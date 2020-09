Una settimana dopo che Microsoft ha ufficializzato il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X e Xbox Series S, ieri sera Sony ha risposto al colosso di Redmond con un importante evento in streaming dedicato a Playstation 5, nel corso del quale ha rivelato non solo quanto costerà PS5 e quando verrà lanciata, ma anche maggiori dettagli sui giochi in arrivo sulla sua console next-gen.

PS5 costerà 499 euro e sarà disponibile in Italia dal 19 novembre

Dopo mesi di rumor e speculazioni, ora sappiamo che Playstation 5 verrà lanciata in Italia il 19 novembre e come noto sarà proposta in due versioni: PS5 standard comprensiva di lettore Ultra HD Blu-ray costerà 499 euro, mentre PS5 Digital Edition, sprovvista di unità ottica, costerà 399 euro.

Sony svela i primi giochi per Playstation 5

Oltre alle informazioni che riguardano PS5, nell’evento di ieri Sony ha anche fornito un’anteprima sui giochi che accompagneranno il lancio della console, anche se non tutti saranno disponibili al Day One, tuttavia non mancano le esclusive.

Final Fantasy XVI annunciato per PS5

Lo carrellata di giochi PS5 è iniziata con una sorpresa: Final Fantasy XVI arriverà su PS5 come esclusiva temporale, come si legge alla fine del trailer di debutto ufficiale che è pieno di luoghi familiari, cristalli, incantesimi e ovviamente chocobo, tuttavia Square Enix non ha rivelato altri dettagli a riguardo.

Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile per PS5 a natale

L’annuncio che un gioco di Spider-Man incentrato su Miles Morales sarebbe arrivato su PS5 era praticamente certo, ma la presentazione di ieri ha fornito uno sguardo approfondito al gameplay. Spider-Man: Miles Morales verrà lanciato su PS5 in tempo per le festività natalizie.

Hogwarts Legacy uscirà per PS5 nel 2021

Il mondo magico di Harry Potter sta diventando ancora più grande con un nuovo gioco chiamato Hogwarts Legacy. Si tratta di un gioco open world a lungo vociferato ambientato nel vasto universo di Harry Potter, ma non vedrà la luce prima del 2021.

Resident Evil: Village per Playstation 5

A giudicare dal secondo trailer mostrato ieri sera, l’ottava reincarnazione di Resident Evil sembra raccapricciante almeno quanto il precedente capitolo, dal quale eredita l’inquietante visuale in soggettiva. Resident Evil: Village arriverà su Playstation 5 nel 2021.

God of War 2 è ufficiale

Il tanto atteso seguito di God of War è ufficiale e si chiamerà Ragnarök. Le informazioni scarseggiano, tuttavia il gioco sarà lanciato nel 2021.

Devil May Cry 5 in versione speciale per PS5

Uno dei migliori giochi d’azione degli ultimi anni sta ottenendo una nuova versione per PS5. Capcom ha rivelato un’edizione speciale di Devil May Cry 5 che sarà un titolo disponibile in digitale al lancio di Playstation 5.

Five Nights at Freddy’s ritorna su PS5 con Security Breach

L’onnipresente serie horror Five Nights at Freddy’s ritorna con una new entry dall’aspetto incredibilmente inquietante per PS5. Il gioco in questione si chiama Security Breach e verrà lanciato come esclusiva console temporale di 3 mesi per PS5 e Ps4 e per PC, ma al momento non si sa quando uscirà.

Remaster PS5 di Demon’s Souls

L’ambizioso remaster di Demon’s Souls di Bluepoint Games è uno dei titoli per Playstation 5 più entusiasmanti che conosciamo e l’evento di ieri sera ha fornito un’ampio sguardo al rinnovato action RPG.

Playstation Plus Collection

Sony ha anche annunciato la collezione PlayStation Plus, una nuova funzionalità per il suo servizio in abbonamento che consente di giocare a una vasta gamma di titoli classici per PS4 sulla console PS5 e sarà disponibile al lancio della nuova console Sony a novembre.