Il passaggio a una nuova generazione di console deve necessariamente offrire il supporto per i giochi della generazione precedente, soprattutto nella fase transitoria. Purtroppo sembra che su Playstation 5 non sarà sempre possibile caricare i salvataggi dei giochi per PS4.

Gli sviluppatori di Yakuza Like a Dragon hanno confermato che non sarà possibile spostare i propri salvataggi PS4 nella versione PS5, inoltre Gene Park del Washington Post avrebbe sentito da molteplici sviluppatori che i salvataggi PS4 non funzioneranno su PS5 e che Xbox Series X sembra invece supportare vecchi dati di gioco.

I salvataggi su PS4 funzioneranno su PS5?

Il giornalista ha spiegato che l’inconveniente non è legato alla retrocompatibilità, ma più che altro ai giochi che ottengono un upgrade tecnico per PlayStation 5, come nel caso di Yakuza Like a Dragon.

Se questo dovesse rivelarsi vero, iniziare a giocare alcuni titoli su PS4 potrebbe implicare di dover ricominciare dal’inizio passando a PS5 e per alcuni giochi come Marvel’s Avengers sarebbe improponibile.

D’altra parte, sembra che la versione PS4 di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales porti con sé i dati di salvataggio se si sfrutta l’upgrade a Playstation 5. Per ora non ci sono ancora molti esempi, ma potrebbe essere che Sony abbia reso facoltativo per gli sviluppatori inserire il cross-save.

Per quanto riguarda l’Italia, PlayStation 5 farà il suo esordio ufficiale il 19 novembre. Potete trovare le informazioni sui pre-ordini nel nostro articolo dedicato.

