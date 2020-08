Torniamo ancora una volta ad occuparci di Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo e nella fattispecie dei negozi del gruppo Dimo, dove arriva oggi il nuovo volantino “Sconti d’estate a tasso zero!”, con offerte su numerosi prodotti tech di varie categorie.

Questo nuovo volantino arriva mentre presso gli Euronics Bruno è ancora attivo il SottoAgosto e presso Euronics “La via Lattea” gli Hot Days.

Offerte “Sconti d’estate a tasso zero!” di Euronics Dimo (6 – 26 agosto)

Il nuovo volantino “Sconti d’estate a tasso zero!” di Euronics Dimo è attivo da oggi, 6 agosto, e rimarrà valido fino al 26 agosto prossimo e prevede la possibilità di pagare in 10 mesi a tasso zero (TAN Fisso 0% – TAEG 0%) gli acquisti di importo compreso tra 200 e 3.000 euro, con la prima rata a 30 giorni.

Ecco una breve rassegna dei prodotti tecnologici in offerta, già suddivisi in base alla categoria di appartenenza per rendervene più comoda la consultazione.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Samsung Galaxy Watch 46 mm a 229 euro

Apple Watch 3 a 269 euro

Fitbit Versa 2 a 179 euro

Garmin Forerunner 45 a 169 euro

Tablet e computer in offerta da Euronics

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 359 euro

Samsung Galaxy Tab A T510 a 199 euro

Huawei Mediapad T5 10 a 179 euro

Lenovo Tab M10 LTE a 149 euro

HP 15s-fq1074nl a 499 euro

Huawei MateBook D15 a 599 euro

Lenovo Ideapad 3 a 599 euro

Lenovo Ideapad L340 Gaming a 999 euro

Apple MacBook Pro 13.3″ a 1.699 euro

Smart TV in offerta da Euronics

Panasonic OLED 55GZ950 a 1.299 euro

LG LED Smart 75UM7000 a 899 euro

LG LED Smart 49NANO866 a 699 euro

Philips LED Smart 50PUS7354 a 499 euro

LG LED Smart 49UN73006 a 429 euro

Hisense 65A7340F a 649 euro

Hisense 55A7340F a 499 euro

Hisense 50A7340F a 419 euro

Hisense 43A7340F a 399 euro

LG LED Smart 43UN74006 a 399 euro

LG LED Smart 55UM7050 a 399 euro

Altri prodotti in offerta da Euronics

Vivobike Jeep F21 Fat Bike a 1.399 euro

Nilox J5 a 799 euro

Vivobike Vivo City 26G a 699 euro

Vivobike Vivo Fold VF20GR a 599 euro

Xiaomi Mi Electric Scooter a 399,90 euro

Vivobike Vivo S2 a 329,90 euro

Queste e tutte le altre offerte del volantino Euronics Dimo sono visibili a questo link:

Nella galleria seguente potete invece vedere le principali offerte su prodotti tecnologici.

