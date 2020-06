Dopo una lunga serie di speculazioni circa la data di lancio ufficiale di Xiaomi Mi Band 5 (ormai nota a tutti), il colosso cinese ci svela alcune importanti informazioni sulle feature e sul sistema di ricarica della smartband. Infatti, come spesso accade in questi casi, Xiaomi conferma alcune informazioni sulla scheda tecnica di Xiaomi Mi Band 5.

Ricarica magnetica e prezzo competitivo

Secondo alcuni dei punti chiave di Xiaomi Mi Band 5 sottolineati nel poster, scopriamo che il wearable è munito di un display OLED a colori che potrebbe avere una diagonale da 1,2 pollici contro i 0,95 dell’attuale modello. La smartband sarà inoltre accompagnata da una serie di “sensori professionali”, di cui ci si attende la presenza del tracking SpO2, del ciclo mestruale e l’arrivo di Amazon Alexa.

Oltre al chiaro riferimento circa il supporto del modulo NFC per i pagamenti contactless, ci sono grandi cambiamenti per il sistema di ricarica. Come viene chiaramente mostrato in un altro poster ufficiale, si nota chiaramente un sistema di ricarica con pin magnetico per Xiaomi Mi Band 5. Si tratta di una novità piuttosto gradita e attesa, soprattutto dai tanti utenti poco entusiasti dal sistema fino ad ora implementato.

Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe arrivare in tante colorazioni differenti ed un prezzo di listino pari a 175 yuan, circa 20 euro al cambio. Se così fosse, si tratterebbe di un prezzo di listino estremamente competitivo per la smartband, soprattutto considerando i grandi cambiamenti apportati da Xiaomi sotto tanti punti di vista.

Non ci resta quindi che attendere l’11 giugno per scoprire ufficialmente le altre funzioni offerte da Xiaomi Mi Band 5.

