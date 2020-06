Inizio settimana un importante leak circa Samsung Galaxy Watch 3 ci permetteva di scoprire come si presenterà lo smartwatch di Samsung con lo schermo acceso, ma quest’oggi una immagine stampa leakata ci mostra quello che sembra essere il design definito di Samsung Galaxy Watch 3.

Design di alto livello e cura dei dettagli

Infatti, grazie al classico lavoro di Evleaks, lo smartwatch di fascia alta di Samsung si svela ai nostri occhi da ogni angolazione, permettendoci di scoprire alcuni piccoli dettagli finora presunti ma mai svelati realmente per via di immagini leak a bassa risoluzione.

Da questa immagine è possibile notare Samsung Galaxy Watch 3 nella variante da 45 mm – ricordiamo che il wearable è atteso anche con cassa da 41 mm con display da 1,2 pollici – con i due tasti laterali incastonati nella cassa circolare.

Purtroppo non ci è dato sapere se la ghiera circolare sarà effettivamente a bordo dello smartwatch Samsung, ma dal design sembra essere proprio così. Posteriormente campeggia il particolare sistema di diodi per la rilevazione del battito cardiaco e, molto probabilmente, anche per il calcolo della pressione sanguigna da poco annunciato per Samsung Galaxy Watch Active 2. Il cinturino in pelle rappresenta poi una chicca che non può mancare su questo prodotto, soprattutto nella variante da 45 mm.

Che ne pensate del design di Samsung Galaxy Watch 3? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch