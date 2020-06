Samsung continua ad essere protagonista di interessanti rumor e leak per quanto riguarda un dispositivo wearable molto atteso: Samsung Galaxy Watch 3. Lo smartwatch di fascia alta atteso al lancio per le prossime settimane, viene ripreso in una serie di foto leak che ci permettono di scoprire quello che dovrebbe essere il suo display in funzione.

Design familiare e qualche novità

Sebbene la qualità delle immagini sia di bassa qualità – fatto piuttosto curioso considerando la tipologia di sensori fotografici integrati anche negli smartphone più economici -, è possibile scorgere il launcher delle applicazioni ed una parte del pannello delle impostazioni.

Samsung Galaxy Watch 3 sembrerebbe montare le classiche app pre-installate disponibili sugli smartwatch muniti di Tizen OS, di cui è possibile riconoscere distintamente qualche lieve differenza di design per l’applicazione Calendario e del Galaxy Store.

Dagli scatti è possibile notare i tasti fisici sulla ghiera, come avevamo sottolineato in questa news, mentre non è possibile confermare la ghiera rotante che in molti danno come assodata. Ricordiamo che il nuovo smartwatch di Samsung dovrebbe arrivare con una cassa da 41 e 45 mm, display da 1,2 e 1,4 pollici, certificazione IP68 e MIL-STD-810G, 1 GB di RAM e 8 GB di storage, Tizen OS 5.5 e moduli Bluetooth 5.0 e Wi-Fi.

