Il crescente numero di anticipazioni delle ultime settimane aveva fatto pensare che la presentazione di Xiaomi Mi Band 5 fosse ormai imminente. Oggi, con un post su WeChat di Xiaomi Mall, abbiamo la data esatta dell’evento di presentazione del nuovo dispositivo indossabile targato Xiaomi.

L’immagine sottostante non lascia più dubbi e conferma che la prossima generazione di una delle smartband più vendute di tutti i tempi sarà presentata il prossimo 11 giugno. Lo slogan promette numerose differenze rispetto alla generazione precedente, anche se dal punto di vista esteti ci sarà una continuità nel design.

Crescerà il display, che su Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe arrivare a 1,2 pollici di diagonale, e dovrebbe arrivare una versione NFC dedicata ai mercati internazionali. Tra le funzioni attese c’è la misurazione del livello di ossigeno del sangue (SpO2) che dovrebbe rendere ancora più interessante un prodotto che negli anni ha sempre riscosso un grande successo.

In arrivo anche la possibilità di usare la smartband per scattare foto tramite lo smartphone, cinque nuove modalità sportive, per un totale di 11 e il supporto ad Amazon Alexa, per poter interagire e ottenere informazioni utilizzando l’assistente vocale. In Cina invece dovrebbe essere utilizzata XiaoAI, l’intelligenza artificiale sviluppata direttamente da Xiaomi.

Non ci resta dunque che attendere meno di due settimane per conoscere tutti i dettagli su Xiaomi Mi Band 5, anche se è probabile che nei prossimi giorni sarà la stessa compagnia cinese a fornirci qualche succosa anticipazione.

In copertina Xiaomi Mi Band 4