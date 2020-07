Euronics è pronta a lanciare, ora che siamo in piena estate, i suoi Hot Days: questo il nome del nuovo volantino della famosa catena di elettronica che propone sconti fino al 50% e (in alcuni casi) la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso zero su una vastissima selezione di prodotti di tecnologia, tra cui smart TV, notebook, fotocamere, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Euronics su prodotti tech

Il volantino Euronics, valido fino al 12 agosto, dovrebbe essere diverso – anche in questo caso – da regione a regione: per esempio, il volantino oggi in esame sarà valido per tutti i punti vendita del gruppo “La Via Lattea”, presenti in Sicilia. Gli smartphone non sono però, come anticipato, gli unici prodotti interessanti in promozione, per cui abbiamo comunque deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su vari smart TV, auricolari, notebook e tablet (NdR, per le altre vedasi questo link).

Smartphone

Huawei P40 a 699,99 euro

a 699,99 euro Redmi Note 9 a 209,99 euro

a 209,99 euro Huawei P30 Lite a 189,99 euro

a 189,99 euro Samsung Galaxy A51 a 289,99 euro

a 289,99 euro Samsung Galaxy S20+ a 829,99 euro

a 829,99 euro Samsung Galaxy S10 Lite a 429,99 euro

Notebook e tablet

Huawei MediaPad T5 10 LTE a 199 euro

a 199 euro HP Notebook 15S-EQ0050NL a 529 euro

a 529 euro Lenovo Ideapad 3 15ADA05-81W1008DIX a 449 euro

Smart TV e auricolari

Fresh ‘N Rebel 3HP400 a 129,99 euro

a 129,99 euro LG Smart TV 43UN74006LBAPI a 399 euro

a 399 euro Samsung Smart TV UE50TUBO70UX2T a 499 euro

Magari gli smartphone Android non godranno, se consideriamo lo street price, di offerte eccezionali, ma questa potrebbe essere la soluzione per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, a questo indirizzo potrete visionare il nuovo volantino di Euronics valido per la vostra provincia.