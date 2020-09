Ieri sera abbiamo finalmente scoperto la data di uscita e il prezzo ufficiale di Playstation 5 e abbiamo anche avuto modo di vedere molteplici giochi in arrivo sulla console PS5 tra i quali Demon’s Souls, Final Fantasy XVI, Spider-Man: Miles Morales, Deathloop, Fortnite, Resident Evil Village e Hogwards Legacy. Tra le numerose domande, una in particolare è rimasta indietro, ovvero quanto costeranno i giochi per PS5.

I giochi per PS5 costeranno di più

Sony ha confermato che i seguenti giochi per Playstation 5, tutti disponibili al day one, costeranno di più. Ecco i dettagli:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – pre-installato su PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – US$69.99/ ¥7,900/ €79.99 (RRP)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – US$69.99/ ¥7,900/ €79.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – US$49.99/ ¥5,900/ €59.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – US$69.99/ ¥7,900/ €79.99 (RRP)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – US$59.99/ ¥6,900/ €69.99 (RRP)

È importante notare che questo elenco non include i giochi multipiattaforma previsti come Fortnite e i titoli di uscita annuale standard come Call of Duty e Assassin’s Creed, tuttavia, i prezzi di questi primi giochi evidenziano che la maggior parte dei titoli AAA in arrivo su Playstation 5 costerà 79.99 euro, ossia 10 euro in più rispetto ai prezzi dei giochi per PS4.

Non si tratta in realtà di una grande novità e sembra una conseguenza del regolare aumento del costo di sviluppo dei giochi più esclusivi, ma per molte persone l’aumento di prezzo è una conseguenza degli ultimi rincari applicati dal settore dell’intrattenimento.

Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West confermati per PS4

Come riportato da The Verge, Sony ha anche confermato che alcuni giochi esclusivi per PS5 saranno disponibili anche per PS4. I titoli che avranno versioni cross-gen includono non solo Spider-Man: Miles Morales e Sackboy A Big Adventure, ma anche l’imminente sequel di Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West.

Il post sul blog di Sony sottolinea che le versioni digitali per PS4 dei giochi di lancio includeranno un aggiornamento gratuito su entrambe le console PS5, mentre le versioni su disco per PS4 di questi giochi includeranno un aggiornamento gratuito su PS5 con unità Blu-Ray Ultra HD, nel quale dovrà essere presente il disco di gioco PS4 per dimostrare la proprietà del titolo.