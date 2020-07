Dopo avervi parlato giusto qualche ora fa di un altro nuovo volantino, torniamo ad occuparci di Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, nella fattispecie dei negozi del gruppo Bruno, dove arriva il nuovo volantino SottoAgosto, con offerte fino al 40% su numerosi prodotti.

Il SottoAgosto di Euronics Bruno è attivo da oggi, 30 luglio, e rimarrà valido fino al 16 agosto, è formato da ben 35 pagine e comprende sconti sui prodotti più disparati, come smartphone, smart TV, notebook ed elettrodomestici.

Offerte “SottoAgosto” di Euronics Bruno (30 luglio – 16 agosto)

Ecco una breve rassegna dei prodotti tecnologici in offerta, già suddivisi in base alla categoria di appartenenza per rendervene più comoda la consultazione.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro

Huawei FreeBuds 3 a 119 euro

Huawei FreeBuds 3i a 89 euro

Apple Watch Series 3 a 279 euro

Tablet e computer in offerta da Euronics

Apple iPad WiFi 128 GB a 449,99 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 359 euro

Huawei Mediapad T5 10 a 179,99 euro

Apple iPad 32 GB LTE a 469,99 euro

Apple iPad Pro 11″ 256 GB LTE a 899,99 euro

Apple MacBook Air 128 GB 2019 a 999,99 euro

Apple MacBook Air 512 GB 2019 a 1.399,99 euro

Apple MacBook Pro 13″ con TouchBar a 1.899,99 euro

Apple iMac 21,5″ retina 4K a 1.399,99 euro

Altri prodotti in offerta da Euronics

GoPro Hero 7 Black a 249,99 euro

DJI Osmo Action a 299,99 euro

DJI Mavic Mini a 499,90 euro

Samsung 55″ UHD 4K UE55TU7070U a 449 euro

Sony KD-55A89B a 2.199 euro

Samsung QE65Q90RAT a 1599 euro

Panasonic TX-65GZ1500 a 2399 euro

Samsung QLED Q70T 65″ a 1399 euro

Samsung QLED Q60T 55″ a 799 euro

Samsung QLED Q70R 49″ a 599 euro

Queste e tutte le altre offerte del volantino Euronics Bruno sono visibili a questo link:

Volantino SottoAgosto di Euronics Bruno (fino al 16 agosto)

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Leggi anche: Ecco monopattini e biciclette elettriche da acquistare con il bonus mobilità elettrica