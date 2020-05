Xiaomi Mi Band 4 è una delle smartband più popolari del momento, merito certamente dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che la pone come il punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un prodotto economico, duttile, leggero e dalla buona autonomia per il tracking dell’attività fisica e per la gestione delle notifiche.

Xiaomi Mi Band 5 si mostra dal vivo

Il prossimo modello, Xiaomi Mi Band 5, dovrebbe arrivare sul mercato nel corso dei mesi successivi ma pare che una serie di foto leak ufficiose ci permettano di scoprire in anteprima il design del wearable di Xiaomi. Infatti, da quel che possiamo vedere, pare che Xiaomi Mi Band 5 conservi lo stesso design a pillola con tanto di sistema di ricarica a PIN del modello attuale.

Benché le foto siano estremamente sovraesposte, è possibile notare il display a colori con il classico sistema di controllo touch per gestire l’interfaccia e i menu. Purtroppo non ci è dato sapere altro sulla smartband, sebbene le ultime voci di corridoio diano per assodato il supporto ad Amazon Alexa, il sensore SpO2 e il tracking del ciclo mestruale.

Chi si aspettava un cambio radicale di design potrebbe rimanere a bocca asciutta, anche se non abbiamo nessuna certezza a riguardo. Xiaomi Mi Band 5 potrebbe mostrare un design quasi invariato rispetto all’attuale modello per via di una migliore gestione dei costi di realizzazione, un elemento estremamente importante per Xiaomi se vuole continuare ad essere la regina incontrastata delle smartband economiche.

Che ne pensate di queste immagini? Acquistereste Xiaomi Mi Band 5 con questo design? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Xiaomi Mi Band 4

