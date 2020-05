Tra le novità introdotte dal Decreto Rilancio, con il quale l’Italia inizia a uscire dall’emergenza sanitaria che ha bloccato il Paese per due mesi, c’è anche un contributo per incentivare la micro mobilità, del quale vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Se avete i requisiti richiesti dalla nuova iniziativa, ovvero abitare in un comune con almeno 50.000 abitanti, ecco alcuni suggerimenti su monopattini e biciclette elettriche che potete acquistare. Ricordiamo che il bonus copre il 60% del costo di acquisto, quindi per ottenere i 500 euro dovrete spenderne poco più di 800, oppure dovrete “accontentarvi” di un rimborso di entità minore. Ricordate che lo sconto è valido anche sulle biciclette tradizionali.

Monopattini elettrici

Ninebot Segway ES2

Ha una portata massima di 100 Kg e raggiunge i 25 Km/h Ninebot ES2, che ha un peso complessivo di 12.5 Kg. È ammortizzato su entrambe le ruote e dispone di un sistema antibloccaggio sia per quanto riguarda il reno meccanico che quello elettrico.

Dispone di una modalità cruise per mantenere costante la velocità e può essere comodamente ripiegato per entrare nel bagagliaio dell’auto.

Lo trovate a 397 euro da MediaWorld, a 399 euro da Unieuro oppure a 389,99 euro su Amazon. Con il rimborso potreste pagarlo rispettivamente 158,8 euro, 159,6 euro e 155,99 euro

Xiaomi Mi Electric Scooter

È stato uno dei precursori, da tempo in Italia e molto apprezzato dagli utenti. Raggiunge i 25 Km/h, ha un’autonomia di 30 Km e una capacità di carico di 100 Kg. Pesa poco più di 12 Kg, può essere ripiegato per facilitare il trasporto e utilizza ruote gonfiabili da 8,5 pollici per un maggiore comfort. È possibile impostare alcuni parametri, e controllare lo stato della batteria, utilizzando il proprio smartphone Android.

È in offerta da Unieuro a 398 euro, oppure da MediaWorld a 355 euro. Con il buono del governo lo pagherete rispettivamente 159,20 e 142 euro.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

È la variante aggiornata del modello appena presentato, con velocità massima di 25 Km/h, autonomia migliorata che raggiunge i 45 Km, peso massimo supportato di 100 Kg, doppio freno. È più pesante di altri modelli, con 14,2 Kg, anche a causa della batteria di dimensioni maggiori. Le modalità di guida si impostano sul display presente nel manubrio, comodo il cavalletto per facilitare il parcheggio, molto buona l’autonomia.

È in vendita su Amazon a 449 euro, Unieuro a 449 euro e MediaWorld a 449 euro, che scenderanno a 179,60 euro con il buono governativo.

Ninebot Segway Max G30

Punta tutto sull’autonomia il modello di punta Ninebot, che può arrivare a coprire 65 km, con una velocità massima di 25 Km/h e una portata di 100 Kg. Gli pneumatici tubeless da 10 pollici offrono una migliore ammortizzazione e il recupero energetico assicura che non vada sprecata alcuna energia. Per contro è decisamente pesante, visto che raggiunge i 18 Kg e potrebbe creare qualche problema il trasporto sii mezzi pubblici o in auto.

È in vendita da Unieuro a 699 euro oppure a 799 euro su MediaWorld, che con il buono diventeranno 279,6 euro e 319,6 euro.

Vivobike Vivo E-Scooter S3

Chiudiamo con la proposta Vivobike, che raggiunge i 25 Km/h, 18 Km di autonomia, portata di 100 Kg e sistema ABS all’anteriore. Pesa 12,5 Kg e dispone di un display LED per selezionare la modalità e visualizzare la velocità e l’autonomia residua. La batteria da 5.200 mAh contribuisce a contenere il peso, ma per contro limita l’autonomia e il chilometraggio.

Potete acquistarlo a 349 euro su Unieuro e a 349 euro su MediaWorld, che scenderanno a 139,6 euro con il bonus.

Biciclette elettriche

MOMO Design New York 16

È l’unico modello pieghevole di questa rassegna, e forse il meno adatto se vivete in una città con strade dissestate. Con i suoi cerchi da 16 pollici infatti l’assorbimento delle buche non è al top. offre 30 Km di autonomia, arriva fino a 25 Km/h e ha una portata di 100 kg. Dispone di freni a disco e pneumatici gonfiabili per un peso complessivo di quasi 15 Kg.

La trovate a 599 euro da Unieuro e a 599 euro da MediaWorld che scendono a 239,60 euro con il bonus.

SmartWay C1

È la classica city bike, non pieghevole, con ruote da 26 pollici per un comfort di tutto rispetto anche in città. Offre 30 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h, con una portata di 125 Kg. La ruota anteriore è ammortizzata, entrambe le ruote utilizzano freni di tipo V-brake ed è presente un cambio Shimano a 6 rapporti. È disponibile in diverse colorazioni.

Potete acquistarla da Unieuro a 599 euro, che diventano 239,60 euro con il bonus.

i-Bike MTB MUD ITA99

Se siete più sportivi, e volete una bici anche per il fuoristrada, ecco il modello che fa per voi. Arriva a 25 Km/h, raggiunge i 560 Km di autonomia, grazie a una batteria da 13000 mAh, porta fino a 130 Kg e adotta ruote da ben 29 pollici. Dispone di un cambio Shimano a 3×7 rapporti, telaio in acciaio, display LCD retroilluminato e tre diversi livelli di assistenza alla pedalata.

Potete acquistarla su MediaWorld a 999 euro, che scendono a 499 euro con il bonus.

BeBikes L6S6-G

Anche questa è una city-bike con ruote da 26 pollici, anche se risulta leggermente più pesante di altri modelli a causa del telaio in ferro. Ha una potenza di 250 watt, sei diversi rapporti e un comodo portapacchi posteriore che permette di caricare fino a 25 Km. È presente una forcella anteriore ammortizzata per migliorare il comfort nel traffico urbano.

La trovate da Unieuro a 849 euro che scendono diventano 349 euro usufruendo del bonus.

i-Bike City Easy

Chiudiamo la rassegna con una city bike dotata di buona autonomia, ben 40 Km. velocità massima di 25 Km/h, con diversi livelli di assistenza. è realizzata in acciaio, con cambio elettrico Shimano. Gli pneumatici sono da 26 pollici per il massimo comfort in città, mentre sul comodo display potete visualizzare autonomia e velocità.

È in vendita da MediaWorld a 731 euro, che diventano 292,40 euro con il bonus statale.

Questi erano dunque alcuni esempi di monopattini e bici elettriche acquistabili con il nuovo bonus presente del Decreto Rilancio. Ricordiamo che potete utilizzarlo anche per hoverboard, segway e per biciclette non elettriche, così come per servizi di sharing mobility. Per scoprire altri modelli mi rimandiamo alla nostra guida ai migliori monopattini elettrici. Ricordatevi infine che anche su Amazon è possibile ottenere la fattura di acquisto, come vi abbiamo spiegato nella nostra guida.