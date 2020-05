La serie Mi Band ha reso Xiaomi una fra le realtà più importanti nel campo delle smartband economiche, merito soprattutto di un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile. Nel corso delle prossime settimane dovremo assistere al lancio ufficiale di Xiaomi Mi Band 5, ad oggi data come vicina al lancio già dal mese di giugno, mentre in queste ore un interessante rumor ci anticipa alcune fra le più importanti feature che potrebbero trovare posto all’interno della smartphone dell’azienda cinese.

SPO2, Amazon Alexa e ciclo mestruale

Xiaomi Mi Band 5 potrebbe essere la prima smartband di Xiaomi ad integrare nativamente Amazon Alexa, il che la renderebbe estremamente appetibile per chi dispone in casa dei prodotti per la smart home realizzati dal colosso americano. Ad oggi i modelli indirizzati al mercato cinese hanno a disposizione un assistente digitale. ma l’arrivo di Amazon Alexa dovrebbe essere disponibile per anche per i modelli indirizzati al mercato interno oltre a quello internazionale.

Dal punto di vista del tracking dell’attività fisica, il punto di forza delle smartband di Xiaomi, il wearable dovrebbe aggiungere la possibilità di tracciare i valori SPO2 – ossigenazione del sangue – e del ciclo mestruale. In aggiunta, Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe disporre anche della funzione PAI (Personal Activity Intelligence) per convertire le informazioni relative al battito cardiaco in un punteggio; l’idea sarebbe quella di spronare gli utenti a restare in forma offrendo loro un punteggio da raggiungere.

Nel firmware 1.0.0.38 è stato trovato un riferimento ad una smartband con codice prodotto XMSH11HM; questo, considerando il model number dell’attuale Xiaomi Mi Band 4 – XMSH10HM -, dovrebbe fare proprio riferimento a Xiaomi Mi Band 5. Purtroppo non sono presenti ulteriori informazioni sulla smartband di Xiaomi, ma torneremo sicuramente a parlarne nei prossimi giorni.

In copertina Xiaomi Mi Band 4

