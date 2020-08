Parliamo anche oggi di Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo e nella fattispecie dei negozi del gruppo Siem, dove arriva oggi il nuovo volantino “+Prendi -Spendi”, con offerte su numerosi prodotti tech di varie categorie e sconti alla cassa immediati fino a 500 euro.

Questo nuovo volantino si affianca a quelli delle altre insegne Euronics illustrati nei giorni scorsi e ancora attivi: il SottoAgosto del gruppo Bruno, gli Hot Days de La via Lattea e gli Sconti d’estate del gruppo Dimo.

Offerte “+Prendi -Spendi” di Euronics Siem (10 agosto – 3 settembre 2020)

Prima di entrare nel merito delle offerte attive è bene illustrare la principale peculiarità del volantino “+Prendi -Spendi” di Euronics, che sarà attivo dal 10 agosto al 3 settembre 2020 nei punti vendita del gruppo Siem, presenti principalmente in Molise, Puglia, Abruzzo e Basilicata.

Come ben raffigurato nella prima pagina del volantino, il meccanismo “+Prendi -Spendi” prevede che al cliente venga riconosciuto uno sconto immediato alla cassa, il cui importo aumenta in misura direttamente proporzionale al totale della spesa effettuata. In particolare:

Con una spesa di almeno 300 euro , si ha diritto ad uno sconto immediato alla cassa di 30 euro ;

, si ha diritto ad uno sconto immediato alla cassa di ; Con una spesa di almeno 600 euro , si ha diritto ad uno sconto immediato alla cassa di 100 euro ;

, si ha diritto ad uno sconto immediato alla cassa di ; Con una spesa di almeno 1.000 euro , si ha diritto ad uno sconto immediato alla cassa di 200 euro ;

, si ha diritto ad uno sconto immediato alla cassa di ; Con una spesa di almeno 2.000 euro, si ha diritto ad uno sconto immediato alla cassa di 500 euro.

In aggiunta a questo, viene prevista la possibilità del pagamento a rate a tasso tero, senza interessi né spese, con prima rata “dopo 4 mesi dalla liquidazione del prestito finalizzato”, ovvero da dicembre.

Passiamo adesso alle offerte disponibili, già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti per rendervene più comoda la consultazione.

Smartphone in offerta da Euronics

Tablet e computer in offerta da Euronics

Smart TV in offerta da Euronics

Altri prodotti in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte del nuovo volantino di Euronics sono visibili al link sottostante:

Volantino “+Prendi -Spendi” di Euronics Siem (10 agosto – 3 settembre 2020)

