma di X, l’adattatore dispone da un lato di due porte USB per collegare mouse e tastiera, mentre sul lato opposto i connettori sono tre.

Troviamo una porta per collegare il joypad originale, un connettore per l’alimentazione USB Type-C e uno per collegare l’adattatore alla console.

Le dimensioni sono piuttosto compatte, 16 x 13,3 x 3 centimetri e peso di 85 grammi, per cui non andrà a ingombrare la scrivania o la vostra postazione di gioco. Non sono necessarie particolari configurazioni, visto che l’intero sistema è Plug and Connect, e riconoscerà in automatico qualsiasi tastiera o mouse venga collegato.

Potete acquistare l’adattatore su eBay, con spese di spedizione gratuite, utilizzando il link sottostante.

