L’annuncio tanto atteso è stato fatto e PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition si apprestano finalmente ad arrivare sul mercato. L’arrivo di una nuova console da gioco è sempre un evento storico dato che, a differenza del mercato degli smartphone e dei computer, l’arrivo di una nuova piattaforma gaming impiega molti anni ad essere presentata.

Nell’evento tenutosi il 16 settembre 2020, Sony ha svelato finalmente prezzi e data di disponibilità delle PlayStation 5. In Europa, e quindi anche in Italia, saranno disponibili ufficialmente dal 19 novembre 2020 a un prezzo di 399,99 Euro per la variante Digital Edition e 499,99 Euro per la variante con lettore ottico.

Dopo l’annuncio dunque prendono il via i pre-ordini di PlayStation 5, ecco dove pre-ordinarla online.

Dove pre-ordinare PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition

Al momento non tutti i negozi hanno i pre-ordini attivi della nuova console. Terremo aggiornato questo articolo nel tempo affinché possiate scegliere il negozio che più vi interessa:

Avete già ordinato la vostra prossima console?