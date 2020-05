Torniamo nuovamente a parlare di Xiaomi Mi Band 5, la smartband economica di Xiaomi che potrebbe essere molto vicina al lancio. In queste settimane abbiamo visto l’arrivo di importanti leak e rumor sulle specifiche tecniche e le feature del wearable, come ad esempio il probabile supporto ad Amazon Alexa, tracking SpO2, il ciclo mestruale accompagnate da alcune foto che la ritrarrebbero dal vivo.

Controllo fotocamera e tanto altro

In queste ore un inedito leak ci permette invece di scoprire una interessante funzione che dovrebbe trovare posto sul piccolo wearable: il controllo della fotocamera. Allo stato attuale non sappiamo bene come potrebbe funzionare, ma gli indizi ci portano a credere che gli utenti di Xiaomi Mi Band 5 saranno in grado di scattare foto e registrare video attivando il comando direttamente dal piccolo display della smartband.

Alcune schermate della UI di Xiaomi Mi Band 5 farebbero riferimento alla presenza del tracking di numerose attività fisiche come il nuoto, il tapis roulant, il sollevamento pesi, la corsa, la camminata, bici al chiuso e all’aperto e molto altro. È inoltre possibile notare quelle che sembrerebbero essere alcune watchfaces della smartband che, con il probabile display a colori da 1,2 pollici, dovrebbero garantire un utilizzo migliore della smartband.

Infine, per quanto riguarda il display, gli ultimi rumor sono piuttosto discordanti fra di loro. Alcuni, come il leak di ieri sulle probabili foto leak, mostrano un display molto simile a quello di Xiaomi Mi Band 4; altri, invece, come quello visibile qui in alto, farebbero riferimento ad un display tutto schermo con tasto touch integrato all’interno del pannello touch.

In copertina Xiaomi Mi Band 4

