Come ormai sappiamo da diversi giorni, Xiaomi Mi Band 5 verrà ufficialmente presentata il prossimo 11 giugno ed in queste ore alcune immagini (un poster ufficiale ed una foto leak) ci danno modo di scoprire informazioni in più sulla prossima smartband di Xiaomi.

Tante colorazioni e modulo NFC

Un poster ufficiale sul wearable mette in risalto alcune delle colorazioni dei cinturini di Xiaomi Mi Band 5. In questo modo scopriamo che, al lancio, la smartband verrà proposta in almeno quattro colorazioni differenti: rossa, gialla, nera e verde militare.

Dal poster non è possibile confermare molti dei rumor circolati in questi giorni – tracking SpO2, supporto Amazon Alexa e modulo NFC per i pagamenti contactless -, ma piuttosto si cerca di catturare l’attenzione degli utenti con le nuove colorazioni dei cinturini in silicone e l’ampio display touch a colori.

Questo, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe avere una diagonale pari a 1,2 pollici (contro i 0,95 del modello attuale) ed un prezzo previsto di circa 175 yuan, ovvero 21 euro al cambio. Infine, tramite una foto di quella che sembrerebbe essere la confezione ufficiale, è ben visibile la presenza del logo NFC in basso a destra. La sua implementazione apre a Xiaomi il mercato dei pagamenti contactless in Occidente, fino ad adesso rimasta esclusiva dei soli modelli indicati per il mercato cinese.

Che ne pensate di queste novità? Acquisterete il nuovo wearable di Xiaomi appena sarà disponibile sul mercato? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Xiaomi Mi Band 4

