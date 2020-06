Il prossimo 11 giugno la smartband Xiaomi Mi Band 5 verrà ufficialmente svelata in Cina ma, come spesso capita, anche a distanza di pochi giorni dal lancio abbiamo modo di scoprire alcune delle funzioni che potrebbero trovare posto all’interno del dispositivo.

Pagamenti tramite NFC e molto altro

Infatti, grazie a una serie di immagini leak che farebbero riferimento a materiale ufficiale di Xiaomi, possiamo apprezzare diverse funzionalità inedite che potrebbero trovare posto nella nuova smartband del colosso cinese.

Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe integrare un sistema di gestione dello stress tramite esercizi di respirazione – funzione oggigiorno estremamente comune su smartband e smartwatch -, una serie di opzioni per ottimizzare la modalità non disturbare e il modulo NFC disponibile anche per il mercato occidentale e non più ad appannaggio dei soli utenti cinesi.

Secondo questi leak, Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe supportare pagamenti tramite il circuito Mastercard dove il modulo NFC permetterebbe di pagare rapidamente in modalità contactless nei centri commerciali, negozi, mezzi pubblici, stazioni di rifornimento e tanti altri, a seguito dell’aggiunta della carta di credito Mastercard all’interno dell’applicazione Mi Fit.

La modalità non disturbare dovrebbe permettere agli utenti di impostare fasce prestabilite da 30 minuti, 1 o 2 ore, oppure di indicare a proprio piacimento una fascia oraria entro la quale non si verrà disturbati dall’arrivo di notifiche. Si fa anche riferimento alla probabile presenza di watch face particolari come quelle a tema Avengers, ma non è ancora chiaro se Xiaomi permetterà agli utenti di scaricarne di altre tramite l’app Mi Fit.

Tutte queste feature si vanno ad aggiungere a quelle di cui avevamo parlato anche qualche settimana fa, dove le più importanti rappresentano certamente il supporto ad Amazon Alexa, tracking SpO2 e tanto altro.

